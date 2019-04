Stiri pe aceeasi tema

- Federatia engleza de fotbal (FA) a anuntat miercuri ca nu va mai oferi celebra sticla de sampanie pentru castigatoarea Cupei Angliei, locul acestui premiu urmand sa fie luat de o sampanie fara alcool. ''Incepand din acest an, in toate competitiile care au loc sub egida FA se va oferi o sampanie…

- Federatia Spaniola de Fotbal negociaza cu guvernul din Arabia Saudita pentru ca Supercupa Spaniei sa se dispute in tara din Asia in urmatorii ani, sustine Marca, informeaza News.ro.Citește și:Atacantul echipei Manchester City, Raheem Sterling, vrea sancțiuni mai dure pentru rasism: 'Trebuie…

- Stephanie Frappart va fi prima femeie care va arbitra un meci din Ligue 1, prima liga valorica din Franta, ea urmand sa oficieze la centru partida de duminica dintre Amiens si Strasbourg, din etapa a 34-a. Frappart, care va ''fluiera'' si partide din cadrul Cupei Mondiale la fotbal feminin…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Argentinei, Lionel Scaloni, a fost internat pentru scurt timp intr-un spital din Mallorca, dupa ce a fost lovit de o masina in timp ce se afla pe bicicleta, a anuntat Federatia argentiniana de fotbal, citata de agentiile internationale de presa. ''Antrenorul…

- Dupa zobeala din „campionatul regulat”, asa cum numesc ziaristii si contopistii de la Federatia de Fotbal meciurile ce s-au disputat pana acum in cele 24 de etape, vineri seara s-au pornit jocurile din play-off si play-out, ale caror rezultate vor desemna campioana si retrogradatele. Aceasta formula…

- Antrenorul argentinian Mauricio Pochettino (Tottenham) a fost acuzat de Federatia engleza de fotbal (FA) de conduita incorecta dupa meciul de sambata cu Burnley (1-2) din Premier League, cand s-a confruntat cu arbitrul de centru, relateaza Reuters. In urma esecului surprinzator, Pochettino…

- Pentru a celebra Noul An Chinezesc, jucatorii echipei de fotbal FC Barcelona și-au dorit sa joace meciul din semifinala Cupei Spaniei impotriva rivalei Real Madrid cu numele inscripționate atat in spaniola, cat și in chineza. Federația spaniola de fotbal le-a interzis insa catalanilor acest echipament.

- Federatia internationala de fotbal (FIFA) a incheiat marti procesul de primire a candidaturilor pentru alegerile la presedintia FIFA din 5 iunie, la care elvetianul Gianni Infantino va incerca sa obtina al doilea sau mandat, avand o sustinere majoritara din partea celor 211 federatii nationale, relateaza…