Fotbal: Selecţionerul Cosmin Contra spune că 2019 este cel mai important an din cariera de antrenor Selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, spune, intr-un interviu acordat site-ului FRF, ca 2019 este cel mai important an din cariera sa de antrenor si ca isi doreste ca la finalul sau tricolorii sa fie calificati la EURO 2020.



''Este clar ca 2019 e un an foarte important in cariera mea. Mi-as dori din toata inima sa pot sa calific nationala la EURO 2020, voi face tot ce depinde de mine, voi munci cat pot eu de mult ca acest obiectiv sa se indeplineasca. Sper sa am si putin noroc pentru ca trebuie sa avem si putin noroc in aceste preliminarii, iar la… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

