- Miercuri, 16 ianuarie, de la ora 19:30, Juventus si AC Milan se vor intalni pe teren neutru in primul meci cu trofeul pe masa din acest sezon. Prima si a cincea echipa din clasamentul din Serie A se vor duela in Supercupa Italiei in orasul Jeddah din Arabia Saudita.

- Femeile neinsotite nu vor putea asista din tribunele stadionului Jeddah, din Arabia Saudita, unde va avea loc Supercupa Italiei, la 16 ianuarie, intre Juventus Torino si AC Milan. Conform ligii italiene, fanele din Italia nu vor putea asista la meci decat din tribunele rezervate familiilor si deci in…

- 50.000 de tichete s-au vandut in trei ore, dar fanii vor sta in sectoare separate la Supercupa Italiei dintre Juventus - Milan pe 16 ianuarie, la Jeddah. Pentru ca in Arabia Saudita se pastreaza regulile stricte sexiste. Italienii nu au cedat presiunilor internaționale dupa asasinarea ziaristului Khashoggi…

- Supercupa Italiei, Juventus Torino - AC Milan, se va juca pe 16 ianuarie, pe stadionul "Regele Abdullah" din orasul Jeddah din Arabia Saudita, a anuntat miercuri Liga italiana de fotbal. Juventus, campioana en titre din Serie A, a invins-o pe AC Milan in finala ultimei editii a Cupei Italiei…

