Fotbal / Tricolorii U17 au pierdut cu Ungaria

Stiri pe aceeasi tema

- Golurile au fost marcate de Beke "29 (penalti) si Toth-Gabor "49. In primul meci din grupa 7, echipa Romaniei a fost invinsa de Israel, scor 5-1. Ultima partida a tricolorilor la turneul din Ungaria, cu Slovenia, va avea loc miercuri. Slovenia si Ungaria ocupa primele doua pozitii in clasament, cu cate…

- Naționala Under 19 a Romaniei a inregistrat a doua victorie din cadrul grupei 4 a Turului de Elita, dupa ce s-a impus sambata seara, cu 2-1, pe stadionul „Ilie Oana“ din Ploiești, in fața selecționatei Suediei U19. Golurile tricolorilor au ...

- Echipa nationala Under 19 a Romaniei format din jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 1999 a obtinut o noua victorie la Turul de Elita, ultima faza de calificare inaintea turneului final al Campionatului European U19 din Finlanda 16 29 iulie 2018 .Dupa 4 0 in prima etapa contra Serbiei U19, jucatorii pregatiti…

- Naționala de juniori sub 17 ani a Romaniei a pierdut joi, cu 5-1, in fața echipei similare a Israelului in prima etapa a grupei 7 de la Turneul de Elita, iar selecționerul Aurica Țicleanu a explicat, intr-un interviu acordat site-ului ...

- Reprezentativa under 17 a Romaniei a fost invinsa, joi, cu scorul de 5-1, de echipa similara a Israelului, in primul meci din cadrul Turului de Elita.Golul Romaniei a fost marcat de Alexandru Dumitru, in minutul 57. Pentru Israel au inscris Jauabra ’40, ’61, ’64, Ovadia ’48 si Davida ‘80+2.…

- Naționala sub 17 ani a Romaniei a debutat cu stangul in Ungaria, la Turneul de Elita – grupa 7, fiind invinsa, astazi, cu 5-1, de reprezentativa similara a Israelului. Golurile invingatorilor au fost marcate de Jauabra (’40, ’61, ’64), Ovadia ...

- Reprezentativa feminina U17 a Romaniei, formata din jucatoare nascute incepand cu 1 ianuarie 2001, va participa in perioada 23-29 martie la Turul de Elita, ultima faza dinaintea Campionatului European WU17, gazduit de Lituania in perioada 9-21 mai. Tricolorele, coordonate de selectionerul Alina Moraru,…

- Echipa nationala Under 19 a Romaniei jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 1999 a debutat cu o victorie entuziasmanta la Turul de Elita, ultima faza de calificare inaintea turneului final al Campionatului European U19 din Finlanda 16 29 iulie 2018 .Jucatorii antrenati de Adrian Boingiu s au impus cu 4 0…

- Cu Mațan și Moruțan in zi mare, Romania U19 a reușit un senzațional 4-0 cu Serbia, la Ploiești, in primul meci de la Turul de Elita, și e la o victorie distanța de calificarea la un turneu final continental, la 7 ani de la singura prezenta la un Euro U19, atunci din postura de tara organizatoare in…

- Reprezentativa Under 17 a Romaniei susține astazi primul meci din cadrul grupei 7 a Turneului de Elita (22-28 martie, Ungaria), faza contand pentru calificarea la Campionatul European din Anglia (4-20 mai 2018). Juniorii pregatiți de Aurel Țicleanu, Mihai Ianovschi Jr. ...

- Formația de juniori sub 19 ani a Romaniei a debutat cu o victorie frumoasa in grupa 4 a Turului de Elita, gazduita de țara noastra. Tricolorii lui Adrian Boingiu au invins categoric astazi, scor 4-0, reprezentativa similara a Serbiei, intr-un ...

- Naționala U19 a Romaniei joaca astazi, de la ora 20:30, primul meci de la Turul de Elita. Adversara "tricolorilor" va fi Serbia, una dintre cele mai puternice echipe la acest nivel de varsta. Partida dintre cele doua se joaca la Ploiești, pe stadionul "Ilie Oana". Meciul este transmis in direct pe canalul…

- Reprezentativa de fotbal U17 a Romaniei a plecat, ieri, spre Ungaria, unde va participa la Turul de Elita, ultimul premergator Campionatului European din Anglia. Staff-ul format din Aurel Ticeanu, Adrian Vasii si Mihai Ianovschi jr. va miza pe un lot format din 22 de jucatori, dintre care patru legitimati…

- Juniori CHEMATI… Marcel Chiorean si Octav Cracea, jucatorii echipei Sporting Juniorul Vaslui, vor face parte din lotul cu care echipa nationala a Romaniei U17 va participa la Turul de Elita din Ungaria pentru calificarea la Campionatul European U17 din Anglia. Reprezentativa Under 17 a Romaniei, formata…

- Mijlocașul Andrei Marginean, transferat recent in Italia, la Sassuolo, are parte de cele mai importante partide ale carierei, facand parte din lotul Romaniei Under 17 care va participa in aceste zile la Turul de Elita din Ungaria. Din pacate, celalalt reprezentant al județului, aiudeanul Raul Șteau…

- Reprezentativa U19 a Romaniei, formata din jucatori nascuți incepand cu 1 ianuarie 1999, va participa in perioada 21-27 martie la Turul de Elita, ultima faza dinaintea Campionatului European U19, care se va desfașura in Finlanda. Adversarele tricolorilor in Grupa 4 ...

- Naționala U19 va disputa in perioada 21-27 martie Turul de Elita pentru calificarea la Campionatul European U19 din aceasta vara. "Tricolorii" sunt repartizați in Grupa 4, acolo unde se vor duela cu Serbia, Suedia și Ucraina. Romania va debuta in Turul de Elita miercuri, 21 martie, de la ora 19:00,…

- Echipa CF Valencia a urcat pe locul al treilea in clasamentul campionatului de fotbal al Spaniei, in urma victoriei cu scorul de 3-1 obtinuta sambata, pe teren propriu, in fata formatiei Alaves, in cadrul celei de-a 29-a etape din Primera Division. Golurile "Liliecilor" au fost marcate…

- Turdeanca Madalina Tatar (care activeaza la un club din Portugalia, unde este cu parinții) a fost convocata la lotul național al Romaniei Under 17, la fotbal feminin, pentru a participa la Turul de Elita, ultimul premergator Campionatului European de fotbal feminin Under 17, ce va fi gazduit in acest…

- Rogerius, un calugar italian ajuns arhiepiscop de Split-Spalato, in Dalmația si care, aflat cu misiuni diplomatice in Ungaria, a fost martor la Marea Invazie Mongola asupra Ungariei din anii 1241-1242, a descris, cu mult talent, orașul Alba Iulia, imediat dupa trecerea paganilor. Imaginile descrise…

- Rezerva de aur a Ungariei a fost readusa in tara. Metalul pretios in cantitate de aproximativ 100 mii de uncii (aproape trei tone) a fost adus la Budapesta de la Londra. Conducerea Bancii Nationale Ungare (MNB) a decis in unanimitate aducerea inpoi in Ungaria a rezervei de aur a tarii, a carei valoare…

- Sambata, 10 martie, e o data de notat in calendar de catre iubitorii de fotbal american din vestul țarii. Timișoara 89ers organizeaza prima ediție a turneului ”Friendly Weekend”. Celelalte doua invitate ale triunghiularului din Banat sunt Bucharest Rebels, fosta campioana a Romaniei, și Budapest Cowbells,…

- Cetatenii din tarile vecine Ungariei au in general o parere pozitiva despre aceasta tara. Cele mai putine pareri pozitive despre Ungaria se inregistreaza in Romania - 57%, iar cele mai multe in Bulgaria - 85%, releva un studiu al Institutului Nezopont, citat miercuri de MTI. Conform sondajului realizat…

- Viktor Orban, premierul Ungariei (foto: Karoly Arvai/kormany.hu) S-a intamplat chiar inainte de alegerile prezidentiale din Rusia (martie) si de cele parlamentare din Ungaria (aprilie): Prim-ministrul Viktor Orban a anuntat ca nu isi mai doreste un monopol al Kremlinului asupra tarii sale si ca privirile…

- Marcel Chioran Vasluianul Marcel Chiorean participa cu naționala U17 la o dubla amicala cu selecționata similara a Ciprului. Reprezentativa Under 17 a Romaniei va disputa, in perioada 27 februarie – 1 martie, o ”dubla” amicala cu selecționata similara a Ciprului. Tricolorii s-au reunit ieri, la Centrul…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a amenintat ca va inchide organizatiile neguvernamentale care apara drepturile refugiatilor si ale solicitantilor de azil, relateaza dpa. "Daca nu vor sa isi opreasca activitatile periculoase, pur si simplu le vom expulza de pe teritoriul…

- Nationala de polo pe apa a Romaniei a fost invinsa de selectionata Ungariei cu scorul de 10-7 (2-4, 2-1, 3-1, 3-1), vineri, la Kecskemet, in Grupa A a competitiei LEN Europa Cup. Tricolorii au inceput excelent si dupa primul sfert conduceau cu 4-2. Romania a condus cu 6-4 in sfertul al…

- ''Nicio tara nu poate fi independenta in absenta unei prese nationale. Nicio tara nu poate fi independenta daca ea poate fi santajata prin mijloace financiare'', a spus Orban intr-o intalnire cu parlamentarii formatiunilor Fidesz si KDNP, desfasurata la Visegrad, in nordul Ungariei.Din…

- Tricolorii U19 s-au pregatit la Centrul National de Fotbal Mogosoaia, iar vineri, 9 februarie, au decolat spre Spania, unde au programata o „dubla” amicala cu selectionata similara a Irlandei. Aceasta este ultima actiune a reprezentativei formata din jucatori nascuti incepand cu 1 ianuarie 1999 inainte…

- Proiectul are in vedere de asemenea interdictii de acces pentru strainii banuiti de favorizarea intrarii in Ungaria a solicitantilor de azil, precum si posibilitatea de a le interzice cetatenilor ungari sa se apropie de zonele de granita. Documentul contine si o dispozitie noua, obligatia…

- Reprezentativa Under 16 a Romaniei, formata din jucatori nascuți incepand cu 1 ianuarie 2002, a caștigat astazi un prim joc de pregatire in fața selecționatei similare a Ciprului, informeaza frf.ro. Meciul s-a disputat pe stadionul „Pyrgos Community” din Limassol și ...

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI, citata de Agerpres.…

- Tricolorele U17 au pierdut duminica, 4 februarie, prima partida de verificare disputata in cadrul stagiului de pregatire din Turcia, impotriva echipei de senioare 1207 Antalya Spor. Junioarele au fost invinse cu 2-0, insa antrenorul Alina Moraru a exersat mai multe sisteme de joc pentru a gasi formula…

- Cooperarea romano-maghiara poate aduce un progres istoric in domeniul securitatii energetice a Ungariei, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu, seful diplomatiei romane. conform MTI.Partile…

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI.

- Cu prilejul prezenței sale in municipiul Cluj-Napoca, la sfarșitul lunii ianuarie, Lomnici Zoltan, presedintele Consiliului Demnitatii Umane din Ungaria, s-a aflat la Cluj-Napoca, alaturi de parlamentarul ungar Gergely Gaal, pentru a participa la lansarea Programului “2018 - Anul Comemorativ Matia Corvin”.

- In ce sens? Incepand cu 2 ianuarie, Fidesz a demarat o strangere de fonduri pentru „apararea” Ungariei de „Planul Soros”. Sute de scrisori au fost trimise pe adresele cetațenilor care susțin partidul de guvernamant, cerandu-le sa aduca o contribuție financiara la aceasta campanie. Pana in prezent,…

- Federatia Romana de Fotbal anunta faptul ca Sorin Colceag nu va mai ocupa functia de selectioner al reprezentativei U17 a Romaniei, formata din jucatori nascuti incepand cu 1 ianuarie 2001. Decizia vine ca urmare a unei analize facute in cadrul Comisiei Tehnice a FRF, dupa turneul amical…

- Federația Romana de Fotbal anunța faptul ca Sorin Colceag nu va mai ocupa funcția de selecționer al reprezentativei U17 a Romaniei, formata din jucatori nascuți incepand cu 1 ianuarie 2001. Decizia vine ca urmare a unei analize facute in cadrul Comisiei Tehnice a FRF, dupa turneul amical din Turcia,…

- Romania U 17 va fi pregatita de Aurel Țicleanu. Sorin Colceag, demis! Federația Romana de Fotbal anunța faptul ca Sorin Colceag nu va mai ocupa funcția de selecționer al reprezentativei U17 a Romaniei, formata din jucatori nascuți incepand cu 1 ianuarie 2001. Decizia vine ca urmare a unei analize facute…

- Austria intentioneaza sa dea in judecata Comisia Europeana pentru ca a acordat Ungariei autorizatia pentru extinderea centralei atomo-electrice Paks, argumentand ca nu considera energia nucleara modalitate pentru contracararea incalzirii climei, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Echipa nationala Under 17 a Romaniei a fost invinsa cu scorul de 6-2 de selectionata similara a Turciei, intr-un meci amical disputat in Antalya, anunta frf.ro. Pentru nationala Romaniei au inscris Mitrea (min. 29) si Iulian Ilie (min. 52).Antrenorul Sorin Colceag a analizat imediat dupa meci…

- Naționala U17 a Romaniei a cedat categoric amicalul cu Turcia, scor 2-6. Golurile Romaniei au fost inscrise de Mitrea (29) și Iulian Ilie (52). Cele doua selecționate vor juca din nou joi, 18 ianuarie. "Aceasta partida ne-a aratat ca avem in continuare multe minusuri care trebuie rezolvate pana la Turul…

- 'Ministerul Afacerilor Externe isi manifesta preocuparea fata de atitudinea provocatoare a Miscarii 'Celor 64 de comitate' si condamna producerea unor astfel de incidente care au ca scop defaimarea simbolurilor nationale. MAE considera ca savarsirea unor asemenea acte de catre anumite persoane…

- TESTE… Tricolorii U17 au plecat spre Antalya, acolo unde vor intalni intr-o “dubla” amicala echipa nationala similara a Turciei. Din lotul Romaniei U17 fac parte si jucatorii Vasluiului, Auras June si Marcel Chiorean. Este penultima actiune a juniorilor nascuti incepand cu 1 ianuarie 2001 inainte de…

- JUNIORI… Reprezentativa formata din juniori nascuti incepand cu 1 ianuarie 2001 se afla in cantonament la Centrul National de Fotbal Mogosoaia. Din lotul convocat de antrenorul Sorin Colceag fac parte si vasluienii Auras June si Marcel Chiorean. Tricolorii antrenati de Sorin Colceag pregatesc participarea…

- Presedintele CJ Harghita a tinut o conferinta de presa in locul unde a aparut inscriptia respectiva si a sustinut ca acest tip de atitudine nu face altceva decat sa incite spiritele si sa provoace stari de tensiune intre locuitorii judetului. "Consider ca acest tip de atitudine este incorecta…

- UPDATE: Corona Wolves a disputat aseara ultima partida din aceasta prima deplasare in Ungaria din 2018, contand pentru Erste Liga. „Lupii” se intorc cu 3 infrangeri din tot atatea posibile. Luni seara, deși dupa primele doua reprize conduceau cu 2-1, ei au fost invinși, cu scorul de 5-2, de MAC…

- Auraș June Auraș June și Marcel Chiorean, de la Sporting Juniorul Vaslui, au fost convocați la lotul național Under 17 pentru o dubla amicala cu selecționata similara a Turciei. Sporting Juniorul Vaslui are doi jucatori convocați la lotul Romaniei Under 17. Este vorba despre Auraș June și Marcel Chiorean.…