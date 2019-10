Fotbal: Selecţionerul Cosmin Contra şi-a cerut scuze pentru injuriile adresate lui George Puşcaş Antrenorul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, si-a cerut scuze in timpul conferintei de presa de dupa partida cu Norvegia, scor 1-1, ca i-a adus injurii atacantului George Puscas dupa ce acesta a ratat o lovitura de la 11 metri.



"Eu mi-am cerut scuze, si imi cer scuze pentru reactia pe care am avut-o, se intampla la tensiunea care exista in acele momente, si datorita faptului ca trebuia sa bata altcineva acel penalty. Am avut o reactie care nu imi face placere, nici nu mi-am dat seama ca am avut reactia aia, am vazut-o si acum si imi cer scuze pentru reactia aia.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul Cosmin Contra, a afirmat la finalul partidei cu Norvegia, din preliminariile EURO 2020, ca inca spera in calificare si ca jucatorii sai pot obtine patru puncte din urmatoarele doua partide, cu Suedia si Spania, daca vor avea aceeasi determinare. "Cand pierzi doua puncte importante in cursa…

- Romania a remizat cu Norvegia, scor 1-1, in preliminariile EURO 2020. Selecționerul Cosmin Contra a dezvaluit ca Nicolae Stanciu (26 de ani( ar fi trebuit sa execute lovitura de pedeapsa ratata de George Pușcaș (23 de ani) in minutul 52. Vezi AICI calculele și scenariile prin care Romania se poate…

- Romania și Norvegia se infrunta ACUM in preliminariile EURO 2020. George Pușcas (23 de ani) a cerut penalty in minutul 33. Romania - Norvegia e liveTEXT AICI de la ora 21:45. Meciul poate fi urmarit la TV pe Pro TV.Toate meciurile serii din preliminariile EURO 2020 sunt liveTEXT AICI! George Pușcaș…

- ROMANIA-NORVEGIA ONLINE STREAM LIVE VIDEO Selectionerul Cosmin Contra a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca ar fi fericit ca nationala Romaniei sa castige la limita meciul de marti, cu...

- Selectionerul Cosmin Contra a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca meciul cu Norvegia va fi foarte greu, subliniind insa ca jucatorii sai sunt pregatiti si s-au antrenat foarte bine pentru aceasta partida, potrivit news.ro."Nu m-a surprins egalul Norvegiei cu Spania, Norvegia a facut…

- Selectionerul Cosmin Contra a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca ar fi fericit ca nationala Romaniei sa castige la limita meciul de marti, cu Norvegia, din preliminariile EURO 2020, precizand ca nu are ce sa le reproseze

- Antrenorul secund al echipei nationale de fotbal a Romaniei, Adrian Mihalcea, afirma ca 'tricolorii' sunt foarte motivati inaintea dublei cu Insulele Feroe si Norvegia, acest lucru fiind determinat si de faptul ca sansele de calificare nu mai depind de rezultatele

- Nationala Romaniei a coborat un loc fata de luna trecuta si se afla pe pozitia a 28-a in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), dat publicitatii joi. In iunie, Romania coborase doua locuri fata de ierarhia publicata in aprilie, cand se afla pe 25, ca si in ierarhia pe…