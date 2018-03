Stiri pe aceeasi tema

- Bundesliga a decis joi sa mentina asistenta video in arbitraj (VAR) dupa un sezon de testare, cu unanimitatea celor 18 cluburi din prima divizie germana de fotbal, cu o singura abtinere. Dupa debuturi haotice, VAR s-a impus in peisajului campionatului Germaniei. In raport cu debutul sezonului,…

- Dan Petrescu, antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, a primit o amenda de 6.800 de lei si o suspendare de doua etape, dupa incidentele de la meciul cu Poli Iasi (2-1), a decis miercuri Comisia de disciplina din cadrul FRF. Tehnicianul a fost trimis in tribuna de arbitrul Iulian Calin din…

- Mijlocasul echipei de fotbal SV Hamburg, Walace, a fost dat afara de la prima echipa, din motive disciplinare, urmand sa se pregateasca cu formatia Under 21 a clubului, a anuntat gruparea din Bundesliga, scrie agerpres.ro.

- Borussia Dortmund și-a luat azi revanșa in fața propriilor suporteri dupa eliminarea dureroasa din optimile Europa League, cand a fost invinsa de Salzburg. Borussia a jucat pe teren propriu cu Hannover și a obținut victoria care o ajuta sa revina pe locul 3 in Budesliga. Dortmund s-a impus cu 1-0, grație…

- Internationalul german Mario Gomez a marcat ambele goluri ale lui VfB Stuttgart in partida castigata in deplasare de echipa sa, cu scorul de 2-1, in fata formatiei SC Freiburg, vineri seara, in prologul etapei a 27-a a campionatului de fotbal al Germaniei. "Super-Mario", in care va implini 33 de ani…

- Freiburg a fost invinsa de VfB Stuttgart in prologul etapei a 27-a din Bundesliga. Runda se va incheia duminica, cand e programat derby-ul RB Leipzig – Bayern Munchen. In funcție de jocul rezultatelor, bavarezii pot caștiga matematic al șaselea titlu consecutiv de campioni. Vineri, 16 martie 21:30 Freiburg…

- UEFA a deschis o procedura disciplinara impotriva clubului turc de fotbal Besiktas Istanbul, dupa ce o pisica a intrat pe teren la partida cu Bayern Munchen (1-3), miercuri seara, in returul optimilor Ligii Campionilor. Arbitrul Michael Oliver a fost nevoit sa intrerupa repriza secunda pana cand felina,…

- Ultimele partide din „optimile” UEFA Champions League s-au consumat in aceasta seara. Barcelona și Bayern Munchen s-au alaturat echipelor calificate in sferturile de finala ale celei mai prestigioase competiții inter-cluburi din Europa.

- Bayern Munchen s-a calificat, miercuri seara, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a dispus de Besiktas cu scorul de 3-1, la Istanbul, in mansa secunda a optimilor de finala. Bayern, care se impusese in tur cu 5-0, a castigat pe malul Bosforului prin golurile marcate de Thiago…

- Antrenorul echipei AS Roma, Eusebio Di Francesco, s-a aratat foarte multumit de jocul facut de elevii sai, care au obtinut calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal dupa 1-0 cu Sahtior Donetk, marti seara, in returul optimilor de finala, afirmand la finalul partidei ca si-a…

- Tehnicianul lui Bayern Munchen, Jupp Heynckes, considera ca Thomas Tuchel e cel mai potrivit sa il inlocuiasca din vara pe banca tehnica a campioanei Germaniei. Intr-un inteviu acordat publicației germane Bild, Heynckes a mai precizat inca odata ca intenționeaza sa se retraga la sfarșitul acestui sezon…

- In ultimii ani, echipele romanesti au avut rezultate din ce in ce mai slabe pe plan european, lucru care a contribuit la pierderea identitatii fotbalului romanesc in Europa. In ultimele sase sezoane, Romania a fost reprezentata de maximum doua echipe in grupele celor mai importante competitii intercluburi…

- Andre Villas-Boas (40 de ani), fostul antrenor de la Porto, Chelsea, Tottenham si Zenit, a vorbit la gala Laureus despre o posibila preluare a unui club din Bundesliga și chiar a campioanei Germaniei, Bayern Munchen. Managerul portughez, ramas liber de contract dupa despartirea de chinezii de la Shanghai…

- Calculele lui Guardiola. Ce ar alege antrenorul intre titlul in Anglia și Liga Campionilor. Titlul de campion al Angliei este „mult mai important” pentru echipa engleza de fotbal Manchester City decat castigarea Ligii Campionilor, a estimat miercuri antrenorul „cetatenilor”, Pep Guardiola, citat de…

- Jucatorii formației Bayern Munchen, Mats Hummels și Robert Lewandowski, s-au certat la antrenamentul liderului din Bundesliga. Potrivit publicației germane Bild, incidentul s-a petrecut in timpul unui exercițiu pe echipe organizat de Jupp Heynckes. ...

- Borussia Dortmund, ocupanta locului secund in Bundesliga, a ratat ocazia de a-si mari avansul fata de urmaritoarele sale, fiind tinuta in sah pe teren propriu, scor 1-1, de formatia FC Augsburg, luni seara, in ultimul meci al etapei a 24-a a campionatului de fotbal al Germaniei. Gazdele…

- Rezultatele inregistrate in meciurile din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal: Marti 13 februarie FC Basel - Manchester City 0-4 Juventus Torino - Tottenham Hotspur 2-2 Miercuri 14 februarie FC Porto - Liverpool 0-5 Real Madrid…

- Bayern Munchen a invins-o duminica pe Besiktas cu scorul de 5-0, insa nu toți jucatorii germanilor s-au bucurat de victorie. La finalul meciului, deși a jucat mai bine de 45 de minute, Robben a fost furios pe decizia lui Jupp Heynckes de a-l lasa pe banca in debutul partidei. ...

- Echipa germana Bayern Munchen a facut un pas mare spre sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, marti seara, dupa ce a surclasat formatia turca Besiktas Istanbul cu scorul de 5-0, pe teren propriu, in prima mansa din optimi. Thomas Muller (43, 66), Kingsley Coman (53) si Robert…

- Campioana Germaniei la fotbal, Bayern Munchen, este de neoprit in Bundesliga, obtinand o noua victorie, sambata, in deplasare, la Wolfsburg, cu 2-1 (0-1), in etapa a 23-a. Condusa la pauza cu 1-0, prin golul reusit de Daniel Didavi, Bayern a revenit dupa pauza si a castigat partida prin…

- Cluburile de fotbal Bayern Munchen si FC Dallas au semnat un parteneriat pentru formarea tinerelor talente, informeaza cotidianul L'Equipe. Bayern Munchen, cvintupla campioana en titre a Germaniei la fotbal, care si-a deschis deja un birou peste Atlantic in 2014, isi continua strategia…

- Atacantul polonez Robert Lewandowski a marcat in toate cele 11 meciuri de campionat disputate pe teren propriu de Bayern Munchen in acest sezon, el punctand sambata in victoria cu 2-1 contra lui Schalke 04, in etapa a 22-a a Bundesligii. Lewandowski a egalat astfel recordul stabilit de antrenorul lui…

- Tehnicianul german Jupp Heynckes a lipsit de pe banca tehnica a lui Bayern Munchen la victoria obținuta de bavarezi pe teren propriu in fața lui Schalke 04, scor 2-1, intr-un meci contand pentru etapa 22 din prima liga germana. Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial al clubului, Heynckes…

- Golurile au fost marcate de Rebic "17, Hack "53 (autogol) si Mascarell "62. In minutul 82, de la Mainz a fost eliminat Latza. Alexandru Maxim a intrat pe teren in minutul 56. In semifinale s-au calificat, in afara de Eintracht Frankfurt, Bayern Munchen si Bayer Leverkusen. Al patrulea sfert de finala,…

- Bayern Munchen a mai facut un pas catre cel de-al saselea sau titlu consecutiv de campioana a Germaniei la fotbal, invingand in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa mijlocasului roman Alexandru Maxim, FSV Mainz, intr-o partida disputata sambata in cadrul etapei a 21-a din Bundesliga. Elevii…

- Astazi s-au disputat 5 meciuri din cadrul etapei a 21-a din Bundesliga, intr-una din partide fiind implicat și Alexandru Maxim. Mijlocașul de 27 de ani a fost titular in meciul pe care Mainz l-a pierdut pe teren propriu in fața lui Bayern Munchen, scor 0-2. Dupa mai multe etape in care a fost doar…

- Biletul zilei Neinvinsa in precedentele 7 runde, Nurnberg ocupa poziția secunda din 2Bundesliga, aflandu-se in lupta pentru revenirea pe prima scena fotbalistica a Germaniei. In schimb, Aue are un singur punct peste linia retrogradarii, jocul acesteia fiind de o calitate extrem de slaba. Totuși,…

- Pierre-Emerick Aubameyang (28 de ani) a fost prezentat oficial la Arsenal Londra. Gabonezul Pierre-Emerick Aubameyang a fost adus de la Borussia Dortmund in schimbul sumei record de 64 de milioane de euro. Arsenal l-a prezentat intr-un mod inedit. ...

- Alex Stefan Rusu a fost titular la Flacara Muntenii de Sus, echipa aflata pe locul II al Ligii a IV-a, si era elev la Liceul cu Program Sportiv din Vaslui. Vestea mortii fulgeratoare a adolescentului a fost anuntata duminica de reprezentantii echipei de fotbal: ”Doliu in echipa Flacara. Stefan Alex…

- Bayern Munchen si-a aratat inca o data clasa.A Condusa cu 2-0 pe teren propriu in jocul cu Hoffenheim, Bayern a reusit sa obtina o victorie spectaculoasa impunandu-se in cele din urma cu 5-2 (2-2).A

- Liderul din Bundesliga, Bayern Munchen, calca totul in picioare in drumul sau spre un nou titlu de campioana, al 28-lea. Bavarezii s-au impus sambata, cu 5-2, pe teren propriu, in fața echipei Hoffenheim, in etapa a 20-a, și patreaza diferența ...

- Formatia Bayern Munchen a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 5-2, echipa Hoffenheim, intr-un meci din etapa a XX-a a campionatului Germaniei, in care a revenit de la 0-2.Oaspetii au inscris prin Uth ‘3 si Gnabry ’12. Pentru Bayern Munchen au marcat Lewandowski ’21, Boateng…

- Dupa plecarea lui Adlan Șișhanov, situația la Dacia ramane a fi una instabila. Echipa a ramas fara finanțare și fara antrenor principal, Viorel Frunza va pregati formația Dinamo-Auto. Potrivit unor surse, Igor Dobrovolski ar putea prelua controlul asupra echipei.

- Un suporter al echipei Middlesbrough a fost arestat pentru ca a urinat in sticla de apa a portarului clubului Queens Park Rangers, Alex Smithies, sambata, la un meci din liga a doua engleza de fotbal, a anuntat politia britanica duminica, citata de AFP. O imagine video difuzata pe retelele…

- Leon Goretzka, mijlocasul central al celor de la Schalke 04, in varsta de 22 de ani, a semnat un contract pe 4 sezoane cu Bayern Munchen, fotbalistul urmand sa se alature campioanei Germaniei in vara, la inceputul stagiunii urmatoare. Internationalul german, al carui contract cu Schalke expira la sfarsitul…

- Bayern Munchen a realizat a doua achiziție a iernii. Dupa ce l-a transferat pe atacantul Sandro Wagner, campioana Germaniei a ajuns la un acord cu Schalke-04 pentru mutarea mijlocașului Leon Goretzka.

- Burussia Dortmund nu a gasit drumul spre gol in partida disputata ieri seara, pe teren propriu, in compania modestei Wolfsburg, ultima din etapa a 18-a din Bundesliga. A fost 0-0, iar acest rezultat o avantajeaza pe Bayern Munchen, care s-a ...

- Argentinianul Lionel Messi, starul echipei FC Barcelona, a marcat duminica seara cel de-al 366-lea sau gol in prima liga spaniola de fotbal, depasind cu aceasta ocazie recordul legendarului atacant german Gerd Muller, informeaza presa sportiva internationala. Muller, autorul a 365 de goluri…

- Cota zilei din fotbal 14 ianuarie 2018. Avancronica pentru meciul Borussia Dortmund – Wolfsburg. Competiție – Bundesliga / Etapa 18 Forma Borussia Dortmund (ultimele 5 partide ) – V V I V V Forma Wolfsburg (ultimele 5 partide) – E I E V V Pontul zilei pentru pariuri vine astazi din Bundesliga, Germania.…

- Clubul german de fotbal Schalke 04 l-a transferat pe atacantul Mark Uth (Hoffenheim), incepand cu sezonul 2018/2019, fara indemnizatie de transfer, a anuntat gruparea din Bundesliga. Uth, 26 ani, este golgheter al Bundesligii in acest sezon cu 9 goluri, la egalitate cu Kevin Volland, iar…

- Frank Ribery considera ca merita sa castige Balonul de Aur in dauna lui Cristiano Ronaldo in 2013. Mijlocasul celor de la Bayern Munchen, Frank Ribery, considera ca faptul ca nu primit Balonul de Aur in 2013 o injustitie. Jucatorul francez a castigat in acel an nu mai putin de 5 trofee cu Bayern…

- Frank Ribery, mijlocașul francez al lui Bayern Munchen, a avut o reacție nervoasa și a spus ca merita sa caștige Balonul de Aur, in 2013. In acel an, Ribery a caștigat tripla cu Bayern, Liga Campionilor, Bundesliga și Cupa Germaniei, fiind un jucator de baza in echipa lui Jupp Heynckes. "Mi-au furat…

- Autorul atacului cu bombe asupra autocarului echipei de fotbal Borussia Dortmund și-a recunoscut fapta. Incidentul a avut loc pe 15 aprilie 2017, inaintea meciului Borussia – AS Monaco, din sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Un barbat in varsta de 28 de ani a recunoscut azi, in fata instantei,…

- Un barbat in varsta de 28 de ani a recunoscut in fata instantei ca este autorul atacului cu bombe care a vizat autocarul echipei de fotbal Borussia Dortmund in aprilie anul trecut. El a negat ca a avut vreo intentie criminala, transmite agenția DPA, citata de Agerpres.

- Nivelul fluviului Rin din sud-vestul Germaniei inregistreaza "o crestere puternica" de debit, a informat sambata dimineata o purtatoare de cuvant a autoritatii responsabile pentru gestionarea inundatiilor din orasul Mainz, citata de DPA. Fluviul a iesit deja din matca in mai multe locatii…

- Spaniolul Victor Valdes, fostul portar al echipei FC Barcelona se retrage din fotbal. Goalkeeper-ul iberic a publicat pe o retea de socializare o fotografie a unui drum si a scris ''Multumesc pentru tot''!FC Barcelona a lansat un material video cu momente din cariera portarului catalan,

- Conducerea clubului Speranta Nisporeni a ramas multumita de evolutia echipei in ultima stagiune a Diviziei Nationale de fotbal. Formatia s-a clasat pe locul sase si a repetat performanta stabilita in sezonul 1996/1997. "Am batut Sheriff-ul in ultimul meci la ei acasa.

- Gheorghe Stefan, fost primar al municipiului Piatra Neamt si vicepresedinte al PDL, a fost trimis in judecata de DNA intr-un nou dosar, fiind acuzat de trafic de influenta in legatura cu sponsorizarea echipei de fotbal FC Ceahlaul Piatra Neamt de catre o firma care avea contracte cu Hidroelectrica.…

- Tehnicianul echipei Arsenal Londra, Arsene Wenger, va egala astazi recordul lui Alex Ferguson de 810 meciuri in premier League, ca antrenor, informeaza L’Equipe. Wenger antreneaza Arsenal Londra din 1996. De atunci, el s-a aflat pe banca la 809 partide din prima liga engleza, obtinand 467 de victorii,…