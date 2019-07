Stiri pe aceeasi tema

- Formatia FC Viitorul, detinatoarea Cupei Romaniei, a castigat, sambata, Supercupa, impunandu-se cu scorul de 1-0 (0-0) in fata campioanei CFR Cluj, pe stadionul Ilie Oana, din Ploiesti. Pentru echipa constanteana este primul astfel de trofeu. FC Viitorul a mai jucat in Supercupa in 2017, dar atunci…

- Supercupa Romaniei este programata astazi, de la ora 20:00, pe stadionul ”Ilie Oana” din Ploiesti, intre campioana CFR Cluj si detinatoarea Cupei Romaniei, FC Viitorul. CFR Cluj a mai jucat Supercupa de cinci ori si a castigat-o de trei ori, in 2009, 2010 si 2018. Si FC Viitorul a mai jucat Supercupa,…

- Meciul care da startul noului sezon competitional, Supercupa Romaniei dintre CFR Cluj, campioana Ligii 1, si FC Viitorul, castigatoarea Cupei Romaniei, va fi arbitrat de Sebastian Coltescu, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Arbitrul craiovean ii va avea alaturi ca asistenti pe Ovidiu Artene Vaslui…

- LPF a anuntat, vineri, programul primelor doua etape din Liga I - sezonul 2019/2020:Etapa 1 Vineri, 12 iulie 18.30 FC Voluntari - Sepsi OSK Sf. Gheorghe Sambata, 13 iulie 18.00 Astra Giurgiu - FC Botosani 21.00 CFR 1907 Cluj - CSM Poli Iasi Duminica,…

- FC Viitorul va evolua in prima etapa a Ligii I, pe teren propriu, cu Dinamo, s-a stabilit, vineri, la sediul LPF, la tragerea la sorti a meciurilor din sezonul 2019/2020. Prima etapa va avea loc la 13-14 iulie. In urmatoarele doua etape, Dinamo va evolua cu CSU Craiova, acasa, si cu CFR Cluj in deplasare.…

- Supercupa Romaniei dintre CFR Cluj, campioana Romaniei, și Viitorul, caștigatoarea Cupei Romaniei, programata pe 6 iulie, se va disputa pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiești. Comitetul Executiv al FRF luase inițial in calcul ca Supercupa Romaniei sa se dispute pe noul stadion din Targu Jiu. Varianta…