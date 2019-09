Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a declarat, duminica seara, dupa victoria cu 1-0 in fata Maltei, ca a fost deranjat de ocaziile avute de adversari, el precizand ca va efectua "o analiza la sange" si va face schimbari la urmatoarele partide din preliminariile EURO…

- Slectionerul Maltei, Raymond Farrugia, s-a declarat foarte dezamagit ca echipa pe care o conduce a pierdut partida cu Romania, din preliminariile CE-2020, fiind convins ca elevii sai meritau un rezultat de egalitate, potrivit news.ro"Sunt foarte dezamagit, la cum am jucat astazi, fara indoiala…

- Selecționerul Cosmin Contra a minimizat jocul slab al naționalei in victoria pitica impotriva Maltei, dar a recunoscut ”ca a fost haos in jocul baieților”. ”N-a fost lipsa de motivație, ci și-au dorit prea mult chiar. Vin mereu motivați sa caștige. Am introdus o echipa tanara, neexperimentata, șapte…

- Raymond Farrugia (63 de ani), selecționerul Maltei, crede ca eșecul contra Romaniei, scor 0-1, este unul injust. „Sunt dezamagit, foarte dezamagit. Cu asemenea prestație, meritam un egal fara niciun dubiu. Acum, asta e. Maine se va uita cum am jucat, va ramane doar scorul. Vom continua cu proiectul…

- Selectionata de fotbal a Romaniei a invins reprezentativa Maltei cu doar 1-0 (0-0), duminica seara, pe Stadionul ”Ilie Oana” din Ploiesti, in Grupa F a preliminariilor EURO 2020. Tricolorii au facut un meci modest si au castigat cu destule emotii, unicul gol fiind marcat de George Puscas (47). Romania,…

- Selectionata de fotbal a Romaniei a invins reprezentativa Maltei cu doar 1-0 (0-0), duminica seara, pe Stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti, in Grupa F a preliminariilor EURO 2020. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor online: Alexandru Cojocaru)

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca nu este deranjat de criticile la adresa sa dupa infrangerea cu 2-1 in fata Spaniei, pe Arena Nationala, dar a tinut sa sublinieze ca niciodata nu a fost un antrenor fricos.…

- Infrangerea suferita de Romania cu Spania, scor 1-2, nu compromite calculele calificarii „tricolorilor” la EURO 2020. Urmatorul meci pentru „tricolori” este cu Malta, duminica, 8 septembrie, de la ora 19:00, la Ploiești, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV Federația Romana de Fotbal cere un fotbal…