- CFR Cluj a fost invinsa de formatia ceha Slavia Praga cu scorul de 1-0 (1-0), marti seara, pe Stadionul ”Dr. Constantin Radulescu” din Cluj-Napoca, in prima prima mansa a play-off-ului Ligii Campionilor la fotbal. Slavia, cu internationalul roman Nicolae Stanciu integralist si cu Alexandru Baluta pe…

- Antrenorul formatiei CFR Cluj, Dan Petrescu, s-a aratat deranjat de pozitia in care s-a aflat echipa sa in partida cu Slavia Praga, din prima mansa a play-off-ului Ligii Campionilor, fiind dominata de adversarul care nu a avut insa prea multe ocazii de a inscrie. "Suntem foarte suparati…

- * Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a declarat pentru site-ul clubului ceh Slavia Praga ca CFR Cluj si formatia la care evolueaza au sanse egale de calificare in grupele Ligii Campionilor la fotbal. ''Astept cu nerabdare sa jucam cu CFR. Sincer sa fiu, nu ma asteptam si nu imi doream sa joc in…

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a declarat pentru site-ul clubului ceh Slavia Praga ca CFR Cluj si formatia la care evolueaza au sanse egale de calificare in grupele Ligii Campionilor la fotbal. ''Ma astept la un meci dificil, le-am spus si eu si Baluta baietilor inaintea meciului…

- Mijlocasul Nicolae Stanciu a marcat un gol in meciul pe care Slavia Praga, adversara formatiei CFR Cluj, l-a castigat, vineri, in deplasare, cu scorul de 3-0 (0-0), cu Ceske Budejovice, in campionatul Cehiei.Stanciu a marcat spectaculos cu un sut de la peste 20 de metri, in minutul 48. Internationalul…

- CFR Cluj va intalni echipa Slavia Praga, la care sunt legitimati Nicolae Stanciu si Alex Baluta, in play-off-ul Ligii Campionilor, in cazul in care va trece de Celtic Glasgow, in turul trei preliminar. Meciurile din play-off vor avea loc la 20/21 august, respectiv 27/28 august. Slavia Praga este campioana…

- CFR Cluj o va infrunta pe campioana Cehiei, Slavia Praga, in play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal, daca va trece de Celtic Glasgow in turul al treilea preliminar al competitiei, potrivit tragerii la sorti...

- Echipa kazaha FC Astana, adversara lui CFR Cluj in primul tur preliminar al Ligii Campionilor, a avut rezultate notabile in ultimii ani in cupele europene. FC Astana a castigat anul trecut pentru a cincea oara consecutiv campionatul Kazahstanului, care se desfasoara dupa sistemul primavara-toamna.…