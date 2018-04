Stiri pe aceeasi tema

- Fostul international englez Ray Wilkins a incetat din viata, miercuri, la Londra, la cinci zile dupa ce a suferit un atac de cord, relateaza bbc.com.Wilkins era internat in spitalul St George. Citește și: Așa arata un membru al Guvernului Dancila! Cine este el“Va auntam cu profunda…

- Veste trista pentru fanii fotbalului. Unul dintre cei mai talentati fotbalisti a incetat din viata. Fotbalistul Santiago Vergara a murit la 27 de ani. Fotbalistul Santiago Vergara a murit din cauza unei boli grave cu care s-a luptat in ultima perioada. Santiago Vergara a murit miercuri in tara sa…

- Un tribunal britanic a autorizat joi prelevarea de probe de sange de la fostul spion rus otravit in Anglia, Serghei Skripal, și de la fiica sa, pentru a fi testate de experții Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice, a anunțat purtatorul de cuvant al Curții, citat de Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin va incerca sa imbunatateasca imaginea Rusiei prin gazduirea Cupei Mondiale de fotbal, in acelasi fel in care Adolf Hilter s-a folosit de Jocurile Olimpice din 1936 in Germania nazista, a declarat miercuri, in parlament, ministrul britanic de externe, Boris Johnson,…

- Luke Shaw nu mai are zile la Manchester United și ar putea pleca. Fundașul de doar 22 de ani va fi cedat in vara, dupa ce Mourinho i-a oferit șansa sa demonstreze ce poate in mai multe randuri, dar nu i-a ieșit. Fotbalistul are mari șanse de a ramane in Premier League, iar Daily Mail anunța ca destinația…

- Fizicianul Stephen Hawking, in varsta de 76 de ani, a murit, miercuri dimineata, la locuinta sa din Cambridge, a anuntat familia acestuia, potrivit presei internationale. Stephen Hawking a fost cel mai cunoscut om de stiinta britanic al timpurilor noastre, un geniu care si-a dedicat viata descoperirii…

- Unsprezece persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza Reuters.Putem confirma ca un avion privat…

- Adrian Mutu crede ca Harry Kane este cel mai bun numar 9 din intreaga lume la ora actuala. Mutu anticipeaza ca atacantul se va transfera tot in Anglia, iar despre Neymar a declarat ca are sanse mari sa ajunga la Real Madrid. Adrian Mutu a semnat CONTRACTUL: lovitura la 39 DE ANI. "De astazi…

- Fotbalistul dinamovist Gabriel Torje a declarat, marti, dupa eliminarea din Cupa Romaniei, ca el si colegii sai le cer iertare suporterilor pentru ca nu le-au putut oferi o bucurie."Un sezon greu pentru suflarea dinamovista. Am pierdut si singura sansa pentru cupele europene. Trebuie sa mergem…

- Manchester United a caștigat in extremis partida susținuta in deplasare cu Crystal Palace, scor 3-2 printr-un gol marcat in prelungirile partidei. Condusa cu 2-0 pe tabela de marcaj, Palace punctand prin Townsend (min.11) și van Aanholt (min.48), United a reușit sa intoarca incredibil rezultatul plecand…

- Arsenal a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1, de echipa Brighton, intr-un meci din etapa a XXIX-a a campionatului Angliei.Golurile invingatorilor au fost marcate de Dunk ‘7 si Murray ’26. Pentru Arsenal a inscris Aubameyang, in minutul 43. Partida Manchester City – Chelsea…

- DOLIU in muzica romaneasca: O celebra cantareata a incetat din viata / VIDEO Lumea muzicii din Romania este in stare de soc. O celebra cantareata a incetat din viata. Este vorba despre cunoscuta artista de muzica populara, Maria Tudor. Aceasta a murit la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de…

- Selectionerul nationalei de rugby a Angliei, Eddie Jones, s-a plans ca a fost agresat „fizic si verabal”, la intoarcerea din Scotia, unde elevii sai au fost invinsi de XV-le „Ciulinului”, sambata, intr-un meci din Turneul celor Sase Natiuni (13-25), informeaza L’Equipe, citata de Agerpres. Jones a optat…

- Finala Cupei Ligii Angliei 2018: Arsenal – Manchester City, duminica, de la 18.30. Meciul poate fi vazut in locațiile ”Arsenal Romania Supporters Club” din Romania. Arsenal – Manchester City 0-3 VIDEO – LIVE Aguero (18), Kompany (58), D. Silva (62) Arsenal Romania Supporters Club organizeaza vizionarea…

- Florin Gardos e oficial noul jucator al celor de la CS U Craiova. Lovitura e una de imagine, iar asteptarile sunt mari de la fundasul central ce a castigat alaturi de FCSB numeroase trofee: doua titluri, o Cupa si o Supercupa. Dar, mutarea de la trupa ros-albastra in Anglia, la Southampton, nu a…

- Prințul Henrik al Danemarcei, soțul Reginei Margareta a II-a, a incetat din viața. Conform comunicatului oficial emis de Casa Regala Daneza, Prințul Consort, care a fost internat in spital inca de la sfarșitul lunii ianuarie, a murit marți seara. „Alteța Sa Regala Prințul Henrick a murit marți, 13 februarie,…

- Americanul de origine afgana Ahmad Khan Rahimi a fost condamnat marti la inchisoare pe viata pentru atentatele cu bombe comise in 2016, in cartierul Chelsea din districtul newyorkez Manhattan, informeaza AFP si Reuters. Un juriu decisese inca din octombrie anul trecut ca el a comis opt infractiuni…

- Fostul fotbalist international irlandez Liam Miller a incetat din viata vineri, cu patru zile inainte de a implini 37 de ani, au anuntat BBC si Reuters. Miller suferea de cancer. Fostul mijlocas, care a avut 21 de selectii pentru Irlanda, intre 2004 si 2009, si-a inceput cariera la Celtic…

- Un barbat si-a pierdut viata si o femeie a fost grav ranita atunci cand un copac a cazut peste o furgoneta care ii transporta, in timpul unei furtuni care a lovit sambata Malta, informeaza Reuters. Cei doi - provenind din Romania, potrivit Reuters - se aflau pe unul dintre cele mai aglomerate…

- Anglia, etapa a 27-a: Tottenham – Arsenal se joaca sambata. Liderul Manchester City joaca acasa. Program și rezultate. Sambata, 10 februarie 14:30 Tottenham – Arsenal 17:00 Everton – Crystal Palace 17:00 Stoke – Brighton 17:00 Swansea – Burnley 17:00 West Ham – Watford 19:30 Manchester City – Leicester…

- O instanta din Turcia a condamnat, miercuri, 64 de militari la inchisoare pe viata pentru implicarea in tentativa esuata de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cristiano Ronaldo nu mai e multumit cu statutul din Spania, fiind tarat prin tribunale in cazul unei evaziuni fiscale de 14.7 milioane de euro. Recent, el a anuntat ca atunci cand juca in Anglia, la Manchester United, nu a avut niciodata astfel de probleme.

- Este unul dintre cei mai buni jucatori ai lui Dinamo, dar si unul dintre cei mai iubiti dinamovisti. Daca lucrurile ii merg bine in cariera, in viata personala viata ii este excelenta, asta pentru ca peste putin timp va deveni tata.

- Unul dintre profesorii care in intreaga sa cariera și-au pus amprenta pe dezvoltarea invațamantului și a sportului dejean, Petre Stavariu a incetat din viața in urma unei indelungate suferințe.

- Verestoy Attila, senator UDMR, a incetat din viața la varsta de 63 de ani. Acesta avea probleme de sanatate. Verestoy Attila era senator de Harghita inca din 1990. Este cunoscut și ca fiind unul dintre cei mai importanți jucat...

- Semifinalele Cupei Ligii Angliei 2018, prima manșa. Manchester City, victorioasa. Miercuri, Chelsea – Arsenal. In Football League Cup (Carabao Cup in acest sezon) au participat doar 92 de cluburi, 20 din Premier League și 72 din Football League. Caștigatoarea Cupei Ligii merge in calificarile pentru…

- Etapa a 24-a din Premier League a fost perfecta pentru granzii din Anglia, care s-au impus. Arsenal a rezolvat meciul cu Crystal Palace dupa doar 22 de minute, cand avea deja 4-0, insa oasepeții au marcat și ei un gol de onoare Montreal ('6), Iwobi ('10), Koscielny ('13) și Lacazette ('22) au marcat…

- Un barbat in varsta de 51 de ani din comuna brasoveana Tarlungeni a decedat joi seara, in urma unui incendiu declansat in casa in care statea impreuna cu mama sa, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Brasov, cpt. Ciprian Sfreja. Din primele informatii se pare ca barbatul avea probleme psihice si…

- Era cunoscut drept primul roman care a ajuns in Marea Britanie la 1 ianuarie 2014, dupa ridicarea restrictiilor de pe piata muncii. „Azi am pierdut un prieten drag mie si familiei mele… A plecat mult prea repede dintre noi. In urma cu 3 luni imi spunea „Aditule nu am trait degeaba am trait viata la…

- Americanul Dan Gurney, un mare nume in istoria sportului automobilistic, a incetat din viata la varsta de 86 de ani, la Newport Beach (California), in urma unei pneumonii, a anuntat familia sa, citata de AFP. "Cu un ultim zambet pe chipul sau, Dan a plecat catre necunoscut duminica 14…

- Chelsea nu iși poate construi noul stadion pentru ca familia Crosthwaite refuza sa se mute din casa in care locuiește de 50 de ani Aceasta poate fi știrea inceputului de an. Chelsea are proiectul finalizat, iar primarul londonez Sadiq Khan a acceptat planul albastru. Doar sa apese pe butonul start.…

- O fetita de doar sapte luni si-a pierdut viata, in urma unui accident deosebit de grav, care a avut loc in Chichester, in Anglia. Un baietel de 5 ani se afla in stare grava la spital, iar medicii sunt rezervati in privinta sanselor sale de supravietuire.

- Doliu in invatamantul sucevean, dupa ce prof. Viorela Emilia Matipiuc, de la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir" Suceava, a trecut inspre lumea vesniciei, duminica, 7 ianuarie, dupa o grea lupta cu un cancer pulmonar nemilos.Aceasta ar fi implinit pe 9 februarie 37 de ani, era ...

- Clubul englez de fotbal Stoke City a anuntat ca l-a demis pe antrenorul Mark Hughes, care pregatea de patru ani si jumatate echipa, aflata acum pe locul 18 in Premier League, primul retrogradabil. Fost atacant important al nationalei Tarii Galilor si al unor echipe ca Manchester United,…

- Doliu in IPJ Buzau. Polițistul Șerbanoiu Mihai, ajutorul șefului de post de la Merei, a incetat din viața astazi, din cauza unei metastaze la ficat descoperite acum doua luni. Agentul avea 46 de ani. Gabriel Dragomir, președintele SNPPC Buzau, este cel [...] citește mai mult Post-ul Polițistul Mihai…

- Conflict verbal aprins intre Jose Mourinho si Antonio Conte, dupa ce manager-ul lui Manchester United l-a numit indirect clovn pe omologul sau de la Chelsea, la conferinta de presa de dinaintea duelului cu Derby, din Cupa Angliei. ...

- Actorul Jon Paul Steuer, cunoscut publicului din serialul de televiziune „Star Trek: Next Generation”, a incetat din viața la varsta de 33 de ani. Lumea artistica internaționala este in doliu dupa moartea lui Jon paul Steuer, la varsta de doar 33 de ani. Jon Paul Steuer era cunoscut din serialul „Star…