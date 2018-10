Stiri pe aceeasi tema

- Liga Natiunilor este "competitia cea mai lipsita de sens din lumea fotbalului", a declarat antrenorul lui Liverpool, Juergen Klopp, furios din cauza inlantuirii infernale a meciurilor si a lipsei unei pauze de vara pentru jucatorii care au evoluat la Cupa Mondiala, scrie AFP. "Din pacate, baietii pleaca…

- Federația Romana de Fotbal a pus in vanzare biletele pentru partida reprezentativei Romaniei din etapa a patra a Ligii Națiunilor impotriva Serbiei. Meciul se va juca la București, pe "Arena Naționala", pe 14 octombrie, de la ora 16:00.

- Nationala de fotbal a Romaniei si reprezentativa Serbiei au terminat la egalitate, 2-2 (0-1), luni seara, pe Stadionul ”FK Partizan” din Belgrad, in Grupa a 4-a din Seria C a Ligii Natiunilor, informeaza AGERPRES . The post Fotbal: Serbia – Romania 2-2, in Liga Natiunilor appeared first on ZiarMM .

- Selectionata de fotbal a Germaniei a invins reprezentativa statului Peru cu scorul de 2-1, duminica, la Sinsheim, intr-un meci amical. La trei zile dupa egalul cu campioana mondiala Franta, 0-0, in Liga Natiunilor, echipa antrenata de Joachim Loew a fost condusa de sud-americani prin golul…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Germaniei, Joachim Loew, a afirmat ca este important pentru echipa sa sa arate o alta fata dupa dezamagirea produsa la Cupa Mondiala din Rusia. Loew a facut declaratia dupa remiza (0-0) pe care Mannschaft a realizat-o cu Franta, campioana mondiala, joi seara, in…

- Seful Serviciului de Informatii Interne (BfV), Hans-Georg Maassen, a afirmat ca nu exista nicio evidenta ca protestele extremei drepte din orasul Chemnitz situat in estul Germaniei au inclus actiuni de haituire la adresa strainilor, contrazicand-o astfel pe Angela Merkel, cancelarul federal german,…

- Arbitrul roman Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA la partida Norvegia - Cipru din Grupa 3, Seria C, a Ligii Natiunilor, informeaza, marti, site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. Centralul in varsta de 33 de ani va fi ajutat de asistentii Vasile Marinescu si Mihai Artene. Cel de-al patrulea…

- Antrenorul echipei engleze de fotbal Liverpool, Juergen Klopp, s-a declarat impresionat de incurajarile pe care fanii echipei i le-au adus portarului Loris Karius la prima aparitie intre buturile portii inaintea noului sezon din Premier League. Karius a fost tinta criticilor pentru o buna perioada de…