Stiri pe aceeasi tema

- Asistenta video la arbitraj (VAR) va fi introdusa in Liga Campionilor incepand din sezonul 2019/2020, a anuntat, vineri, presedintele forului fotbalistic european (UEFA), Aleksander Ceferin, care nu a exclus total posibilitatea de a utiliza aceasta tehnologie pentru finala competitiei in actualul…

- Echipa franceza de fotbal Olympique Lyon va disputa cu portile inchise primul sau meci de acasa din noul sezon al Ligii Campionilor, din cauza incidentelor produse de suporteri la intalnirea cu TSKA Moscova din editia trecuta a Europa League, a anuntat luni UEFA. La meciul cu TSKA Moscova, suporterii…

- Uniunea Europeana de fotbal (UEFA) ar putea introduce sistemul de arbitraj video (VAR) la meciurile din Liga Campionilor inca din acest sezon, informeaza cotidianul britanic The Times. Presedintele forului fotbalistic european, Aleksander Ceferin, afirmase anterior ca Champions League va beneficia "in…

- Fundasul echipei Real Madrid, Alvaro Odriozola, a suferit o accidentare la aductorul drept si va absenta la partida contra celor de la Atletico Madrid, miercuri, in Supercupa Europei, a anuntat detinatoarea Ligii Campionilor. Odriozola, 22 de ani, venit la Real in aceasta vara de la Real Sociedad, s-a…

- Elvetianul Xherdan Shaqiri a declarat ca vrea sa castige Liga Campionilor cu Liverpool, echipa cu care a semnat in vara acestui an, dupa ce a participat la Cupa Mondiala 2018 din Rusia, scrie France Football. Shaqiri spera sa triumfe din nou in cea mai importanta competitie europeana intercluburi, asa…

- Arbitrul muntenegrean Nikola Dabanovic va conduce meciul dintre CFR Cluj si Malmo FF, care va avea loc marti, de la ora 19,00, pe stadionul ''Dr. Constantin Radulescu'' din Cluj-Napoca, in prima mansa a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Dabanovic va fi ajutat,…

- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) a aprobat din sezonul 2018/2019 al Ligii Campionilor si al Europa League a patra schimbare de jucatori in cazul meciurilor in care se ajunge la prelungiri, relateaza Reuters, citata de Agerpres. FIFA a aprobat deja utilizarea unui al patrulea jucator de rezerva in…

- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) a aprobat din sezonul 2018/2019 al Ligii Campionilor si al Europa League a patra schimbare de jucatori in cazul meciurilor in care se ajunge la prelungiri, relateaza Reuters. FIFA a aprobat deja utilizarea unui al patrulea jucator de rezerva in meciurile cu prelungiri…