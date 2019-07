Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a pierdut fara drept de apel amicalul cu Atletico Madrid, scor 3-7, din International Champions Cup, jucat vineri noapte pe „MetLife Stadium" din East Rutherford, New Jersey SUA. Diego Costa a reușit 4 goluri, primul fiind marcat chiar in minutul 1 al intalnirii. A inscris apoi și in minutele…

- Clubul englez de fotbal Manchester United va achita aproximativ 80 milioane euro pentru a-si asigura serviciile sarbului Sergej Milinkovic-Savic, mijlocasul formatiei Lazio Roma, care urmeaza sa-l inlocuiasca pe francezul Paul Pogba, aflat in vizorul echipei Real Madrid, anunta presa italiana.…

- Atacantul galez Gareth Bale trebuie sa paraseasca cat mai rapid Real Madrid, a declarat antrenorul francez Zinedine Zidane dupa primul meci amical cu Bayern Munchen (1-3), disputat la Houston in International Champions Cup. Zidane a rulat 22 de jucatori in meciul cu campioana Germaniei, 11 in prima…

- Antrenorul lui Bayern Munchen, Niko Kovac, a dezmintit categoric un transfer al atacantului galez Gareth Bale (Real Madrid), inaintea confruntarii dintre cele doua cluburi de la Houston (SUA), in cadrul International Champions Cup, relateaza DPA. ''Nu'', a fost raspunsul…

- Echipa engleza de fotbal Arsenal Londra a invins campioana Germaniei, Bayern Munchen, cu scorul de 2-1 (0-0), miercuri, la Carson (SUA), intr-un meci din competitia International Champions Cup. ''Tunarii'' au deschis scorul prin autogolul lui Louis Poznanski (49), Robert Lewandowski…

- Atletico Madrid a anuntat, sâmbata, transferul definitiv al lui Alvaro Morata (26 de ani), de la Chelsea. Atacantul iberic va continua sa joace sub forma de împrumut în sezonul viitor, urmând ca din 2020/2021, mutarea sa devina permanenta, transmite Mediafax.Chelsea l-a…

- Clubul spaniol de fotbal Atletico Madrid a ajuns joi la un acord cu Real Madrid privind transferul mijlocasului Marcos Llorente, care dupa vizita medicala va semna un contract pe cinci ani cu echipa antrenata de Diego Simeone, relateaza EFE. Llorente, 24 ani, format de Real Madrid, a disputat…

- Echipa Rayo Vallecano, penultima din La Liga, a produs duminica seara surpriza etapei a 35-a din La Liga, reusind o victorie de senzatie, 1-0 (1-0), pe propriul stadion, in fata celor de la Real Madrid. Singurul gol al meciului a fost reusit de Adrian Embarba, in minutul 23, din penalty. Pentru echipa…