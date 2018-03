Fotbal / Programe, clasamente, rezultate (16-19 martie)

Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, sustine astazi al doilea meci din turneul play off al Ligii 1, intalnind, la Ovidiu, de la ora 20.45, CSU Craiova. "Se intalnesc doua echipe frumoase, tinere si bune, care incearca sa joace fotbal. Sunt sigur ca va iesi un meci frumos. Si noi, si ei avem nevoie de rezultat.…

- FCSB a revenit pe locul doi in play-off-ul Ligii I și spera in continuare la titlu de campioana in acest an dupa victoria cu 2-1 (2-0) obținuta contra campioanei Viitorul. Obligata la victorie dupa rezultatele inregistrate de CFR Cluj și CSU Craiova, care au tranșat in favoarea lor disputele cu CSM…

- FCSB și Viitorul joaca intre ele in prima etapa din play-off-ul Ligii 1, de la ora 20:45, pe Arena Naționala din Capitala. Partida e in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look TV și in format liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT Roș-albaștrii tocmai au fost devansați de U Craiova, iar in…

- Directorul sportiv al echipei de fotbal FCSB, Mihai Stoica, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca Dan Petrescu, antrenorul formatiei CFR Cluj, principala contracandidata la titlu, a injurat arbitrii la meciul cu CSM Poli Iasi de vineri seara si a cerut in mod public Comisiei de Disciplina…

- Liderul CFR Cluj a obtinut o victorie dramatica in fata formatiei CSM Poli Iasi, cu scorul de 2-1 (1-0), vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din prima etapa a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Atacantul francez Billel Omrani (90+3) a marcat golul victoriei echipei ardelene,…

- Liga I Play-off, etapa 1: vineri, 9 martie – ora 20.45: CFR Cluj – Poli Iasi, sambata, 10 martie – ora 20.45: „U” Craiova – Astra Giurgiu, duminica, 11 martie – ora 20.45: FCSB – FC Viitorul. Clasament: 1. CFR ...

- Gigi Becali e mulțumit de programul din play-off și considera ca FCSB și Craiova nu-și permit niciun pas greșit in lupta cu CFR Cluj. "Uite cum a facut Dumnezeu. A organizat in așa fel incat CFR sa joace la inceput cel mai ușor meci, cu Poli Iași. Sa nu fie meciul asta in final. Poli Iași nu e Viitorul.…

- Vineri debuteaza prima etapa a play-off-ului și play-out-ului, iar Liga Profesionista de Fotbal a stabilit echipa ideala a sezonului regulat. CFR, FCSB, Viitorul, CS U Craiova și Poli Iași sunt echipele care dau jucatori in aceasta echipa. Astra este practic singura echipa a play-off-ului care n-are…

- In prima runda, echipa lui Gica Hagi intalneste in deplasare FCSB duminica, 11 martie, de la ora 20.45 , in vreme ce in etapa secunda formatia de pe litoral se va duela, vineri, 16 martie, de la ora 20.45 cu CSU Craiova, la Ovidiu. In play off, cele sase echipe participante au intrat cu urmatoarele…

- In prima etapa din play-off urmau sa se dispute meciurile CFR Cluj - CSM Poli Iasi; FCSB - FC Viitorul si CS Universitatea Craiova - Astra Giurgiu. In play-out erau programate partidele FC Botosani - Juventus; Dinamo - Gaz Metan; Chiajna - Sepsi; Voluntari - ACS Poli. "Avand in vedere: - temperaturile…

- Prima etapa a play-off-ului si play-out-ului Ligii 1 a fost amanata din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, la solicitarea cluburilor.Citește și: ALERTA - CCR, lovitura pentru SRI: Mandatele de interceptare pe siguranta nationala, restrictionate In prima etapa din play-off…

- Toate cluburile din Liga 1 au facut o adresa la LPF in care au solicitat reprogramarea partidelor din acest final de saptamana din cauza gerului si ninsorii din ultimele zile. Primele meciuri ale celei de-a doua parti a sezonului ar fi trebuit sa se joace vineri, in play-out. PROGRAM PLAY-OFF…

- FC Viitorul a efectuat, ieri dimineața, primul antrenament al saptamanii. Din cauza vremii nefavorabile, acesta s-a desfașurat pe un teren sintetic acoperit. In prima etapa din play-off, programata in zilele de 3 si 4 martie, FC Viitorul va juca, in deplasare, cu FCSB. Clasament: 1. CFR Cluj (30 puncte),…

- Calificata pentru al treilea an la rand in turneul play off al Ligii 1, FC Viitorul va debuta in aceasta faza a competitiei pe terenul vicecampioanei FCSB. Cele sase echipe au intrat in play off cu punctajele: 1. CFR Cluj 30p, 2. FCSB 28p, 3. CSU Craiova 26p, 4. Astra Giurgiu 22p, 5. FC Viitorul 22p,…

- CFR Cluj, FCSB, U Craiova, Astra, Viitorul și Poli Iași s-au calificat in play-off-ul Ligii 1. Nu doar lupta la titlu se anunta exploziva, ci si duelul celor mai buni 6 antrenori din Liga 1. Cunoastem componenta play-off-ului, stim deja si tintarul celor 10 etape, batalia finala poate sa inceapa. ...

- Clasamentul primelor sase echipe ale Ligii I dupa 26 de etape din sezonul regulat este urmatorul:1. CFR Cluj - 59 de puncte; 2. FCSB - 55;3. CSU Craiova - 51;4. Astra Giurgiu - 44;5. FC Viitourl - 44;6. CSM Poli Iasi - 39 de puncte.Clasamentul de la…

- CFR Cluj, FCSB, CS U Craiova, Astra Giurgiu, FC Viitorul si Poli Iasi sunt echipele care se vor lupta pentru titlul de campioana din Liga 1. CFR Cluj si FCSB, ocupantele primelor doua pozitii din clasament, se vor intalni in etapa a doua a play-off-ului (10-11 martie), pe stadionul "Dr. Constantin Radulescu".…

- Programul complet al play-off-ului Ligii I Betano este urmatorul, potrivit news.ro:Etapa 1 (3-4 martie)CFR Cluj - CSM Poli Iasi;FCSB - FC Viitorul;CS Universitatea Craiova - Astra Giurgiu. Etapa 2 (10-11)CSM Poli Iasi - Astra Giurgiu;FC Viitorul - CS Universitatea Craiova;CFR Cluj -…

- Liga I Etapa a 26-a (ultima din campionatul regular): vineri, 23 februarie – ora 20.45: „U” Craiova – Poli Timișoara; sambata, 24 februarie – 19.45: Astra Giurgiu – Dinamo București, FC Botoșani – Gaz Metan Mediaș, Poli Iași – FC ...

- De ce nu o vrea Gigi Becali pe Dinamo in play-off: ”E singurul lucru de care ma tem!”. Dinamo va juca la Giurgiu, sambata, cu Astra, meciul decisiv pentru accederea in play-off-ul din Liga 1. Pentru a fi sigura de calificare, Dinamo trebuie sa o invinga pe Astra, echipa care este deja matematic in play-off.…

- Dupa victoria, 2 1, cu FC Botosani, FC Viitorul s a apropiat si mai mult de turneul play off al Ligii 1. Verdictul se va da etapa viitoare In acest moment, sunt calificate in play off CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova si Astra. Pentru celelalte doua locuri care asigura accederea in aceasta faza a campionatului…

- Gheorghe Hagi a fost intrebat daca intelege aceasta matematica a fotbalului conform careia 2 puncte ar ajuta Viitorul sa ajunga in play-off, insa 3 nu."Ieri am invatat ceva, ca doi e mai mare decat trei. Vorbeam și eu cu oamenii din staff și ziceam ca este incredibil, nu ințeleg nimic.…

- Rezultatele inregistrate in meciurile disputate, vineri, sambata, duminica si luni, in etapa a XXV-a a Ligii I si clasamentul competitiei:Vineri: Gaz Metan Medias – Juventus Bucuresti 0-0FC Voluntari CSU Craiova 0-1A marcat: Bancu ‘33Sambata:Sepsi Sf. Gheorghe…

- Campioana Romaniei la fotbal, FC Viitorul, intalneste pe FC Botosani, astazi, de la ora 20.45, pe stadionul „Central” din Complexul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” din Ovidiu, in cadrul etapei a XXV-a a Ligii l, penultima inaintea play-off-ului. Lupta in cinci pentru ultimele trei locuri de play-off…

- Poli Iași se afla pe locul 7 in Liga 1, cu 36 de puncte, cu doua sub Viitorul și Dinamo, formații aflate pe loc de play-off. Președintele moldovenilor, Adrian Ambrosie, iși face insa planuri mari. E convins ca echipa poate accede in play-off, unde are de luat o revanșa in partidele cu CFR Cluj și U…

- DINAMO - STEAUA: Episodul cu numarul 172 din marele derby al fotbalului romanesc se va consuma duminica seara. De la ora 20:45, pe Arena Nationala, Dinamo va primi vizita celor de la FCSB, intr-o partida din etapa a 25-a a Ligii I. Pana acum, cele doua echipe si-a impartit victoriile, cate 59 de…

- In minutul 84, arbitrul Marcel Barsan a dictat penalti dupa o interventie a portarului Miodrag Mitrovici (CSU Craiova) asupra lui Daniel Benzar. Dupa ce s-a consultat cu asistentul Marius Marica, care i-a atras atentia ca portarul a atins mingea, centralul a revenit asupra deciziei. Jucatorii…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat azi programul etapei a 26-a, ultima din sezonul regulat. Etapa va incepe vineri, pe 23 februarie, cu meciul CSU Craiova - ACS Poli Timișoara. Sambata, 24 februarie, vor juca echipele care se lupta pentru un loc de play-off. Astfel, de la ora 19:45, se vor juca…

- Concordia Chiajna - Dinamo, live blog pe ProSport de la 20:45 Echipe probabile: Concordia: Caparco - Barboianu, Marc, Manasse, Fota - Babici, R. Deaconu, Bucsa - Gradinaru, Batin, Bumba Dinamo: Branescu - Nica, Nedelcearu, Katsikas, Olteanu - Nistor, May - Hanca, Monroy, Salomao - Nemec…

- Cu 3 etape inainte de final, lupta pentru ultimele trei locuri din play-off este tot mai incinsa. Dupa prima etapa din 2018, lupta pentru ultimele trei locuri care duc in play-off este tot mai complicata. CFR Cluj, FCSB și CSU Craiova au scapat de emoțiile calificarii și se lupta pentru titlu de campioana.…

- Programul partidelor care vor avea loc, in perioada 16 februarie - 19 februarie, in etapa a XXV-a a Ligii I: Etapa a 25-a Vineri, 16 februarie LIGA 1 LIVE VIDEO DIGI SPORT SAU TELEKOM SPORT Ora 18:00 Gaz Metan Medias - Juventus Bucuresti Ora 20.45 FC Voluntari - CS U Craiova…

- Primul esalon fotbalistic se reia astazi cu primele doua meciuri ale etapei a 23-a. Deschiderea va fi facuta pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti, acolo unde se vor afla fata-n fata ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si ACS Poli Timisoara. Echipa lui Ionut Popa s-a intarit cu cinci jucatori in pauza de…

- Liga 1 se reia cu CFR Cluj in postura de lider, la 2 puncte in fața celor de la FCSB. CSU Craiova sta pe aproape, la 6 puncte de lider și la 4 de FCSB. Dupa 26 de etape incepe play-off-ul, in care punctele se injumatațesc. DINAMO FCSB. S-au stabilit data si ora derby-ului Dinamo - FCSB din…

- "Din pacate, pentru autostrada Campia Turzii - Ogra - Targu Mures si constructia liniei de metrou M6 Gara de Nord - Otopeni si constructia celor trei spitale regionale - (...) Cluj, Iasi, Craiova -, exista intarzieri. In cel mult o luna de zile, voi analiza impreuna cu ministrii de resort amploarea…

- HCM Rm. Valcea a invins Corona Brasov cu 30-25 in derby-ul etapei a 14-a a Ligii Nationale de handbal feminin. In urma acestui rezultat, diferenta de puncte dintre cele doua echipe s-a marit la 12 puncte. Polivalenta din Valcea a fost duminica plina ca pe vremurile de glorie ale Oltchimului,…

- DINAMO FCSB. Dinamo – FCSB, meci din etapa a 25-a a Ligii 1, se va disputa, duminica, 18 februarie, de la ora 20:45. Derby-ul DInamo - FCSB este programat pe Arena Nationala. DINAMO FCSB. Programul celorlalte partide din etapa a 25-a a Ligii 1 va fi anuntat pe 29 ianuarie. Gigi Becali,…

- Liga 1 se va relua in luna februarie, iar pana atunci echipele au timp sa pregateasca asaltul final pentru playoff sau sa aduna puncte pentru playout. Dintre cele 14 echipe, FCSB e singura care va efectua doua cantonamente in strainatate, in timp ce ACS Poli e singura formatie care ramane in tara.…

- Din Liga I, de la CSM Poli Iași, direct in Serie A. Kamer Qaka, la Sampdoria! FCSB, CFR Cluj și CSU Craiova raman cu buza umflata. Internaționalul albanez nascut in Norvegia Kamer Qaka, 22 de ani, a fost una dintre revelatiile sezonului in Liga 1 și ar putea ajunge in Serie A, la Sampdoria. Kamer Qaka,…

- In ultimii ani, Timisoara nu a mai umplut tribunele vechiului stadion ”Dan Paltinisanu” asa cum o facea pe vremuri, cand era un model pentru intreaga tara. In ”era” ACS, de multe ori violetul scaunelor goale a fost culoarea pregnanta in transmisiunile TV, insa, chiar si asa, cu o Liga 1…

- CSM Poli și-a incheiat parcursul din 2017 cu un succes in Copou, 3-1 cu ultima clasata Juventus Colentina, in etapa a 22-a a Ligii I la fotbal. Au marcat Platini (min. 11), Sin (29) și Cisse (50), respectiv Calințaru (26). * * Liga Profesionista de F otbal a anunțat modificari in privința program arii…

- Liga 1, etapa a 22-a. FCSB – Viitorul (ora 20.00, Digi, Telekom, Look TV). Ultima impresie conteaza. FCSB – Viitorul FCSB Nicolae Dica: „Intalnim campioana Romaniei, o echipa care este pe un drum bun, a avut rezultate pozitive in ultima perioada. In meciul tur au fost foarte buni si am pierdut acolo.…