Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa Under 18 a Romaniei, formata din jucatori nascuți incepand cu 1 ianuarie 2001, disputa o ”dubla” amicala cu selecționata similara a Slovaciei. Primul meci s-a jucat marți, 9 aprilie, de la ora 13:00, și s-a incheiat cu infrangerea tricolorilor pregatiți de Laurențiu Roșu, scor 0-1 (Jan…

- Reprezentativa sub 18 ani a Romaniei, formata din jucatori nascuți incepand cu 1 ianuarie 2001, joaca ACUM un meci amical cu selecționata similara a Slovaciei. liveVIDEO Slovacia u18 - Romania u18 1-0 Meciul se joaca in Slovacia, la Bratislava. Cele doua naționale vor mai juca un meci, joi, 11 aprilie,…

- Marius Vecerdea a povestit ca a inceput colaborarea cu Klaus Iohannis in 2009, cand acesta era primar al Sibiului. "In noiembrie 2009 am fost solicitat de primarul de atunci sa ii acord o ora de tenis, ar fi vrut sa inceapa sa faca ceva sport. Tarifele de atunci erau 50-60 de lei o ora de tenis (...)…

- Reprezentativa sub 18 ani a Romaniei, condusa de Laurențiu Roșu, va disputa doua partide de pregatire, in luna aprilie, contra Slovaciei. Tricolorii se vor reuni sambata, 6 aprilie, la Mogoșoaia, unde se vor pregati pana pe 8 aprilie, cand este programata plecarea spre Slovacia, anunța FRF.…

- Furnizorul american de servicii de e-mail VFEmail a fost, recent, victima unui atac cibernetic masiv produs de un hacker necunoscut. Acesta a reusit sa elimine datele companiei colectate in ultimii 18 ani, potrivit blogului din Romania al producatorului de solutii de securitate Eset, care citeaza pagina…

- Reprezentativa Under 18 a Romaniei a obținut același scor ca naționala U16, in partida disputata astazi in compania Ciprului, 1-1, informeaza FRF. Meciul tricolorilor mai mari s-a desfașurat la Paralimni. Ciprioții au deschis scorul in minutul 35, prin Kakoules, dupa ...

- Subsidiara Volkswagen din Slovacia intentioneaza sa-si reduca anul acesta numarul de angajati, pentru prima data de la criza globala din 2009, ca parte a masurilor de eficientizare, transmite Reuters. Volkswagen deţine cea mai mare fabrică auto din Slovacia şi este cel mai mare angajator…

- Slovacia sarbatoreste luna aceasta 10 ani de la adoptarea euro. Ce a insemnat trecerea la moneda unica europeana pentru aceasta tara si care sunt lectiile pe care Romania le poate invata de la Slovacia?