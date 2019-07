Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatul meciului cu Manchester City, de duminica, din Community Shield (Supercupa Angliei), nu va avea nicio influenta asupra evolutiei lui Liverpool in noul sezon competitional, a declarat antrenorul ''cormoranilor'', Juergen Klopp.

- Juergen Klopp, antrenorul lui FC Liverpool, a exclus posibilitatea ca internationalul brazilian Philippe Coutinho, atacantul formatiei FC Barcelona, sa revina la echipa engleza de fotbal in aceasta vara, in ciuda speculatiilor aparute in presa internationala.

- Spaniolul Pep Guardiola (Manchester City) l-a detronat pe francezul Zinedine Zidane in clasamentul celui mai reputat antrenor in sezonul 2018/2019, conform studiului ''Coach Reputation Ranking'', care ia in considerare pana la 100 de variabile si zece categorii de clasificare la intocmirea…

- Bayern Munchen nu se gandeste deloc la aducerea lui Juergen Klopp, a afirmat miercuri Karl-Heinz Rummenigge, presedintele consiliului director al clubului german de fotbal, raspunzandu-i lui Franz Beckenbauer, care-l vrea pe antrenorul lui Liverpool la carma

- Franz Beckenbauer, legenda clubului de fotbal Bayern Munchen, il considera pe Juergen Klopp, proaspatul castigator al Ligii Campionilor cu FC Liverpool, antrenorul ideal pentru echipa bavareza, informeaza presa germana.

- Spaniolul Pep Guardiola a fost desemnat Antrenorul anului in Premier League, dupa ce a reusit sa castige, pentru al doilea sezon consecutiv, titlul de campion al Angliei cu echipa de fotbal Manchester City, informeaza AFP. Guardiola, care a primit acest trofeu si in sezonul trecut, dupa…

- Clubul de fotbal Watford intentioneaza sa faca apel impotriva cartonasului rosu primit duminica de Jose Holebas in meciul de campionat cu West Ham United (1-4), in speranta ca fundasul va avea drept de joc in finala Cupei Angliei, sambata, contra lui Manchester City, a indicat antrenorul Javi Gracia,…

- Antrenorul echipei engleze de fotbal FC Liverpool, germanul Juergen Klopp, a salutat performanta 'incredibila' reusita marti seara de elevii sai, care s-au calificat in finala Ligii Campionilor, pentru al doilea an consecutiv, dupa ce au invins cu scorul de 4-0