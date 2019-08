Stiri pe aceeasi tema

- Internationalul german Timo Werner, aflat mult timp in vizorul lui Bayern Munchen, a semnat un nou contract cu RB Leipzig, valabil pana in anul 2023, a anuntat clubul de fotbal din estul Germaniei pe site-ul sau oficial.

- Echipa RB Leipzig, clasata pe locul al treilea in editia trecuta din Bundesliga si calificata in grupele actualei editii a Ligii Campionilor, confirma statul bun de sezon, obtinand a doua victorie consecutiva in campionatul Germaniei, gratie careia a egalat la puncte liderul Borussia Dortmund.…

- Antrenorul echipei Borussia Dortmund, Lucien Favre, spune ca obiectivul formatiei pentru noul sezon competitional intern este cucerirea titlului, insa precizeaza ca va lua pas cu pas fiecare meci. ''Stiu foarte bine ce spun. Am avut o evolutie foarte buna sezonul trecut si vreau sa fim si mai…

- Internationalul croat Ivan Perisic, mijlocasul echipei italiene de fotbal Internazionale Milano, a acceptat oferta formatiei germane Bayern Munchen si se va intoarce in Bundesliga dupa patru ani, informeaza Gazzetta dello Sport. Conform acordului dintre cele doua cluburi, Bayern va achita 5 milioane…

- Internationalul japonez al echipei Borussia Dortmund, Shinji Kagawa, imprumutat la Besiktas Istanbul sezonul trecut, a semnat cu clubul spaniol de liga secunda Real Zaragoza, a anuntat gruparea din Bundesliga.

- Borussia Dortmund a castigat sambata, pe propriul teren, Supercupa Germaniei la fotbal dupa ce a invins cu scorul de 2-0 (0-0) formatia Bayern Munchen, campioana en titre. Golurile au fost inscrise de Paco Alcacer (min. 48) si Jadon Sancho (min. 69). Supercupa Germaniei a opus…

- Internationalul german Andre Schurrle, aripa celor de la Borussia Dortmund si campion mondial cu nationala sa in 2014, a fost imprumutat de clubul sau la Spartak Moscova pentru un an, cu posibilitatea de achizitionare definitiva, a anuntat gruparea rusa.

- Internationalul olandez Luuk de Jong s-a transferat de la PSV Eindhoven la formatia spaniola de fotbal FC Sevilla, cu care a semnat un contract pe patru ani, in cadrul unei tranzactii in valoare de 15 milioane euro, a anuntat clubul din Eredivisie, citat de Reuters. De Jong, in varsta de 28 ani, a inscris…