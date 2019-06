Stiri pe aceeasi tema

- Elevii lui Alexandru Stoica s-au impus cu 4-0 (1-0) in partida susținuta in compania echipei similare a gruparii ACS Viitorul Arad. Articolul Fotbal / Baieții lui Alex Stoica au facut instrucție cu Viitorul Aradului apare prima data in GAZETA de SUD .

- Mihaela Buzarnescu, locul 29 WTA, și japoneza Naomi Osaka, locul 1 WTA, vor juca azi de la 18:30 in optimile turneului de la Roma. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport 2. ...

- Echipa de juniori sub 17 ani a Academiei „Gica Popescu“ a reușit sa se califice in finala turneului zonal, dupa ce s-a impus greu, cu 6-5 (1-1 in timpul regulamentar, 5-4 la penaltiuri), in semifinala susținuta astazi, pe stadionul „Aripile“, ...

- Voleibaliștii formației SCM „U“ Craiova nu pot sarbatori ziua de 1 Mai decat prin munca și nu oricum. Trupa lui Dan Pascu, a treia clasata in Divizia A1, evolueaza astazi, de la ora 18.00, la Galați, impotriva liderului la zi ...

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova incheie saptamana cu un joc foarte dificil in Ardeal. Trupa lui Bogdan Burcea intalneste duminica, 14 aprilie, de la ora 11.00, pe Corona Brasov, intr-o partida din cadrul rundei a 22-a din Liga Florilor. ...

- Handbal TESTE… In pauza de campionat stabilita pe perioada jocurilor echipei nationale de handbal a Romaniei, handbalistii de la CSM Vaslui vor sustine doua meciuri amicale. Trupa lui Leonard Bibirig va intalni astazi, de la ora 17.00, in deplasare, pe CSU Suceava, iar cel de-al doilea test va avea…

- Eșecul de pe Arena Naționala determina trupa din Banie sa schimbe prioritațile și sa se axeze mai mult pe Cupa Romaniei, caz in care primul adversar din Liga 1 va fi avantajat, iar acesta va fi chiar liderul CFR Cluj. Craiova a pierdut derby-ul cu FCSB, iar eșecul o scoate, practic, in decor in lupta…

- Demonstratie de forta MERG MAI DEPARTE… Desi mai sunt doua etape de disputat din faza regionala a Ligii Elitelor U15, Comstar Vaslui s-a calificat la turneul semifinal. Trupa lui Sorin Sava si Catalin Grigore s-a impus in derby-ul cu LPS Iasi, scor 3-0, disputat pe terenul sintetic din Copou. Fotbalistii…