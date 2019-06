Stiri pe aceeasi tema

- Fundasul formatiei Real Madrid, Sergio Ramos, si prezentatoarea TV, Pilar Rubio, se casatoresc astazi la Sevilla, printre cavalerii de onoare ai mirelui fiind presedintele gruparii madrilene Florentino Perez, dar si David Beckham potrivit news.roCeremonia religioasa va avea loc la ora 19.00,…

- Jose Antonio Reyes, fost fotbalist la echipe precum Sevilla, Arsenal sau Real Madrid, a murit intr-un accident de circulație la varsta de 35 de ani. Cesc Fabregas, fost coleg cu Jose Antonio Reyes la Arsenal și naționala Spaniei a postat un mesaj emoționant dupa moartea acestuia. „A fost primul meu…

- Echipa Rayo Vallecano, penultima din La Liga, a produs duminica seara surpriza etapei a 35-a din La Liga, reusind o victorie de senzatie, 1-0 (1-0), pe propriul stadion, in fata celor de la Real Madrid. Singurul gol al meciului a fost reusit de Adrian Embarba, in minutul 23, din penalty. Pentru echipa…

- Atletico Madrid a învins cu 3-2, pe propriul teren, pe Valencia, rezultat în urma caruia a amânat verdictul în ceea ce privește stabilirea campioanei din La Liga. Sâmbata însa (27 aprilie) Barcelona poate deveni matematic câștigatoare a titlului daca învinge…

- FC Barcelona s-a impus, pe teren propriul, scor 2-0, împotriva celor de la Atletico Madrid și are deja o mâna pe titlul de campioana a Spaniei. Dupa 31 de etape, catalanii au adunat 73 de puncte și au 11 în fața echipei antrenate de Diego Simeone.Atletico Madrid a jucat în…

- Formatia FC Barcelona a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Espanol Barcelona, intr-un meci din etapa a XXIX-a a campionatului Spaniei potrivit news.ro.Messi a marcat ambele goluri, in minutele 71 si 89. Tot in LaLiga, Leganes s-a impus in deplasare in fata echipei…