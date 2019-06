Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Poloniei a invins neasteptat, cu 1-0, echipa Italiei, gazda turneului final al Campionatului European de fotbal Under-21, alaturi de San Marino, miercuri, la Bologna, si a facut un pas spre semifinalele competitiei. Unicul gol a fost reusit de Krystian Bielik (40), intr-un…

- Internationalul francez Under 21, Jonathan Bamba, accidentat marti seara in partida cu Anglia (2-1) din grupa C a EURO U21 care are loc in Italia si San Marino, va rata restul competitiei, scrie France Football. Bamba a fost scos pe targa in minutul 62 al partidei, dupa ce a fost faultat dur in careul…

- Incepand de astazi, 16 iunie, Televiziunea Romana va transmite toate cele 21 de partide ale Campionatului European de Fotbal U21 din Italia si San Marino. Arbitrul roman Istvan Kovacs va fi la centru in meciul de deschidere, dintre Polonia si Belgia.

- Cea de-a 22-a editie a Campionatului European de tineret incepe, duminica, in Italia, iar nationala Romaniei se numara printre cele 12 formatii participante la turneul final, dupa o absenta de 21 de ani. Cele trei grupe de la turneul final sunt urmatoarele: Grupa A: Italia, Spania, Polonia, Belgia;…

- Campionatul European de tineret din Italia și San Marino incepe duminica, cu meciul dintre Polonia și Belgia. Romania U21 va intra in competiție marți, in cadrul primului meci din Grupa C, contra Croației. Partida se va juca de la ora 19:30. Dupa 20 de ani, Romania se afla printre cele 12 echipe calificate…

- Arbitrul roman Istvan Kovacs va conduce meciul de deschidere a Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino, care va avea loc duminica intre Polonia si Belgia, de la 19,30 (ora Romaniei), la Reggio Emilia, a anuntat UEFA. Kovacs va fi ajutat de arbitrii asistenti Vasile Marinescu…

Ediția 2019 a Campionatului European sub 21 de ani va avea loc in Italia și San Marino, in perioada 16-30 iunie. Meciul de debut va avea loc pe 16 iunie, de la ora 19.30, și le va aduce fața in fața pe Polonia și Belgia, grupari repartizate in Gurpa A. Cele 12 echipe calificate