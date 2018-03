Fotbal: Noul director general al Sepsi OSK – Clubul are nevoie de un plus de profesionalism

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat de presa emis de catre Spitalul Județean de Urgența „Dr. Fogolyan Kristof”, din Sfantu Gheorghe, in ultima saptamana au fost consemnate primele doua cazuri de ințepaturi de capușa. Deși vremea din ultimele zile a fost deosebit de rece, am avut parte și de temperaturi ridicate,…

- Adriana Cozanu s-a nascut cu pasiunea pentru sport, in sange. Mama ei a practicat handabal, iar tatal, a fost alpinist de performanța. Dumnealui a fost și cel care i-a creat Adrianei, pe vremea cand ea avea varsta de trei ani, prima pereche de schiuri, din schiuri de adult, taiate. De atunci, schiul…

- Inginerul Ovidiu Lucian Dumbrava, profesor de aeromodelism la Palatul Copiilor din Sfantu Gheorghe, a realizat o istorie a aviatiei, axata preponderent pe contributiile romanesti la dezvoltarea aeronauticii, pe care doreste sa o prezinte in cadrul manifestarilor dedicate Centenarului Marii Unirii. Pasionat…

- Asociația „Turulmadar” din Sfantu Gheorghe a lansat inscrierile la o noua ediție a cursurilor gratuite de educație rutiera pentru bicicliști, pe care le va organiza in municipiu. Programul de educație rutiera a fost inițiat in cursul anului trecut, sub genericul „Tandem Bike Academy”, ca parte dintr-un…

- Ultimul concurs de schi din acest an le-a adus sportivilor covasneni satisfacții imense, aceștia ocupand locuri fruntașe la cele trei probe din concurs. Tinerii schiori covasneni, membri ai Palatului Copiilor din Sfantu Gheorghe și ai Clubului Copiilor Intorsura Buzaului, insoțiți de catre profesorii…

- Inscriptia cu denumirea in limba maghiara a orasului Sfantu Gheorghe de pe tablita de la intrarea in localitate a fost vopsita cu albastru de persoane necunoscute. In noapte de 14 martie, persoane necunoscute au vopsit inscripția cu denumirea in limba maghiara a orașului de pe tablița de la intrarea…

- Clubul de fotbal A.S. Atletico STEAUA in parteneriat cu D.J.T.S. Covasna, va invita sa participați in perioada 24 – 25 martie 2018 la turneul de fotbal pentru copii din Sfantu Gheorghe.Turneul se desfașoara la Baza Hokey Club și sala de sport Szabo Kati 2 din Sfantu Gheorghe, la 6 categorii de varsta:…

- Buna-credința și colaborarea deosebita dintre patronul echipei Sepsi OSK, domnul Dioszegi Laszlo, și conducerea Clubului Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe, a demonstrat ca sportul are darul de a uni covasnenii, nu de a-i dezbina – se arata intr-un comunicat de presa transmis ieri de catre directorul…

- Decoratiunile de Craciun care au impodobit strazile din municipiul Sfantu Gheorghe au fost adunate de municipalitate abia luna aceasta, dupa ce firma galateana care a contractat serviciul nu a respectat termenul stabilit pentru demontarea lor. Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat…

- Pe strada „Vulturilor” și pe strada „Laszlo Ferenc” din municipiu ar putea incepe lucrari, curand. Pe alte strazi, deja se lucreaza. „Am dorit sa vorbim (…) despre cateva investiții din oraș, in primul rand despre strazile unde avem contract de execuție și unde se lucreaza deja sau lucrarile vor incepe…

- Un nou hotel, cu camere moderne, sali de conferințe și secție wellness, a fost deschis, recent, la Sfantu Gheorghe, și aparține Eparhiei Reformate din Ardeal. Unitatea cuprinde, in afara structurii de trei stele, camere de doua stele, ce vor fi destinate studenților de la Universitatea „Sapientia” și…

- Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe prezinta, saptamana aceasta, premiera spectacolului „Frumoasa din padurea adormita”, adaptare dupa povestea fratilor Grimm, in regia lui Fazakas Misi si Ivacson Laszlo. „Un spectacol pentru copii este la fel de important ca un „Hamlet”. Asa am si inceput…

- Aflata la granița cu județul Brașov și strabatuta de doua drumuri naționale intens circulate, comuna Chichiș ofera un potențial deosebit pentru investitori, autoritațile locale fiind gata sa ajute orice afacerist care ar dori sa inițieze o activitate economica in zona. Locuit inca din Epoca Bronzului,…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a luat decizia de a suspenda integral programul de vizitare a pacientilor, pe fondul valului de gripa si viroze. „Avand in vedere cresterea numarului de cazuri de infectii acute si riscul de raspandire in cadrul pacientilor, din data de 22 februarie 2018…

- Ansamblul Muzeului National Secuiesc din Sfantu Gheorghe va intra anul acesta intr-un amplu proces de reabilitare si modernizare, lucrarile urmand sa fie cofinantate din fonduri europene, a declarat marti, directorul institutiei, Vargha Mihaly. Potrivit acestuia, proiectul vizeaza, printre altele,…

- Societatea Naționala de „Cruce Roșie” din Romania, filiala județului Covasna, recruteaza voluntari, in orașul Sfantu Gheorghe. Conform informațiilor oferite ieri de reprezentanții „Crucea Roșie”- Covasna, procesul de selecție se desfașoara in perioada 1 februarie – 3 martie a.c., fiind adresat in principal…

- Extinderea Unitatii de Primiri Urgente (UPU) si construirea unui heliport se numara printre prioritatile din aceste an ale conducerii Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, a declarat vineri, pentru AGERPRES, managerul institutiei, Andras Nagy Robert. Potrivit acestuia, primul proiect vizeaza…

- La inițiativa unui grup de parinți ai copiilor care invața la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe, avand și susținerea unora dintre profesori, precum și a elevilor, a inceput sa circule zilele acestea o varianta in lucru a unei petiții, prin care se solicita reabilitarea, renovarea…

- Sportivele Clubului Sportiv „Alpin” Sfantu Gheorghe, Denisa Ștefania Popa și Adriana Cozanu, legitimate la secția de schi alpin, au participat in perioada 8-13 februarie 2018 la o serie de competiții internaționale in Polonia și Slovacia, sub indrumarea antrenorului și inițiatorului Clubului, Gheorghe…

- Inființat in urma cu peste un deceniu, Corul „Ecclesia” al Catedralei Ortodoxe din Sfantu Gheorghe este un cor mixt, format și coordonat de oameni ce iubesc muzica și il iubesc pe Dumnezeu. Prin glasurile lor și prin repertoriul bine ales, membrii Corului transpun in muzica trairile enoriașilor la sfintele…

- Intretinerea si repararea drumurilor si trotuarelor se afla pe primul loc in topul celor mai importante probleme carora autoritatile locale din Sfantu Gheorghe ar trebui sa le acorde atentie in acest an, releva un sondaj de opinie realizat de Primaria municipiului. Potrivit acestuia, pe urmatoarele…

- Spectacolul documentar intitulat „Chipul din oglinda apei”, realizat de Teatrul Independent „Osono” poate fi vazut duminica, 11 februarie (a.c.), Sfantu Gheorghe. Spectacolul a fost prezentat de mai mult de 500 de ori, pe 3 continente, in 24 de țari și 175 de orașe. Producția a reprezentat Romania…

- Spectacolul „Fereastra secreta”, realizat dupa un text semnat de Stephen King, poate fi vazut astazi, de la ora 19.00, la Sala „Arta” a Teatrului „Andrei Mureșanu”, din Sfantu Gheorghe. „, dupa un text semnat de Stephen King (a carui celebra ecranizare l-a avut in rol principal pe Johnny Depp) este…

- Reprezentantii Avocatului Poporului saluta demolarea „zidului berlinez” din Sfantu Gheorghe, respectiv a unui gard din beton ce delimita, partial, cartierul romilor de restul orasului. „Ma bucur sa aud ca s-a solutionat aceasta situatie ce a avut ca obiect asa zisul ‘zid berlinez’. La data la care noi…

- Potrivit informațiilor oferite de reprezentanții C.S. „Alpin”, competiția s-a desfașurat in Poiana Brașov și a facut parte din calendarul național de competiții organizate sub egida Federației Romane de Schi Biatlon, avand la start peste 100 de copii de la diferite cluburi din intreaga țara. „Sportivii…

- Peste 1.000 de pasari rare si animale mici vor putea fi vazute in cadrul unei expozitii ce va avea loc in municipiul Sfantu Gheorghe la sfarsitul acestei saptamani. Presedintele Asociatiei Crescatorilor de Pasari si Animale Mici „Trei Scaune” din judetul Covasna, Bartha Balazs, a declarat joi, pentru…

- Comorile lasate de stramoși sub forma jocului, dansului și portului popular nu pier, in județul Covasna, nici macar la oraș. Dovada sta șezatoarea intitulata „Femeile din Ținutul Caciularilor cos ie”, inițiata de Alexandra Pintrijel Hagiu, manifestare care a ajuns, sambata, la Sfantu Gheorghe, reunind…

- Gradinița cu program prelungit (GPP) „Pinocchio”, structura a Școlii Gimnaziale „Nicolae Colan” din Sfantu Gheorghe, organizeaza saptamana viitoare manifestarea intitulata „Zilele Porților Deschise”. Evenimentul, derulat intre 5 și 7 februarie, in intervalul orar 9,30 – 11,00, este adresat tuturor…

- Preșcolarii din județ, cu varsta cuprinsa intre 3 și 6 ani, sunt invitați sa participe la concursul județean de arta plastica, derulat de Gradinița cu Program Prelungit (GPP) „Gulliver” și Asociația „Pro Gulliver” din Sfantu Gheorghe, cu tema „Lumea poveștilor”. Competiția se desfașoara cu avizarea…

- Teatrul „Andrei Mureșanu” (TAM) din Sfantu Gheorghe a inceput anul in forța, cu deplasari in țara și in strainatate și cu incheierea a noi parteneriate. Totodata, echipa TAM a pornit și repetiții pentru o noua premiera, dar și pregatiri pentru evenimente speciale pe care le va derula in 2018. Despre…

- O mica distilerie din municipiul Sfantu Gheorghe a obtinut 30 de medalii la un concurs international desfasurat recent in Ungaria, printre bauturile care au impresionat juriul numarandu-se distilatele din telina si dovleac. Fustos Imre, unul dintre proprietarii distileriei, a declarat marti, pentru…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat, joi, ca, in aproximativ doi ani, ar putea incepe lucrarile la drumul de centura, ce va fi realizat de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. „Daca cei de la Compania Nationala se tin de promisiuni si putem merge inainte,…

- Fosta mare gimnasta Ecaterina Szabo, sarbatorita la Sfantu Gheorghe. Multipla campioana mondiala si olimpica la gimnastica artistica Ecaterina Szabo a fost sarbatorita luni, la Sfantu Gheorghe, cu prilejul implinirii varstei de 50 de ani, in cadrul manifestarilor organizate de Ziua Culturii Maghiare.…

- „Ii asteptam alaturi de noi pe toți cei care doresc sa horeasca alaturi de noi in unire, dragoste, frație menținand vie flacara tradiției neamului tomanesc!” Șezatoarea itineranta intitulata „Femeile din Ținutul Caciularilor cos ie” va ajunge sambata, la Sfantu Gheorghe, aceasta fiind prima sa „calatorie”…

- Camera de Comerț și Industrie (CCI) Covasna a lansat inscrierile la un seminar interactiv pe tema modificarilor aparute in Codul fiscal și in Codul muncii, pe care il va organiza in februarie, la sediul sau din Sfantu Gheorghe. Seminarul va fi derulat in 12 februarie 2017, intre orele 9:00-14:00, in…

- Targul de nunți programat sa se desfașoare sambata, 20 ianuarie, la Sfantu Gheorghe, a fost amanat. Evenimentul urma sa se desfașoare sub genericul „Ziua cea Mare”- in organizarea Camerei de Comerț și Industrie (CCI) Covasna, sub forma unui targ de nunți și evenimente, insa a fost amanat din motive…

- Personalitatea poetului național Mihai Eminescu se regasește in izvoarele istorice, edite și inedite, aflate in pastrarea instituțiilor de cultura din județul Covasna, in mod deosebit in arhive și biblioteci publice. Astfel, Biblioteca Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”…

- „Jerta de seara”, volum cuprinzand 200 de eseuri teologice, istorice, politice și culturale ale parintelui Ioan Tamaș Delavalcele, va fi lansat astazi, la Sfantu Gheorghe, de Ziua Culturii Naționale. Lansarea va avea loc in cadrul conferinței tema „Mihai Eminescu și idealul Unirii”, derulata la Centrul…

- Peste 1500 de persoane au participat, pe tot parcursului anului trecut, la evenimentele organizate de catre Cercul de Alergare „Gall Lajos” din Sfantu Gheorghe. Sportivi de performanța sau amatori, copilași care abia au invațat sa mearga, sau veterani, cu toții au raspuns incantați chemarii catre sport.…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat joi ca municipalitatea nu poate tine pasul, in ce priveste parcarile, cu ritmul de crestere a numarului de masini. Renuntarea la spatiile verzi in favoarea parcarilor nu reprezinta o solutie, iar parcarile supraetajate sau subterane sunt…

- Reabilitarea Cimitirului Eroilor din Sfantu Gheorghe, unde sunt inhumati ostasi din 12 tari cazuti in timpul Primului Razboi Mondial, este unul dintre proiecte propuse a fi materializate in acest an, in contextul aniversarii Centenarului Marii Uniri de la 1918, a declarat pentru AGERPRES, prefectul…

- Impozitele locale pe anul 2018, in municipiul Sfantu Gheorghe, raman neschimbate, insa la Targu Secuiesc acestea vor creste cu 10%. Conducerea Primariei Targu Secuiesc a mentionat, pe site-ul institutiei, ca „pana acum, impozitele au fost tinute la un nivel minim, insa politica guvernului actual va…

- Membrii „Consiliului județean pentru protecția mediului”, elevi de liceu, in clase de protecția mediului, intenționeaza sa realizeze o „harta a mediului” – pentru orașul Sfantu Gheorghe. „Incercam sa realizam o harta mediului in ceea ce privește orașul Sfantu Gheorghe. In acest scop, in data de 2 februarie…

- Teatrul independent „Osono” din Sfantu Gheorghe a sustinut, in anul 2017, 86 de reprezentatii și 169 evenimente culturale, educaționale, sociale și comunitare, pentru 11.300 participanți și spectatori, arata datele prezentate de managerul trupei, regizorul Fazakas Misi. Potrivit acestuia, anul trecut,…

- Preotii de la Catedrala Ortodoxa din Sfantu Gheorghe vor pregati pentru enoriași aproximativ 2000 de litri de apa sfintita, cu ocazia Bobotezei. „Catedrala se pregatește, din punct de vedere organizatoric, cu 2000 de sticle cu agheasma, ca și anul trecut. Vom avea apa sfințita și in ziua de Boboteaza,…

- Proiectul, ce se va derula pe o perioada de 7 ani, vizeaza dezvoltarea infrastructurii, dar și desfașurarea de programe ce urmaresc incluziunea sociala pentru locuitorii a trei zone defavorizate, din municipiul Sfantu Gheorghe. Asociația a fost inființata in luna octombrie 2017, cu scopul principal…

- In perioada 30.12.2017 – 03.01.2018, subunitatile de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Mihai Viteazul” al judetului Covasna a fost solicitat sa intervina in 48 situatii de urgenta. S-a actionat pentru stingerea a doua incendii, ambele produse la locuinte particulare in municipiul…

- Serviciile culturale și cele ce țin de petrecerea timpului liber sunt importante pentru comunitate, considera primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad Andras. Acesta a prezentat, in cadrul unei conferințe de presa ce a avut loc ieri, cateva dintre rezultatele activitații instituțiilor culturale…

- Pentru un cuplu din Sfantu Gheorghe, Craciunul acesta a reprezentat o sarbatoare mai mare decat și-ar fi putut dori: Ajunul Craciunului a venit cu cel mai frumos cadou – o fetița. Micuța este singurul copil nascut in perioada sarbatorilor de iarna, la Spitalul Județean de Urgența „Dr. Fogolyan Kristof”…

- In apropierea Craciunului, „Mesagerul de Covasna” daruiește cititorilor sai un interviu cu pr. dr. Sebastian Parvu, preot paroh la Catedrala Ortodoxa din Sfantu Gheorghe. Va prezentam un dialog de de suflet, despre sarbatoarea Nașterii Domnului, despre copilarie și despre manifestarile organizate,…