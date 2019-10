Stiri pe aceeasi tema

- Vineri a fost programata etapa a 5-a a Ligii 3 de fotbal. CS Olimpic Cetate Rașnov a intalnit, in deplasare, pe CS Unirea Bascov, iar ACS SR Brașov a mers pe terenul celor de la CSM Slatina. Confruntarea susținuta de Olimpic Cetate Rașnov a fost cu adevarat nebuna. Rezultatul final: 4-4!!! Rașnovenii…

- Victorie importanta pentru CS Olimpic Cetate Rașnov, ieri, in etapa a treia a ligii a treia de fotbal. Echipa din Rașnov a invins, cu 3-1, in deplasare, pe U Craiova 2. Scorul a fost deschis de gazde in minutul 16, prin Popescu, insa brașovenii au revenit rapid și au egalat prin Lascu in minutul 20.…

- In weekend a fost programata etapa a doua a Ligii a 3-a de fotbal. ACS SR Municipal Brașov a invins, cu 1-0, pe Stadionul Tineretului, pe FC Pucioasa. Singura reușita a confruntarii i-a aparținut veteranului Marian Cristescu, care a punctat in minutul 12. In rest, același Cristescu a marcat un alt…

- CS Olimpic Cetate Rașnov s-a calificat in turul urmator din Cupa Romaniei la fotbal. CS Olimpic Cetate Rașnov a invins, cu scorul de 2-0, in deplasare, la KSE Targu Secuiesc, și merge in turul urmator din Cupa Romaniei. Golurile echipei brașovene au fost marcate de Lascu, in minutul 62 și de Botea Bogdan,…

- Formatia Gaz Metan Medias a invins, ieri in deplasare, cu scorul de 3-0, echipa FC Voluntari, in etapa a VI-a a Ligii I. Golurile au fost marcate de Cardoso ('28), Velisar ('43) si Bus ('53) In urma acestui rezultat, Gaz Metan a urcat provizoriu pe locul III, cu 12 puncte, iar echipa antrenata de…

- La sediul Federației Romane de Fotbal a avut loc, ieri, tragerea la sorți a programului in Liga 3, sezonul 2019-2020. 16 echipe sunt in fiecare din cele 5 serii in competiția care debuteaza pe 24 august. ACS SR Brașov și Cetate Rașnov vor evolua in Seria a 3-a a Ligii a 3-a. SR Brașov va debutat in…

- ACS SR Brașov și-a aflat, astazi, adversarii din noul sezon competițional al Ligii 3 la fotbal. Gruparea antrenata de Florin Stinga a fosr repartizata, in mod surprinzator, in Seria a 3-a, zona de sud a țarii. Alaturi de SR Brașov, in aceeași serie va avolua o alta grupare din județ, Cetate Rașnov.…

- La sediul Federației Romane de Fotbal a avut loc, in aceasta dupa-amiaza, tragerea la sorți pentru confruntarile din faza a doua a Cupei Romaniei. Aflata in liga a treia de fotbal, ACS SR Brașov va intalni pe Magura Cisnadie, grupare din liga a patra. Cetate Rașnov se va duela pentru un loc in faza…