Stiri pe aceeasi tema

- CSU Craiova a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), liderul Ligii a II-a Sportul Snagov, calificandu-se in optimile de finala ale Cupei Romaniei.Au marcat Gardos '36 si Markovici '74. Si echipa de Liga III-a, Csikszereda Miercurea Ciuc, este in optimi, dupa ce a invins,…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova, Devis Mangia, a prefațat astazi intalnirea cu Sportul Snagov, programata maine, de la ora 18.45, pe stadionul „Ion Oblemenco”, din cadrul 16-imilor de finala ale Cupei Romaniei. Vezi video!

- Ieri, la Casa Fotbalului din Capitala, a avut loc tragerea la sorți a 16-imilor de finala ale Cupei Romaniei. Deținatoarea trofeului, Universitatea Craiova, va debuta in noua ediție a competiției KO impotriva echipei Sportul Snagov, confruntarea desfașurandu-se pe terenul divizionarei ...

- „Studenții” antrenați de Adrian Falub au început tare partida de la Recea deschizând scorul la puțin timp dupa fluierul de start. Marius Coman a fost cel care a deschis scorul pentru echipa oaspete, însa avantajul mnu a fost de lunga durata, Rus reușind sa restabileasca…

- In urma meciurilor desfasurate marti in turul 3 al Cupei Romaniei, in timpul regulamentar au obtinut calificarea echipele CSM Focsani, Progresul Spartac, AFK Csikszereda Miercurea Ciuc, AFC Fotbal Comuna Recea, Unirea Alba lulia si Industria Galda, dupa prelungiri a invins Turris Oltul Turnu Magurele,…

- FCSB s-a calificat dramatic in play-off-ul Europa League la fotbal, dupa ce a invins echipa croata Hajduk Split cu scorul de 2-1 (0-0), joi seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in mansa a doua a turului al treilea preliminar al competitiei. Dupa 0-0 la Split, vicecampioana Romaniei s-a impus in…

- Chimia Turda, formație care activeaza in liga a V-a, s-a calificat in turul 2 al Cupei Romaniei, faza pe Campia Turzii, dupa ce s-a impus pe terenul celor de la AS Urca, scor 5-1. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Sticla Arieșul Turda a invins astazi cu 4-2, in turul 1 al Cupei Romaniei, ediția 2018/2019, reușind sa se califice mai departe in turul urmator, care va avea loc in 15 august. Adversara turdenilor a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!