Stiri pe aceeasi tema

- Starul brazilian Neymar se face remarcat tot mai mult in afara terenului si nu prin prestatiile sale din timpul meciurilor, iar ultimul sau ''capriciu'', un elicopter complet personalizat, in valoare de 13 milioane euro, l-a adus din nou in atentia presei, scrie cotidianul sportiv Marca.…

- Selectionerul echipei de fotbal a Braziliei, Tite, i-a retras banderola de capitan atacantului-vedeta Neymar si a incredintat-o experimentatului fundas Dani Alves, colegul acestuia de la campioana Frantei, Paris Saint-Germain, cu trei saptamani inaintea startului turneului Copa America 2019. "Decizia…

- Neymar Junior s-a alaturat lotului echipei nationale de fotbal a Braziliei in vederea participarii acesteia la Copa America-2019. Super-starul clubului francez Paris Saint Germain a sosit cu elicopterul la complexul de pregatire de la Teresopolis.

- Neymar a sosit sambata la bordul unui elicopter la centrul de antrenament al echipei nationale de fotbal a Braziliei, in apropiere de Rio de Janeiro, pentru a debuta pregatirea pentru Copa America, competitie pe care "Selecao" o va disputa pe teren propriu, relateaza AFP. Fidel stilului sau exibitionist,…

- Atacantul vedeta Neymar, absent de la antrenamentul de joi al echipei Paris Saint-Germain, este asteptat sa se alature sambata lotului Braziliei care se pregateste pentru Copa America, la Rio de Janeiro, cu trei zile mai devreme decat data prognozata, a anuntat, vineri, un purtator de cuvant al Confederatiei…

- Atacantul brazilian Neymar (Paris Saint-Germain) a facut recurs impotriva suspendarii pentru trei meciuri, o sanctiune dictata de Comisia de disciplina a UEFA pentru ca a jignit un arbitru dupa meciul retur cu Manchester United din optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, relateaza EFE.…

- Internationalul brazilian Neymar, atacantul echipei Paris Saint-Germain, a fost suspendat pentru trei meciuri in Liga Campionilor pentru "insulte" la adresa arbitrului meciului cu Manchester United (scor 1-3), disputat luna trecuta in capitala Frantei, a anuntat Uniunea europeana de fotbal (UEFA).…

- Neymar da Silva Santos Junior are probleme serioase cu Fiscul din Spania.Citește și: VIDEO - Serena Williams era sa leșine pe teren, la Indian Wells Fiscul spaniol a deschis o ancheta in ceea ce il priveste pe Neymar, referitoare la prima de prelungire a contractului cu FC Barcelona…