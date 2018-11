Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa care precede derby-ul cu FCSB, ca nu ii este teama de astfel de meciuri deoarece adversarii joaca ofensiv, iar formatia sa va incerca sa profite astfel de spatiile libere din apararea lor. "Acest derby…

- Antrenorul lui Dinamo, Mircea Rednic, i-a transmis un mesaj taios francezului Harlem Gnohere, golgheterul FCSB. Cu câteva zile înainte de ‘Derby de România’, Rednic a reclamat lipsa de respect a atacantului.

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, a anuntat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca in cursul zilei de luni gruparea alb-rosie va efectua alte doua transferuri, dupa ce vineri a fost legitimat internationalul albanez Naser Aliji. "Rednic aduce jucatori ca sa intareasca lotul, sa…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, instalat in functie in urma cu mai putin de doua saptamani, a anuntat ca va aduce jucatori noi pentru ca lotul trebuie intarit, precizand ca este foarte aproape de realizarea unor

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, instalat in functie in urma cu mai putin de doua saptamani, a anuntat ca va aduce jucatori noi pentru ca lotul trebuie intarit, precizand ca este foarte aproape de realizarea unor transferuri. "Vor veni si jucatori noi. Si eu sunt nerabdator sa ajunga.…

- Fostul selectioner al primei reprezentative, Anghel Iordanescu, sustine ca Romania are foarte multi jucatori tineri de valoare si nu este nevoie de naturalizarea atacantului francez al formatiei FCSB, Harlem Gnohere. "Nu vreau sa se spuna ca am ceva impotriva lui Gnohere sau ca nu imi plac cativa jucatori…

- Antrenorul „soimilor” din Lipova, Flavius Sabau era exuberant: „Puteam sa și pierdem sau sa facem egal, dar am fost mai buni și am caștigat. Le-am transmis ca doar cu riscuri și curaj putem realiza ceva mareț in viața. M-au nemulțumit primele 10 minute din repriza a doua cand am luat și gol, dar…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca va efectua schimbari in primul unsprezece in partida cu FC Viitorul din Liga I pentru a odihni o parte din jucatori inaintea returului "infernal" cu Rapid Viena din play-off-ul Europa League.…