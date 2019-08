Stiri pe aceeasi tema

- Preliminariile Ligii Campionilor au ajuns in ultima faza. Pentru prezența in grupe va lupta și CFR Cluj, cu Slavia Praga. In playoff mai sunt prezente APOEL Nicosia, Ajax Amsterdam, LASK Linz, Club Brugge, Dinamo Zagreb, Young Boys Berna, Rosenborg, Steaua Roșie Belgrad, Olympiacos și FC Krasnodar.…

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a declarat pentru site-ul clubului ceh Slavia Praga ca CFR Cluj si formatia la care evolueaza au sanse egale de calificare in grupele Ligii Campionilor la fotbal. ''Ma astept la un meci dificil, le-am spus si eu si Baluta baietilor inaintea meciului…

- Echipa lui Dan Petrescu s-a calificat spectaculos, dupa un egal, acasa Marți, 13 august, s-a incheiat și manșa secunda din turul trei preliminar al Ligii Campionilor. 10 echipe vor merge mai departe, in timp ce formațiile eliminate, in urma rezultatelor din aceasta seara, vor merge in play-off-ul Europa…

- Ajax Amsterdam s-a calificat in play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe PAOK Salonic cu scorul de 3-2, marti seara, pe teren propriu, in mansa secunda a turului al treilea preliminar. Ajax, dupa 2-2 in primul meci, a fost condusa prin golul lui Biseswar (23), dar ''lancierii''…

- Echipele FC Porto, Olympiakos Pireu, LASK Linz si Rosenborg au obtinut victorii in deplasare, miercuri, in prima mansa a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal.Porto a dispus cu 1-0 de FC Kransodar, printr-un gol marcat in ultimele minute de Sergio Oliveira (89).

- Duelul dintre Ajax Amsterdam (Olanda) si PAOK Salonic (Grecia) este capul de afis al turului 3 preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, decis de tragerea la sorti efectuata luni la Nyon. Ajax, la care joaca din aceasta vara Razvan Marin, a disputat in sezonul trecut semifinalele Ligii…

- U Olimpia Cluj, campioana Romaniei la fotbal feminin, și-a aflat adversarele din cadrul grupelor Ligii Campionilor. Meciurile turneului de calificare se vor disputa in Muntenegru. Dupa al noualea titlu consecutiv in Romania, U Olimpia Cluj se va duela in grupele Ligii Campionilor cu campioanele din…