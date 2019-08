Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre Dinamo București și Universitatea Craiova a fost intrerupt in minutul 25, cand lui Eugen Neagoe i s-a facut rau! Antrenorul și-a pierdut cunoștința, spre disperarea oamenilor de pe banca de rezerve. Jucatorii aflați in zona au fugit spre cadrele medicale aflate la stadion pentru a cere…

- Partidele pe care echipele FCSB si Universitatea Craiova le vor disputa, joi, in mansa I a primului tur preliminar al Europa League vor fi arbitrate de brigazi din Norvegia si Malta, anunta Federatia Romana de Fotbal pe site-ul sau oficial. Meciul pe care FCSB il va disputa, joi, de la ora 21:30, pe…

- Jucatorii lui Mirel Radoi lupta pentru o calificare istorica in finala CE, intr-un meci la care sunt asteptati aproximativ 20.000 de fani romani. Meciul va fi arbitrat de israelianul Orel Grinfeld. Grinfeld va fi ajutat de asistentii Roy Hassan si Idan Yarkoni. Letonul Andris Treimanis va fi arbitru…

- Romania U21 a scris istorie. Tricolorii mici s-au calificat in semifinalele campionatului european de tineret din Italia și San Marino, dar sunt considerați outsideri la caștigarea trofeului. Jucatorii lui Mirel Radoi vor intalni in semifinale Germania, care este principala favorita la caștigarea trofeului…

- Nationala Braziliei a inceput cu o victorie editia din 2019 a Copa America. Formatia lui Tite s-a impus cu 3-0 in fata Boliviei, in partida inaugurala de la turneul final. Fara Neymar, lasat in afara lotului din cauza unei accidentari, dar cu un public patimas pe „Estadio do Morumbi”, din San Paulo,…

- Ediția 2019 a Campionatului European sub 21 de ani va avea loc in Italia și San Marino, in perioada 16-30 iunie. Meciul de debut va avea loc pe 16 iunie, de la ora 19.30, și le va aduce fața in fața pe Polonia și Belgia, grupari repartizate in Gurpa A. Cele 12 echipe calificate […] Source

- De ce Boboc, și nu Butean? De ce Vlad Dragomir? De ce Olaru? GSP va explica deciziile lui Mirel Radoi. Marți seara, selecționerul U21, Mirel Radoi, a ales 23 de nume pentru turneul final din Italia. Lista a produs dezbateri aprinse, mai ales ca de pe ea lipsesc fotbaliști in forma, precum Butean ori…

- Dinamo, locul 2 in clasamentul play-out-ului, trimite trei jucatori la meciurile din preliminariile EURO 2020. Dan Nistor, 31 de ani, cel mai bun pasator din Liga 1, e singurul dinamovist convocat la naționala Romaniei pentru meciurile cu Norvegia (7 iunie) și Malta (10 iunie), din preliminariile EURO…