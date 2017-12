Stiri pe aceeasi tema

- Fostul international Sergiu Radu (40 ani) merge mereu acasa, la Ramnicu Valcea, inainte de sarbatori, pentru a participa la turneul pentru copii care ii poarta numele. Cupa ”Sergiu Radu” si-a desfasurat sambata cea de-a 11 editie si a devenit deja o traditie in oraselul aflat pe malul Oltului.…

- Sala Sporturilor „Ioan Kunst Ghermanescu” din Lugoj va gazdui duminica, 17 decembrie, de la ora 15, cea de-a III-a ediție a Cupei CSM Lugoj la box. Vor participa sportivi de la CSM Timișoara, LPS Banatul Timișoara, CS Banatul Timișoara, Box Ruben Stoia Arad, Box Club Drobeta Tr.…

- Clasamentul Ligii a II-a a suferit o noua modificare la mijlocul acestei saptamani, dupa ce Comisia de Etica și Disciplina a Federației Romane de Fotbal a aplicat inca o depunctare de patru puncte gruparii Olimpia Satu Mare. Sancțiunea vine in contul unor datorii mai vechi pe care clubul satmarean ...

- Potrivit unui comunicat transmis vineri de Institutia Prefectului Arges, se va interzice circulatia si stationarea autovehiculelor pe bulevardul Basarabilor, intre orele 6,00 si 22,00, iar pe strazile 1 Mai si Traian intre orele 14,00 si 22,00. Intre orele 16,00 si 22,00 va fi interzisa circulatia…

- Sala Sporturilor din Navodari gazduieste, sambata, 9 decembrie, incepand cu ora 8.30, Cupa Sarbatorilor de iarna, la care vor lua parte sportivii de CS Navodari. Acestia se vor intrece la urmatoarele discipline: fotbal, handbal, rugby, baschet, sah, kempo si box. Meciurile de fotbal si rugby se vor…

- In perioada 11 – 29 Decembrie prin Municipiul Baia Mare va circula Autobuzul lui Mos Craciun, pus la dispozitia copiilor de catre Primaria Municipiului Baia Mare si S.C. URBIS S.A. Baia Mare. Traseul autobuzului este urmatorul: Vivo (str. Victoriei) – str. Victoriei – b-dul. Republicii – Spitalul Judetean…

- Cupa Romaniei pentru juniori, intrecere programata de Federatia Romana de Fotbal la segmentele de varsta U19 si U17 – care are la start echipele participante in “Grupa Elitelor” – a adus un frumos succes singurei formatii prahovene participante in aceasta competitie – Petrosport Ploiesti. Astfel, miercuri,…

- Mâine, cu ocazia Zilei Naționale a României, în intervalul orar 11:00-12:00, pe bulevardul Tomis va avea loc un ceremonial ce va include defilarea trupelor pedestre și a mijloacelor de tehnica militara. Pentru desfașurarea în bune condiții a evenimentelor dedicate Zilei Naționale…

- Puternica formatie germana SC Magdeburg a tremurat, la Constanta, pentru calificarea in grupele Cupei EHF, in meciul cu HC Dobrogea Sud.Invinsa in Germania, in prima mansa a turului trei preliminar din Cupa EHF, la doua goluri diferenta, 27 25, formatia constanteana s a aflat in returul din Sala Sporturilor…

- Comisia Centrala a Arbitrilor a anunțat brigada care va oficial intalnirea dintre CS Afumați și Universitatea Craiova, care va avea loc maine, de la ora 18.00, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiești, contand pentru faza optimilor de finala ale Cupei ...

- Dobrogea Sud a castigat aseara returul cu Magdeburg la Constanta, dar a pierdut calificarea in grupele Cupei EHF, intr-un final dramatic. Invinsi cu 27-25 in Germania, Toma si compania s-au impus cu 27-26 in Sala Sporturilor! A fost un meci eveniment pentru handbalul masculin constanțean, revenit în…

- UPDATE: Marcheaza Dejan Malinovic pentru 16-15!UPDATE: Rateaza și jucatorii de la CS Magdeburg.UPDATE: Primul atac aparține HCDS. Nistor loveste bara.UPDATE: A inceput repriza secunda. La acesta ora, in Sala Sporturilor, se disputa mansa retur a duelului dintre HC Dobrogea Sud Constanta si CS Magdeburg,…

- Si veteranii lupta pentru titlu de campioni ai Moldovei la fotbal. In acest week-end se va disputa etapa finala a Ligii Veteranilor. La competiție vor participa campioanele din 4 regiuni ale tarii.

- Dobrogea Sud abordeaza cu optimism mansa retur a confruntarii cu Magdeburg din turul al treilea al Cupei EHF. ”Avem sanse reale de calificare dupa infringerea la doua goluri din Germania”, spune presedintele clubului constantean, Rudi Stanescu. ”Suntem pregatiti sa dam totul in acest meci pentru a scrie…

- HC Dobrogea Sud Constanta viseaza cu ochii deschisi la o calificare istorica pentru handbalul romanesc in grupele Cupei EHF. Spunem istorica pentru ca adversarul care trebuie eliminat, Magdeburg, are un trecut bogat si provine din cel mai tare campionat al lumii, Bundesliga. Dupa partida tur, ”delfinii”…

- Liga Nationala de handbal feminin s-a intrerupt in urma cu cateva zile, dupa 10 etape, cu un podium mai putin asteptat. HCM Rm. Valcea a fost surpriza placuta a sezonului de pana acum, reusind sa ocupe locul 2 dupa CSM Bucuresti, desi in aceasta pozitie erau vazute mai degraba SCM Craiova sau Corona…

- Dobrogea Sud a trecut cu bine si testul de la Vaslui, unde a obtinut miercuri seara cea de-a saptea victorie in campionat. Constantenii se pot concentra de astazi exclusiv asupra returului cu Magdeburg din Cupa Federatiei Europene de Handbal. Duminica, handbalistii nostri mizeaza pe tribune pline la…

- Iubitorii handbalului constantean stau ca pe ace in asteptarea celui mai important meci al toamnei: duelul dintre HC Dobrogea Sud si echipa germanaSC Magdeburg, duminica, 26 noiembrie, de la ora 18, la Sala Sporturilor, in mansa secunda a turului al treilea preliminar al Cupei EHF, ultimul inaintea…

- Handbalistii de la Dobrogea Sud uita pentru doua zile de confruntarea cu Magdeburg din Cupa EHF. Maine, de la ora 17.30, au meci la Vaslui, in Liga Nationala. O victorie in Moldova ar aduce un plus de moral echipei constantene, care viseaza la o calificare istorica duminica. Biletele pentru returul…

- Ronaldo si Messi, coechipieri in echipa secolului XXI, anuntata de UEFA Portughezul Cristiano Ronaldo si argentinianul Lionel Messi au fost inclusi de site-ul Uniunii Asociatiilor Europene de Fotbal (UEFA) in echipa secolului al XXI-lea. Cu o saptamâna înainte de a anunta echipa anului…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a fost invinsa, duminica seara, in Germania, de SC Magdeburg, scor 25-27 (10-13), in prima mansa a play-off-ului pentru accederea in grupele EHF. Echipa pregatita de Sandu Iacob a facut un meci peste asteptari, impotriva unei adversare care are in…

- Partida disputata sambata dupa-amiaza, in Sala Sporturilor din Zalau, dintre HC Zalau si Hypo Viena, a insemnat meciul cu numarul 135 pentru echipa lui Gheorghe Tadici. Incepand cu sezonul 1990 – 1991, cand a ajuns pana in sferturile de finala ale Cupei IHF, formatia de la poalele Mesesului a fost prezenta…

- Vineri, 17 noiembrie 2017, ora 12.00, primarul Mircia Gutau, alaturi de viceprimarii Carmen Preda si Eusebiu Veteleanu, a sustinut o conferinta de presa in care a prezentat un raport de activitate cu lucrarile care se desfasoara in orasul nostru, investitiile si proiectele de viitor pentru siguranta…

- Cu o echipa in componenta careia se afla si cativa fosti voleibalisti de performanta, echipa de volei a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” Salaj a obtinut un nou titlu de campioana nationala la volei in cadrul “Cupei ASPR”, al noualea, din tot atatea ediții disputate. Editia din…

- Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici” va fi sambata, incepand cu ora 17, gazda partidei dintre HC Zalau si Hypo Vina, meci contand din mansa retur a fazei a III-a preliminare a Cupei EHF. Formatia de la poalele Mesesului s-a impus in turul de la Viena cu scorul de 30 – 22, rezultat in urma caruia Zalaul…

- HC Dobrogea Sud a invins la limita, scor 21-20, pe Dunarea Calarasi, in etapa a 11-a a Ligii Nationale. Gratie acestei victorii, handbalistii constanteni au urcat trei pozitii in clasament si ocupa acum locul 4. Duminica, echipa antrenata de Sandu Iacob va evolua in Cupa EHF, pe terenul lui SC Magdeburg.…

- Victorie categorica obtinuta de HC Zalau in cadrul mansei tur din faza a treia preliminara a Cupei EHF. Echipa pregatita de Gheorghe Tadici s-a impus vineri seara cu scorul de 30 – 22 (17 – 11) pe terenul austriecelor de la Hypo Viena. Returul este programat sambata, 18 noiembrie, de la ora 17, in Sala…

- Handbal Club Dobrogea Sud profita de pasii gresiti ai rivalelor si ramane in cursa pentru play-off-ul Ligii Nationale. Steaua si CSM Bucuresti au pierdut la limita meciurile jucate duminica. Desi are doar patru victorii in noua etape, Constanta este la 7 puncte distanta de liderul Dinamo. Victoria de…

- Luiz Felipe Scolari, fostul selecționer al Braziliei, și-a anunțat plecarea de la Guangzhou Evergrande, sambata, la scurt timp dupa ce echipa sa și-a asigurat al șaptelea titlu consecutiv de campioana a Chinei la fotbal. Scolari și-a facut apariția pe gazon la finalul meciului…

- Sala Sporturilor din Dej a gazduit astazi, cu incepere de la ora 10, cea de-a doua ediție a Cupei ”Samvs” – karate WUKF. Evenimentul sportiv de pe strada Nicolae Titulescu, organizat de CS Budokan Ryu, in colaborare cu Federația Romane de Karate WUKF și Primaria Municipiului Dej, a adunat la linia de…

- Antrenorul lui Lokomotiv Moscova, Yuri Semin, a oferit cateva declarații inaintea partidei de maine cu Sheriff din Liga Europei. Antrenorul moscoviților a afirmat ca echipa sa va avea un meci greu cu Campioana Moldovei.

- Sambata, 28 octombrie in Sala Sporturilor "Ioan Stanatiev" din Campia Turzii s-a disputat turneul de fotbal dotat cu Trofeul Zilelor Minoritatii Maghiare, editia 2017, competitie la startul caruia s-au inscris 6 echipe, care au fost impartite in 2 grupe de cate 3 formatii. Read More...

- Sala Sporturilor din Dej va gazdui, sambata, 4 noiembrie 2017, cu incepere de la ora 10, competiția de karate WUKF de nivel național – Cupa „Samvs”, aflata la cea de-a doua ediție. Evenimentul, organizat de CS Budokan Ryu, in colaborare cu Federația Romane de Karate WUKF și Primaria Municipiului Dej,…

- Emilian Pacionel (16 ani) a jucat aseara in premiera in tricoul seniorilor FCSB. Puștiul a intrat la pauza in "16-imile" Cupei cu Sanatatea Cluj (6-1) și a incantat cu tupeul și tehnica lui. A fost aproape sa inscrie, cu un șut fara preluare, a pasat in stil Quaresma, dintr-o rabona, a luat și un "galben".…

- HC Dobrogea Sud Constanta si-a aflat adversara din turul trei preliminar al Cupei EHF, ieri, in cadrul tragerii la sorti de la Viena. Echipa pregatita de sarbul Marko Isakovic va juca impotriva ocupantei locului trei din Bundesliga (Germania), SC Magdeburg, formatie care are in palmares trei trofee…

- HC Dobrogea Sud merge mai departe in Cupa EHF dupa doua meciuri spectaculoase contra vicecampioanei Norvegiei, BSK Handball Elite, pe care a invins-o in dubla mansa, cu 24-22 si 27-24. Constantenii abia au prins gustul victoriilor si asteapta cu nerabdare numele viitorilor adversari. ”Mi-as dori sa…

- HC Dobrogea Sud Constanta s-a impus, duminica seara, in Sala Sporturilor, impotriva norvegienilor de la BSK Handball Elite, scor 27-24, in mansa retur a turului doi preliminar din Cupa EHF. In primul meci, constantenii s-au impus cu 24-22 si s-au calificat in turul trei preliminar.HC Dobrogea Sud s-a…

- Meci dramatic, sambata seara, la Sala Sporturilor, unde HC Dobrogea Sud a primit replica echipei norvegiene BSK Handball Elite, intr-o partida contand pentru prima mansa a turului doi preliminar al Cupei EHF la handbal masculin. Dirijati de pe banca de catre secundul Marko Isakovic, constantenii au…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a castigat, in aceasta seara, primul meci al dublei din turul doi preliminar al Cupei EHF, contra echipei norvegiene BSK Handball Elite. Partidat s-a terminat cu scorul de 24-22 (11-11).Returul se va juca maine, tot in Sala Sporturilor din Constanta…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a castigat primul meci al dublei din turul doi preliminar al Cupei EHF, contra echipei norvegiene BSK Handball Elite.Scorul partidei disputate in Sala Sporturilor din Constanta a fost 24 22 11 11 .Pentru gazde au marcat Vujovic 5 goluri, Nikolic…

- Week-end incendiar pentru handbalul masculin constantean. Dupa o absenta de doua sezoane, echipa de pe litoral revine in forta in cupele europene, iar suporterii sunt invitati, la Sala Sporturilor, pentru doua meciuri de zile mari. HC Dobrogea Sud Constanța susține, in week-end, la Sala Sporturilor,…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta sustine in acest weekend primele sale meciuri europene, intalnind in Sala Sporturilor din Constanta, sambata si duminica, de la ora 18.00, echipa norvegiana BSK Handball Elite, in turul doi preliminar al Cupei EHF.Dupa o pauza de doi ani, la Constanta…

- Handbal Club Dobrogea Sud pare sa fi depasit criza de joc si de rezultate din ultima perioada. La primul meci dupa despartirea de antrenorul francez Cristian Godan, constantenii au invins astazi Potaissa Turda, in Sala Sporturilor, cu scorul de 29-27. A fost prima victorie pe teren propriu în…

- Program incarcat in urmatoarele doua saptamani pentru HC Zalau, echipa medaliata cu bronz in editia trecuta de campionat. Formatia de la poalele Mesesului va sustine patru meciuri, dintre care doua in campionat, iar alte doua in cupele europene. Primul este programat vineri, 6 octombrie, incepand cu…

- Federatia Europeana de Handbal a facut publice datele de disputare ale partidelor din cadrul turului doi preliminar al Cupei EHF, competitie in care va evolua si Handbal Club Zalau. Echipa pregatita de Gheorghe Tadici se va duela cu formatia turca, Ankara Yenimahalle, campioana Turciei in 2015 si vicecampioana…

- Conducerea HC Dobrogea Sud a anuntat ca ambele partide din preliminariile Cupei EHF, impotriva norvegienilor de la BSK Handball Elite, se vor disputa la Sala Sporturilor din Constanta. Dupa o pauza de doi ani, handbalul constantean se intoarce in Europa. Primul duel va avea loc sambata, 14 octombrie,…