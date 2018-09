Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Stanciu a inscris azi doua goluri pentru Sparta Praga, in victoria categorica reușita de echipa sa pe teren propriu cu Slovan Liberec, scor 4-1. Romanul a deschis scorul superb, in minutul 18. A luat pe cont propriu o acțiune, a driblat doi jucatori și a inscris cu un șut plasat. ...

- Sparta Praga s-a impus pe teren propriu in fața celor de la Dukla Praga, scor 2-0, și ramane neinvinsa dupa 7 etape in Cehia. Convocarile primite de la Cosmin Contra pentru dubla cu Serbia și Muntenegru le-a oferit moral lui Florin Nița, Alexandru Chipciu și Nicolae Stanciu. Avandu-l alaturi printre…

- Toți fotbaliștii romani de la Sparta Praga, titulari cu Bohemians 1905. Florin Nița, Bogdan Vatajelu, Nicolae Stanciu și Alexandru Chipciu au inceput din primul minut jocul de campionat de vineri seara, din deplasare. Meciul Bohemiasn 1905 – Sparta Praga a inceput lra ora 19.30 (n.r. – in Romania) și…

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a marcat un gol pentru Sparta Praga, care a surclasat-o pe FK Teplice cu scorul de 4-0, duminica, in deplasare, intr-un meci din etapa a patra a campionatului de fotbal al Cehiei. Stanciu a inscris ultimul gol al partidei, in min. 39, dar a oferit si patru pase de gol,…

- Fotbalistul echipei Sparta Praga, Nicolae Stanciu, a inscris un gol in meciul castigat, duminica, in deplasare, cu scorul de 4-0, in fata formatiei Teplice, in etapa a patra a campionatului Cehiei, informeaza new.roStanciu, integralist la oaspeti, a marcat in minutul 39. Celelalte goluri…

- Formatia Zalgiris, la care evolueaza Liviu Antal, s-a calificat, joi, in turul trei preliminar al Ligii Europa, trecand in runda a doua de Vaduz. Tot joi, Sparta Praga, echipa lui Florin Nita, Bogdan Vatajelu, Nicolae Stanciu si Alexandru Chipciu, a ratat accederea in turul trei preliminar, desi…

- Fotbalistul roman Alexandru Chipciu va evolua in noul sezon la Sparta Praga, alaturi de Florin Nita, Bogdan Vatajelu si Nicolae Stanciu, el fiind imprumutat de la gruparea belgiana Anderlecht Bruxelles pana in vara anului 2019. "Alexandru Chipciu se alatura sub forma de imprumut pentru un an lotului…