- In legatura cu evenimentele petrecute dupa partida de fotbal din optimile de finala ale Cupei Romaniei, Politehnica Iași – Viitorul Constanța, disputata marți 30 octombrie 2018, de la ora 21,45 și incheiata miercuri, 31 octombrie 2018, dupa ora 0,30, menționam urmatoarele: Partida s-a disputat in…

- Clubul de fotbal SV Gossendorf din Austria a starnit controverse dupa ce le-a oferit fanilor ”vouchere de bordel” pe Facebook pentru a sarbatori egalul dintr-un meci cu echipa AK Graz. Mulți dintre fanii echipei s-au aratat infuriați de gest, datorita reputației localului pentru care au primit vouchere.…

- Presedintele clubului de fotbal Napoli, Aurelio De Laurentiis, a declarat miercuri ca Maurizio Sarri, predecesorul lui Carlo Ancelotti pe banca tehnica a echipei, era interesat numai de bani. "Am crezut ca am gasit in Sarri un antrenor care sa ramana la Napoli multa vreme. Dar, dupa un timp, mi-am dat…

- Mircea Totolici, președintele clubului Cuza Sport Braila, unde urmau sa joace cei doi baschetbaliști injunghiați in noaptea de sambata spre duminica la localul „Music Club”, a facut cateva declarații cu privire la incidentul șocant. „Din punctul meu de vedere, din ce am auzit acum de la doctori, starea…

- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal l-a mandat, joi, cu unanimitate de voturi, pe presedintelui FRF, Razvan Burleanu, sa negocieze cu jucatorii echipei nationale primele de calificare la EURO 2020. "Pentru EURO 2020 nu s-au stabilit primele de calificare, ii asteptam pe jucatori sa discutam…

- Ingrijorați de degringolada aparuta in sanul clubului ACS STICLA ARIEȘUL TURDA și receptivi, ca de obicei, la nemulțumirile iubitorilor de fotbal și a cetațenilor turdeni, PMP Turda, prin consilierii... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- "Ne lipseste un nebun", a declarat, intr-un interviu pentru L'Equipe, Waldemar Kita, presedintele clubului de fotbal FC Nantes, la care joaca portarul roman Ciprian Tatarusanu. Waldemar Kita deplange lipsa "caracterelor puternice" in randul echipei sale. "Avem jucatori foarte buni,…

- Portarul roman al clubului de fotbal Juventus Torino, Laurentiu Branescu, a fost imprumutat pentru un sezon la HNK Gorica, anunta, marti, gruparea croata pe site-ul sau oficial. Dupa doua sezoane in care a evoluat tot sub forma de imprumut la Dinamo Bucuresti, Branescu a revenit la Torino in aceasta…