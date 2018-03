Fotbal: Neymar ar putea juca din nou pentru PSG în finalul sezonului Starul brazilian Neymar, aflat in convalescenta in tara sa natala, dupa ce a fost operat la piciorul drept, spera sa revina in echipa Paris Saint-Germain in finalul acestui sezon, pentru a-si reintra in ritm inaintea participarii la Cupa Mondiala de fotbal 2018, informeaza presa din Brazilia. Daca lucrurile vor decurge bine in privinta recuperarii sale, Neymar intentioneaza sa revina in Franta la finele lunii aprilie si ar putea evolua in ultimele trei etape din Ligue 1, in care va intalni PSG urmeaza sa intalneasca echipele Amiens, Rennes si Caen. De asemenea, atacantul spera sa poata disputa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Ligue 1 Franța, etapa a 30-a. Nice – PSG și Marseille – Lyon, meciurile de interes. VINERI Monaco – Lille 2-1 VIDEO SAMBATA 17.00 Bordeaux – Rennes 0-2 VIDEO 21.00 Amiens – Troyes Angers – Caen Montpellier – Dijon Toulouse – Strasbourg DUMINICA 14.00 Nice – PSG 16.00 Metz – Nantes 18.00 St. Etienne…

- Echipa AS Monaco, detinatoarea titlului, a invins la limita pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formatia Lille OSC, in primul meci al etapei a 30-a a campionatului de fotbal al Frantei, disputat vineri seara. Lille, penultima clasata in Ligue 1, a deschis scorul in partida de pe stadionul…

- AS Monaco a remizat cu Lille, in primul meci al etapei a 30-a din Ligue 1. Nantes, formația lui Ciprian Tatarușanu, joaca pe terenul lui Metz, ultima clasata. Runda se incheie duminica, cand e programat derby-ul Marseille – Lyon. Vineri, 16 martie 21:45 AS Monaco – Lille 2-1 VIDEO Sambata, 17 martie…

- Cu cine se insoara Neymar. Starul brazilian Neymar, atacantul echipei de fotbal Paris Saint-Germain, se va casatori cu prietena sa Bruna Marquezine, cu care s-a impacat la inceputul acestui an, anunta presa din Brazilia. Desi data fericitului eveniment nu a fost deocamdata stabilita, ceremonia urmeaza…

- Dezamagit de eliminarea din optimile Ligii Campionilior, Neymar ar fi luat o decizie surprinzatoare și ar vrea sa revina la Barcelona. Mundo Deportivo scrie ca Neymar, 26 de ani, regreta transferul la PSG și le-ar fi transmis asta colegilor și unui șef al formației franceze. Ney simte lipsa colegilor…

- Campioana Spaniei și deținatoarea trofeului Ligii Campionilor, Real Madrid, și-a asigurat prezența in sferturile actualului sezon din UCL prin doua victorii obținute in fața echipei numarul unu din Franța, Paris Saint Germain. Dupa victoria cu 3-1 de pe „Santiago Bernabeu“, ...

- Neymar, vedeta echipei Paris Saint-Germain, a parasit spitalul Mater Dei din Belo Horizonte, a anuntat postul de televiziune Globonews la o zi dupa operatia suferita la piciorul drept, iar jucatorul isi va putea incepe recuperarea in incercarea de a reveni in forma pentru Cupa Mondiala din Rusia si…

- Starul brazilian Neymar jr. nu scapa de cuțit. Atacantul formației Paris Saint-Germain, care s-a accidentat in timpul unui meci din campionatul Frantei, va fi operat la sfarsitul acestei saptamani, in Brazilia, de medicul nationalei, a anuntat clubul parizian. Neymar jr. a suferit o entorsa la glezna…

- Internationalul brazilian Neymar, atacantul echipei de fotbal Paris Saint-Germain, care s-a accidentat in timpul unui meci din campionatul Frantei, va fi operat la sfarsitul acestei saptamani, in Brazilia, de medicul nationalei "auriverde", a anuntat clubul parizian. Neymar a suferit o entorsa la glezna…

- Paris Saint-Germain, fara starul brazilian Neymar (accidentat), s-a calificat in semifinalele Cupei Frantei la fotbal, impunand-se cu scorul de 3-0 in fata formatiei Olympique Marseille, miercuri seara, intr-o partida disputata pe stadionul Parc des Princes. Gruparea pariziana, care a…

- Starul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, ar fi "fericit" sa castige Cupa Mondiala de fotbal, desi este constient ca este un obiectiv extrem de dificil, in conditiile in care nationala tarii sale nu este una dintre favoritele turneului final din acest an, chiar daca este campioana…

- Atacantul brazilian Neymar a suferit o entorsa la glezna dreapta si o fisura la al cincilea metatarsian, a anuntat clubul sau, Paris Saint-Germain, citat de lequipe.fr. Fotbalistul este incert pentru meciul cu Real Madrid, din 6 martie, contand pentru returul optimilor de finala ale Ligii Campionilor.Formatia…

- Brazilianul Neymar, atacantul echipei Paris Saint-Germain, care a parasit terenul pe targa, duminica seara, in meciul de campionat cu Olympique Marseille (3-0), este incert pentru returul cu Real Madrid din optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, informeaza AFP. Starul lui PSG a suferit…

- Formatia Paris Saint-Germain a invins, sambata, pe teren propriu, scor 5-2, echipa Strasbourg, in etapa a XXVI-a a campionatului Frantei, meci in care Edinson Cavani a inscris de doua ori.PSG a marcat prin Draxler (10), Neymar (21), Di Maria (22) si Cavani (73, 79), in timp ce pentru Strasbourg…

- Real Madrid s-a impus in turul duelului cu Paris Saint-Germain, scor 3-1, insa Neymar, vedeta formatiei franceze, considera ca soarta calificarii in sferturile de finala ale Ligii Campionilor se va decide in mansa retur, de pe Parc des Princes. ...

- Nantes, echipa portarului Ciprian Tatarușanu, se deplaseaza duminica la Nisa, unde spera sa evite al treilea meci la rand fara victorie. Runda este deschisa de confruntarea AS Monaco – Dijon. Vineri, 16 februarie 21:45 AS Monaco – Dijon Sambata, 17 februarie 18:00 Paris Saint Germain – Strasbourg 21:00…

- "Neymar semneaza cu Real Madrid in 2019", anunța astazi Mundo Deportivo, potrivit gsp.ro.Presa din Spania scrie ca brazilianul de 26 de ani vrea sa revina in La Liga la doi ani dupa transferul la PSG, pentru 222 de milioane de euro. Florentino Perez, președintele lui Real, viseaza sa-l…

- Brazilianul Marcelo, fundasul echipei spaniole de fotbal Real Madrid, a afirmat ca starul echipei Paris Saint-Germain, compatriotul sau Neymar, "s-ar integra" perfect in cadrul clubului madrilen, precizand ca este convins ca cel mai scump jucator al lumii "va evolua" intr-o zi la castigatoarea ultimelor…

- Liderul campionatului francez Paris Saint-Germain s-a impus cu 1-0 pe terenul celor de la Toulouse intr-un meci contand pentru etapa 25 din Ligue 1. Prima ocazie a meciului a aparținut oaspeților in minutul 5, prin Presnel Kimpembe (PSG) care, aflat in careu, a șutat spre centrul porții, insa tabela…

- Atacantul brazilian este cel mai bine platit fotbalist din campionatul Frantei, cu 3,067 milioane euro brut pe luna. Totodata, topul salariilor din Ligue 1 este dominat de clubul sau, Paris Saint Germain. Jucatorii lui PSG ocupa primele opt locuri in aceasta ierarhie, cu Neymar in fotoliul de lider,…

- Cotidianul francez L'Equipe a publicat topul celor mai bine platiți fotbaliști din Ligue 1. Decarul lui Paris Saint Germain, Neymar, este jucatorul cu cel mai mare salariu din campionatul francez. Internaționalul brazilian este platit cu 3 milioane de euro pe luna.

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, care a implinit luni 33 ani, si-a petrecut ziua de nastere intr-un mod mult mai discret decat omologul sau de la Paris Saint-Germain, brazilianul Neymar, care a organizat o petrecere cu 150 de invitati, in centrul Parisului. Starul…

- Atacantul brazilian Neymar este cel mai bine platit fotbalist din campionatul Frantei, cu 3,067 milioane euro brut pe luna, in timp ce clubul sau, Paris Saint-Germain, domina cu autoritate topul salariilor din Ligue 1, conform estimarilor prezentate marti de cotidianul L'Equipe. Jucatorii lui PSG…

- AS MONACO - OLYMPIQUE LYON LIVE in LIGUE 1. ONLINE STREAM Digi - VIDEO. AS MONACO intalnește in derby-ul etapei a 24-a din Ligue 1 pe Olympique Lyon. Meciul e LIVE VIDEO de la ora 22:00 pe DigiSport. AS Monaco se afla pe locul 4 in clasament, la doar un punct in spatele adversarei din aceasta…

- Marseille – Metz inaugureaza etapa a 24-a din Ligue 1. Nantes, formația lui Ciprian Tatarușanu, se deplaseaza la Caen, iar liderul PSG joaca pe terenul lui Lille. Vineri, 2 februarie 21:45 Marseille – Metz Sambata, 3 februarie 18:00 Lille – Paris Saint Germain 21:00 Amiens – Saint-Etienne 21:00 Montpellier…

- Comisia de Disciplina a Ligii Franceze de Fotbal (LFP) a decis, joi, suspendarea arbitrului Tony Chapron, care i-a aratat cartonasul rosu fundasului Diego Carlos, dupa ce s-a ciocnit si apoi l-a lovit pe jucatorul formatiei FC Nantes, la meciul din 14 ianuarie cu Paris Saint-Germain. Chapron a primit…

- Echipa AS Monaco s-a calificat in finala Cupei Ligii Frantei, unde va avea ca adversara, ca si in editia de anul trecut a competitiei, formatia Paris Saint-Germain, cvadrupla detinatoare a trofeului. Gruparea din Principat s-a impus miercuri seara pe teren propriu, cu scorul de 2-0, in…

- Starul brazilian Neymar si-a materializat pâna la urma amenintarea la adresa fostului sau club, FC Barcelona, împotriva caruia a depus o plângere în justitie, solicitând sa-i fie achitata cea de-a doua parte a primei care îi revenea, prin contract, în momentul…

- Atacantul brazilian Neymar a plecat de la FC Barcelona pentru a iesi din umbra lui Lionel Messi si a mari, totodata, sansele Braziliei de a castiga anul acesta Cupa Mondiala de fotbal, considera compatriotul si coechipierul acestuia la Paris Saint-Germain, fundasul Dani Alves. Neymar a…

- ''Neymar va fi cel mai bun jucator din lume. Si el va fi aici, la PSG'', a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Unai Emery, criticat uneori ca nu prea vorbeste despre starul sau Neymar, in timp ce Ernesto Valverde la Barcelona, cu Messi…

- Startul brazilian al formatiei Paris Saint-Germain, Neymar jr.A a fost desemnat A jucatorul lunii decembrie in Ligue 1.A Titlul i-a revenit atacantului puternicei PSG in urma anchetei sindicatului fotbalistilor profesionisti care evolueaza in Hexagon (UNFP).

- Brazilianul Neymar, atacantul echipei Paris Saint-Germain, a fost ales fotbalistul lunii decembrie in campionatul Frantei, in cadrul anchetei sindicatului fotbalistilor profesionisti care evolueaza in Hexagon (UNFP). Cu 50% din sufragii, Neymar i-a devansat pe italianul Mario Balotelli de la OCG Nice…

- Echipa Olympique Lyon a invins pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formatia Paris Saint-Germain, liderul campionatului de fotbal al Frantei, in derby-ul etapei a 22-a din Ligue 1, disputat duminica seara. Gazdele au deschis rapid scorul, prin Nabil Fekir (min. 2), insa PSG a restabilit…

- Echipa Olympique Lyon a invins, duminica, formatia Paris Saint Germain, cu scorul de 2-1 (1-1), in etapa a XXII-a a campionatului francez de fotbal, Ligue 1.Fekir '2 si Depay '90+4 au marcat pentru gazde, respectiv Kurzawa '45+3. Oaspetii, fara Neymar in lot, au evoluat cu un jucator mai putin…

- Caen-Marseille deschide etapa a 22-a din Ligue 1, al carei cap de afiș este derby-ul dintre Lyon și PSG, ocupantele primelor doua locuri in clasament. Nantes, formația lui Ciprian Tatarușanu, primește sambata vizita lui Bordeaux. Vineri, 19 ianuarie 21:45 Caen – Marseille Sambata, 20 ianuarie 18:00…

- Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Unai Emery, l-a aparat pe atacantul brazilian Neymar, fluierat de publicul de pe Parc des Princes fiindca nu l-a lasat pe Edinson Cavani sa bata un penalty ce i-ar fi permis uruguayanului sa treaca singur pe primul loc in ierarhia celor mai marcatori din toate…

- Starul brazilian Neymar a inscris patru goluri pentru Paris Saint-Germain in partida castigata de echipa sa, cu scorul de 8-0, in fata formatiei Dijon, miercuri seara, in cadrul etapei a 21-a campionatului de fotbal al Frantei. Uruguayanul Edinson Cavani si-a trecut, la randul sau, numele…

- Formatia Paris Saint-Germain a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 8-0, echipa Dijon, in etapa a XXI-a a campionatului Frantei, meci in care Neymar a marcat de patru ori, Di Maria de doua ori, iar Cavani a egalat recordul lui Ibrahimovici de 156 de goluri inscrie pentru parizieni.Neymar…

- Formatia Nantes, cu Ciprian Tatarusanu integralist, a remizat, miercuri, in deplasare, scor 1-1, cu echipa Toulouse, intr-un meci din etapa a XXI-a a campionatului Frantei.Nantes a deschis scorul in minutul 19, prin Krhin. Toulouse a egalat in minutul 90+6, prin Gradel, din penalti. Alte…

- Nantes a deschis scorul in minutul 19, prin Krhin. Toulouse a egalat in minutul 90+6, prin Gradel, din penalti. Alte rezultate din Ligue 1: Amiens – Montpellier 1-1; Angers – Troyes 3-1; Guingamp – Lyon 0-2; OSC Lille – Rennes 1-2; Mets – Saint-Erienne 3-0; Partida Paris Saint-Germain – Dijon este programata…

- Neymar, absent din echipa duminica la meciul cu Nantes (1-0) din cauza unei accidentari in zona costala, va reveni pentru partida cu Dijon de miercuri, din etapa a 21-a a Ligue 1, in timp ce Thiago Motta, accidentat la o gamba, ''nu este inca apt'', a anuntat marti antrenorul echipei…

- Paris Saint Germain s-a impus greu, la limita, scor 1-0, in partida disputata ieri seara, in deplasare, in fața lui Nantes, in etapa a 20-a din Ligue 1, dar și-a marit avantajul din clasament fața de AS Monaco, principala urmaritoare, ...

- Fostul mare atacant brazilian Ronaldo Luis Nazario de Lima, cunoscut simplu ca Ronaldo, considera ca Neymar "a facut un pas inapoi" prin transferul la clubul francez de fotbal Paris Saint-Germain, conform unui discutii cu un alt fost mare jucator - Zico, informeaza cotidianul L'Equipe. …

- Liga Franceza de Fotbal vrea sa rezilieze contractual cu Goal Control, compania germana care a realizat tehnologia pe linia portii (goal line technology), dupa ce s-au semnalat noi probleme, miercuri, la meciuri din Cupa Ligii Frantei, informeaza Le Figaro. Potrivit sursei citate, miercuri au fost…

- Bojan Golubovic, fostul atacant al formatiei Gaz Metan Medias, va face parte din lotul echipei de fotbal FC Botosani, a declarat, marti, pentru AGERPRES, presedintele de onoare al clubului, Cornel Sfaiter. Potrivit acestuia, Golubovic s-a alaturat, marti, lotului condus de Costel Enache…

- Paris Saint Germain a surclasat-o pe Rennes cu scorul de 6-1 si s-a calificat in saisprezecimile Cupei Frantei. Vedetele parizienilor Neymar si Mbappe au reusit sa marcheze cate doua goluri in poarta adversarului.

- Argentinianul Lionel Messi (FC Barcelona), brazilianul Neymar (Paris Saint-Germain) si portughezul Cristiano Ronaldo (Real Madrid) au fost inclusi in echipa ideala a anului 2017, stabilita de cotidianul sportiv francez L'Equipe. Real Madrid, detinatoarea trofeului Ligii Campionilor,…