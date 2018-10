Stiri pe aceeasi tema

- Academica Clinceni a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 4-1 (3-1), formatia Pandurii Targu Jiu, in primul meci al etapei a XI-a a campionatului national de fotbal Liga a II-a, informeaza News.ro.Au marcat: Robert Ion 20, Voda '30 (a), Horsia '32, Gliga '89 / Tudoran '42. In…

- Universitatea Craiova s-a calificat fara emotii in optimile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, marti seara, dupa ce a invins liderul ligii secunde, Sportul Snagov, cu scorul de 2-0 (1-0), intr-un meci disputat pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, in care formatia ilfoveana…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova, Devis Mangia, a prefațat astazi intalnirea cu Sportul Snagov, programata maine, de la ora 18.45, pe stadionul „Ion Oblemenco”, din cadrul 16-imilor de finala ale Cupei Romaniei. Vezi video!

- Dupa primele meciuri ale acestei etape, tradiția se respecta și doua din trei echipe timișorene care se chinuie in jumatatea inferioara a clasamentului Ligii 2 sunt deja invinse. Ripensia Timișoara a luat bataie, sambata dimineața, cu 5 – 2 in partida susținuta la Pandurii Targu Jiu.…

- Divizionara D CSM Slatina a reușit sa se califice in 16-imile de finala ale Cupei Romaniei dupa ce s-a impus astazi, pe teren propriu, cu 2-0, in fața formației de liga secunda FC Argeș. Golurile care au adus bucuria in ...

- Divizionara secunda Pandurii Targu Jiu bifat cel de-al doilea succes din noul sezon, dupa ce s-a impus sambata, cu 2-0, pe teren propriu, in fața formației CS Mioveni, intr-o partida contand pentru etapa a 4-a din Liga 2. Golurile oltenilor ...

- Formația olteana Pandurii Targu Jiu nu a reușit sa contabilizeze niciun punct in deplasarea din județul Prahova. Gorjenii au pierdut cu 2-1 partida susținuta vineri, pe stadionul „Ilie Oana“, in fața echipei Petrolul Ploiești. Golurile „lupilor galbeni“ au fost marcate ...

- Echipa de fotbal FC Viitorul Constanta paraseste competitia Europa League dupa ce a fost invinsa in deplasare, cu scorul de 3-1 (1-0), de formatia olandeza Vitesse Arnhem, joi seara, in mansa secunda a turului II preliminar. Golurile au fost inscrise de Tim Matavz (23), Byan Linssen (48) si Roy Beerens…