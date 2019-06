Echipele Spaniei si Norvegiei au obtinut victorii, luni seara, in meciurile jucate in Grupa F a preliminariilor EURO 2020 la fotbal, din cadre face parte si selectionata Romaniei.



Spania a invins Suedia la scor de forfait, 3-0, la Madrid, pe Santiago Bernabeu, prin golurile marcate de Sergio Ramos (64 - penalty), Alvaro Morata (85 - penalty) si Mikel Oyarzabal (87).



Norvegia a intrecut selectionata Insulelor Feroe cu 2-0, in deplasare, prin ''dubla'' lui Bjoern Maars Johnsen (49, 83).



Surpriza serii s-a produs la Sofia, unde Kosovo a invins Bulgaria…