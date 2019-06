Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de tineret a Romaniei a fost invinsa, astazi, de Germania, scor 2-4 (2-1), in semifinalele Campionatului European de fotbal U21, disputat in Italia si San Marino, si pun capat, astfel, unui turneu memorabil, in care au reusit o multime de lucruri marete.

- Elevii antrenați de Mirel Radoi vor disputa, joi seara, de la ora 19:00, o semifinala de foc cu Germania, dupa un parcurs extraordinar în grupe la Campionatul European din Italia și San Marino. Rezultatele lui Cristi Manea & Co., 4-1 cu Croația, 4-2 cu Anglia, 0-0 cu Franța, l-au inspirat…

- Selectionata Romaniei s-a calificat in premiera in semifinalele unui Campionatul European de fotbal Under-21, dar a obtinut si biletele pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020, dupa ce a terminat la egalitate cu formatia Frantei, 0-0, luni seara, in Grupa C a turneului din Italia si San Marino,…

- Echipa nationala de tineret a Romaniei sustine vineri, 21 iunie, al doilea meci din grupa C a Campionatului European din Italia si San Marino. De la ora 19.30, in direct la TVR1, la Cesena in Italia , selectionata condusa de Mirel Radoi, din care fac parte zece actuali sau fosti jucatori ai FC Viitorul,…

- Gica Hagi este extrem de fericit dupa ce fiul sau, Ianis, a marcat pentru nationala de tineret a Romaniei in meciul de debut la Campionatul European de tineret din Italia. „Regele” spune ca el nu mai vorbeste de acum pentru ca fac acest lucru Ianis si ceilalti jucatori ai „tineretului”. „Bravo lor!…

- Arbitrul roman Istvan Kovacs va conduce meciul de deschidere a Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino, care va avea loc duminica intre Polonia si Belgia, de la 19,30 (ora Romaniei), la Reggio Emilia, a anuntat UEFA. Kovacs va fi ajutat de arbitrii asistenti Vasile Marinescu…

- Ediția 2019 a Campionatului European sub 21 de ani va avea loc in Italia și San Marino, in perioada 16-30 iunie. Meciul de debut va avea loc pe 16 iunie, de la ora 19.30, și le va aduce fața in fața pe Polonia și Belgia, grupari repartizate in Gurpa A. Cele 12 echipe calificate […] Source

- Selectionerul nationalei de tineret, Mirel Radoi, a ales jucatorii care vor reprezenta Romania la Campionatul European U21, turneu gazduit de Italia și San Marino, in perioada 16-30 iunie 2019. Din lot fac parte ...