Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul echipei nationale, Cosmin Contra, s-a declarat pe deplin multumit de primele doua meciuri amicale disputate in acest an, Romania reusind sa le castige pe ambele: 2-1, sambata, in Israel si 1-0 contra Suediei, marti, la Craiova.

- Romania a invins Suedia, scor 1-0 (0-0), pe moderna arena „Ion Oblemenco” din Cetatea Banilor, unde „tricolorii” au revenit dupa 14 ani. Victorie importanta a formației lui Cosmin Contra impotriva nordicilor care se pregatesc de prezența la Mondialul 2018, in vrem ce noi bifam doua decenii de absența…

- Nationalele de fotbal ale Romaniei si Suediei sunt la egalitate, 0-0, la pauza meciului amical care are loc marti seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova. (editor: Mihai Tenea, editor online: Adrian Dadarlat) Sursa foto: frf.ro

- Janne Andersson, selectionerul Suediei, a susținut o conferința de presa inaintea amicalului cu selecționata Romaniei, meci care va avea loc in acesta seara la Craiova. Romania - Suedia va avea loc...

- Selecționerul Cosmin Contra continua reconstrucția naționalei de fotbal a Romaniei cu un amical impotriva Suediei, echipa care a oprit-o din drumul catre CM 2018 pe Italia. Partida de pe stadionul "Ion Oblemenco" reprezinta a doua intalnire dintre "tricolori" și Suedia dupa victoria dramatica obținuta…

- Nationala de fotbal a Romaniei sustine astazi un test foarte important impotriva Suediei, pe stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova. Un adversar intotdeauna incomod pentru tricolori, iar singurul selectioner roman care a gasit ac de cojocului sau a fost Mircea Lucescu, care a castigat si la Bucuresti…

- Naționala de fotbal a Romaniei intalnește astazi, de la ora 21.30 (Pro TV), pe stadionul „Ion Oblemenco“, selecționata Suediei, acesta fiind cel de-al doilea amical susținut de tricolori in 2018. Trupa lui Cosmin Contra vine dupa o victorie muncita, dar ...

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei sustine marti, 27 martie, partida amicala cu reprezentativa Suediei. Confruntarea se disputa la Craiova, de la ora 21.30 si este transmisa in direct de Pro TV. Din lotul tricolor face parte si tanarul mijlocas al campioanei Romaniei Alexandru Cicaldau, care a debutat…

- Selecționerul Cosmin Contra a prefațat astazi, in cadrul unei conferințe de presa, partida pe care Romania o va susține marți, de la ora 21.30 (Pro TV), pe stadionul „Ion Oblemenco”, in compania Suediei, acesta fiind al doilea amical din 2018 ...

- Portarul Ciprian Tatarușanu a prefațat astazi, in cadrul unei conferințe de presa, partida pe care Romania o va susține marți, de la ora 21.30 (Pro TV), pe stadionul „Ion Oblemenco”, in compania Suediei, acesta fiind al doilea amical din 2018 ...

- Componentii echipei nationale i-au adus un ultim omagiu lui Nicolae Tilihoi, care a murit duminica, la 61 de ani. La meciul amical cu Suedia de la Craiova, de marti, se va tine un moment de reculegere in memoria fostului component al "Craiovei Maxima", iar jucatorii echipei nationale vor evolua cu…

- Cosmin Contra a declarat ca starea gazonului de pe stadionul din Craiova este una proasta si-i dezavatanjeaza pe jucatorii nostri în amicalul de marti cu echipa Suediei, care are jucatori masivi, majoritatea de peste 1,89-1,93 m, însa partida este si un

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei intalnește reprezentativa Suediei, marți seara, de la ora 21:30, pe noul Stadion Ion Oblemenco din Craiova. Avand un caracter amical, partida este prima dintre cele doua protagoniste dupa cei 24 de ani care s-au scurs de la dramaticul meci disputat in sferturile…

- Cosmin Contra (42 de ani), selecționerul Romaniei, a prefațat in cadrul unei conferințe de presa partida amicala pe care prima reprezentativa o va disputa marți, de la ora 21:30, contra Suediei. Selecționerul a declarat ca se teme de starea gazonului de pe "Ion Oblemenco", anunțand ca va efectua mai…

- Romania va disputa o partida amicala impotriva Suediei, marți, pe stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova, iar oficialii dau asigurari ca gazonul se va prezenta in condiții optime. Romania - Suedia se joaca marți, de la 21:30, și e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PRO TV Marea problema a stadionului…

- Naționala Under 19 a Romaniei a inregistrat a doua victorie din cadrul grupei 4 a Turului de Elita, dupa ce s-a impus sambata seara, cu 2-1, pe stadionul „Ilie Oana“ din Ploiești, in fața selecționatei Suediei U19. Golurile tricolorilor au ...

- Primaria Municipiului Craiova a anuntat ca in vederea desfasurarii partidei de fotbal dintre echipele Romaniei si Suediei ce va avea loc in ziua de 27.03.2018 pe stadionul „Ion Oblemenco” din municipiul Craiova, se va restricționa circulatia rutiera astfel: – In ...

- Mijlocasul echipei Sparta Praga, Nicolae Stanciu, a declarat, joi, ca are mare incredere in actuala generatie a echipei nationale, insa a tras un semnal de alarma in privinta mentalitatii. "Am terminat o campanie care nu a fost deloc reusita. Ma astept la lucruri bune, avem Cupa Natiunilor,…

- Emil Forsberg (26 de ani), jucator pe care-l vom vedea pe 27 martie la Craiova, impotriva tricolorilor", s-a certat cu antrenorul sau de la Leipzig Amicalul dintre Romania și Suedia se joaca marți, 27 martie, și e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV. Emil Forsberg se pregatește in aceste zile…

- Prima partida a Romaniei pe noul "Ion Oblemenco" genereaza un interes deosebit in randul fanilor naționalei, care au achiziționat un numar important de bilete cu o saptamana inainte de meciul cu echipa care a scos-o pe Italia din cursa spre Mondial. Pana la aceasta ora s-au vandut aproximativ 14.000…

- Dennis Man, Alexandru Mitrita si Alexandru Cicaldau au fost convocati in premiera de selectionerul Cosmin Contra la echipa nationala pentru cele doua jocuri de pregatire din aceasta luna, cu Israel si Suedia, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal. Sambata 24 martie, la Netanya, reprezentativa…

- Nationala Romaniei se mentine pe locul 36 in clasamentul pe luna martie publicat, ieri, de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA).Cea mai buna clasare a tricolorilor in 2017 a fost in ianuarie, pe locul 39, iar cea mai slaba, in aprilie si mai, cand au ocupat locul 47. Romania va disputa doua jocuri…

- Selectionerul echipei de fotbal a Suediei, Janne Andersson, a anuntat joi lotul convocat pentru cele doua partide amicale programate in aceasta luna, cu Chile si Romania. "Tricolorii" vor intalni nationala Suediei pe 27 martie, disputa urmand sa aiba loc pe stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova.

- Selectionerul echipei de fotbal a Suediei, Jan Andersson, care a anuntat lotul pentru meciul amical cu România, a declarat ca daca atacantul Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) vrea sa revina la nationala pentru a participa la Cupa Mondiala 2018, trebuie mai

- Nationala Romaniei se mentine pe locul 36 in clasamentul pe luna martie, publicat astazi de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA). Cea mai buna clasare a tricolorilor anul trecut a fost in ianuarie, pe locul 39, iar cea mai slaba in aprilie si mai, cand Romania a ocupat locul 47. Romania susține…

- Nationala Romaniei se mentine pe locul 36 in clasamentul pe luna martie publicat, joi, de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA).Cea mai buna clasare a tricolorilor in 2017 a fost in ianuarie, pe locul 39, iar cea mai slaba in aprilie si mai, cand Romania a ocupat locul 47. Romania…

- Razvan Burleanu l-a ironizat inca o data pe Florin Prunea pentru greșeala din prelungirile sfertului de finala al Campionatului Mondial din 1994 cu Suedia. Razvan Burleanu nu rateaza nicio ocazie in a-l ataca pe Florin Prunea. Prezent in platoul celor de la TV Pro X, președintele Federației Romane de…

- In aceasta luna, reprezentativa Romaniei disputa doua jocuri de pregatire — pe 24 martie, la Netanya, in fața Israelului (ora 20:30), și pe 27 martie, la Craiova, impotriva Suediei (21:30). Selecționerul Cosmin Contra a trimis faxuri de convocare pentru 19 jucatori care evolueaza la cluburi din strainatate…

- Biletele pentru meciul amical pe care reprezentativa Romaniei il va disputa in data de 27 martie, la Craiova, cu nationala Suediei, au fost puse in vanzare, cu preturi cuprinse intre 30 de lei si 350 de lei. Biletele sunt disponibile pe site-urile bilete.frf.ro si bilete.ro. Fiecare persoana poate…

- Federația Romana de Fotbal a pus in vanzare in aceasta dupa-amiaza biletele pentru amicalul Romania - Suedia, care va avea loc pe 27 martie, pe noul "Ion Oblemenco" din Craiova. Cel mai ieftin bilet costa 30 lei și poate fi achiziționat la cele doua peluze, in timp ce un bilet la VIP ajunge la 350 de…

- Fanii dinamoviști se vor deplasa in numar mare la Craiova, pentru duelul din Cupa Romaniei, deși nu sunt de acord cu disputarea partidei. Dinamo a anunțat ca 630 de fani au achiziționat bilete pentru sfertul de finala din Cupa Romaniei contra Craiovei. Fanii sunt indignați ca Federația Romana de Fotbal…

- Din cele 27 de stadioane candidate, un juriu alcatuit din arhitecti specializati in infrastructura sportiva a selectat 10 stadioane, intre care si arena din Craiova. Alaturi de arena Ion Oblemenco mai sunt in finala stadioanele din orasule turcesti Gaziantep, Sakarya si Samsun, stadionul Lujniki,…

- Israel – Romania se joaca la Netanya, pe 24 martie. E primul meci al tricolorilor din 2018. Tricolorii vor juca o partida amicala cu reprezentativa Israelului la Netanya, pe 24 martie, de la ora 20:30 (in direct pe Pro TV). Stadionul din Netanya are o capacitate de 24.000 de locuri, iar pe acest teren…

- Mihai Stoica a lansat inca un atac la adresa rivalei de la CFR Cluj, considerand ca lupta la titlu ar fi trebuit sa se dea intre FCSB și U Craiova. "Daca arbitrajele ar fi fost corecte, la titlu s-ar fi luptat doar Steaua și Craiova. CFR a castigat forate multe puncte in urma unor erori colosale.…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei va disputa, luna viitoare, doua partide amicale. Prima intalnire va fi pe 24 martie, contra Israelului, in deplasare, de la ora 20:30, si va fi transmisa in direct de Pro TV. Al doilea meci va fi contra Suediei, echipa calificata la Campionatul Mondial din Rusia,…

- Nationala de fotbal a Romaniei va disputa pe 24 martie un meci amical cu selectionata Israelului, in deplasare, a anunțat astazi forul de la București. Pe langa partida cu Suedia, programat pe 27 martie, la Craiova, echipa țarii noastre susține și aceasta partida de verificare din Israel. Cele doua…

- Naționala de fotbal a Romaniei va disputa o partida amicala impotriva reprezentativei similare a statului Israel, pe 24 ianuarie, in deplasare, la Nethanya. Pe langa amicalul cu Israel, Romania va mai disputa un joc demonstrativ și in fața Olandei, la Craiova, pe 27 martie. Va fi prima partida a echipei…

- Partida amicala pe care nationala de fotbal a Romaniei o va disputa pe 27 martie, impotriva Suediei, se va disputa pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova. De asemenea, Federatia Romana de Fotbal mai negociaza si cu alte federatii internationale perfectarea unei alte partide amicale, tot in luna martie.…

- Meciul amical al Romaniei cu reprezentativa Suediei, programat la 27 martie, se va disputa in premiera pe noul Stadion "Ion Oblemenco" din Craiova, anunta, vineri, Federatia Romana de Fotbal pe site-ul oficial.„Stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova va gazdui partida ...

- Stadionul ”Ion Oblemenco” din Craiova va gazdui partida amicala pe care naționala de fotbal a Romaniei o susține pe 27 martie, impotriva Suediei. Primaria Craiova și-a dat acordul pentru disputarea meciului pe noul stadion al orașului, oficialii olteni declarandu-se onorați și incantați de propunerea…

- FRF a anuntat astazi ca partida amicala dintre Romania si Suedia se va disputa pe stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova. Primul amical al din 2018 al "tricolorilor" are loc pe 27 martie, contra Suediei, iar oficialii FRF au anuntat ca stadionul "Ion Oblemenco" va fi gazda. Primaria municipiului Craiova…

- Federatia Romana de Fotbal a mai anuntat ca negocieaza si cu alte federatii pentru perfectarea unui alt meci amical in luna martie. Nationala Romaniei va disputa urmatoarele jocuri oficiale in septembrie 2018, odata cu debutul noii competitii Liga Natiunilor UEFA. Tragerea la sorti a grupelor va avea…

- Partida amicala pe care reprezentativa Romaniei o va disputa la 27 martie impotriva nationalei Suediei va avea loc pe stadionul “Ion Oblemenco” din Craiova, anunta FRF. Federatia Romana de Fotbal a mai anuntat ca negocieaza si cu alte federatii pentru perfectarea unui alt meci amical in luna martie.Nationala…

- Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova va gazdui partida amicala pe care Romania o va susține in compania Suediei in 27 martie, anunța vineri site-ul Federației Romane de Fotbal. „Primaria Municipiului și-a dat acordul pentru disputarea meciului pe noul stadion al ...

- Meciul amical al echipei nationale de fotbal a Romaniei cu selectionata Suediei, programat la 27 martie, se va disputa pe noul Stadion "Ion Oblemenco" din Craiova, anunta, vineri, Federatia Romana de Fotbal pe site-ul oficial. "Stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova va gazdui partida amicala…

- Naționala de Fotbal a Romaniei va susține pe teren propriu un meci amical impotriva Suediei, pe data de 27 martie. Președintele FRF - Razvan Burleanu a anunțat oficial miercuri orașul in care se va disputa partida.

- Site-ul Federației Romane de Fotbal a anunțat astazi prima partida amicala pe care naționala o va disputa in 2018. "Tricolorii" vor da piept cu Suedia, pe teren propriu, pe 27 martie. Partida va avea loc in afara Bucureștiului, cea mai probabila varianta fiind recent inauguratul stadion de la Craiova.…

- Echipa nationala a Romaniei va disputa la 27 martie, pe teren propriu, o partida amicala cu prima reprezentativa a Suediei, informeaza, luni, site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. "Meciul va avea loc in afara Bucurestiului, orasul gazda urmand a fi anuntat in functie de disponibilitatea…

- Naționala Romaniei disputa pe 27 martie, pe teren propriu, o partida de verificare impotriva echipei Suediei. Meciul va avea loc in afara Bucureștiului, orașul gazda urmand a fi anunțat in funcție de disponibilitatea arenelor din celelalte orașe mari din Romania. FRF iși dorește ca echipa naționala…