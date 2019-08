Stiri pe aceeasi tema

- ​Borussia Dortmund a trecut fara nicio emoție, scor 5-1, pe propriul teren, de Augsburg în prima etapa a campionatului din Germania (Bundesliga). Într-o alta disputa a zilei, Bayer Leverkusen a câștigat meciul cu Paderborn, 3-2.S-au disputat sâmbata în Bundesliga: SC…

- Bayern Munchen (campioana en-titre a Germaniei) a debutat cu o remiza pe propriul teren impotriva celor de la Hertha Berlin, scor 2-2. Oaspeții au condus in doua randuri, dar bavarezii au revenit de fiecare data.

- Antrenorul echipei Borussia Dortmund, Lucien Favre, spune ca obiectivul formatiei pentru noul sezon competitional intern este cucerirea titlului, insa precizeaza ca va lua pas cu pas fiecare meci. ''Stiu foarte bine ce spun. Am avut o evolutie foarte buna sezonul trecut si vreau sa fim si mai…

- Borussia Dortmund a castigat sambata, pe propriul teren, Supercupa Germaniei la fotbal dupa ce a invins cu scorul de 2-0 (0-0) formatia Bayern Munchen, campioana en titre. Golurile au fost inscrise de Paco Alcacer (min. 48) si Jadon Sancho (min. 69). Supercupa Germaniei a opus…

- Michael Zorc, managerul lui Dortmund, se va deplasa special joi, 27 iunie, la Bologna pentru a-l urmari pe decarul nationalei la meciul cu reprezentativa U21 a Germaniei, din semifinalele Campionatului European de tineret. Hagi era ca si transferat la Sevilla, care oferea 6 milioane de euro, dar el…

- Mats Hummels (30 de ani), fundașul central al naționalei Germaniei, a revenit la Borussia Dortmund. Vicecampionii din Bundesliga au platit 38 de milioane de euro lui Bayern Munchen. Toata cariera lui Hummels a fost un continuu drum dus-intors intre Munchen și Dortmund. Crescut la juniorii lui Bayern,…

- Antrenorul Juergen Klopp nu exclude sa antreneze intr-o zi echipa germana de fotbal Bayern Munchen, dupa ce presedintele clubului bavarez, Franz Beckenbauer, a dezvaluit ca ar fi persoana ideala pentru campioana Germaniei, dar a reamintit ca are un contract cu Liverpool pana in 2022, relateaza DPA.…

- Inca nu s-a disputat finala Ligii Campionilor, dar se cunosc primele 25 din totalul de 32 de echipe care se vor afla in grupele competitiei in sezonul urmator. Pentru moment acestea sunt echipele care vor juca, sigur, in Liga Campionilor, sezonul 2019-2020: Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid,…