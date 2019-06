Fotbal / Ne-am temut degeaba de Malta

Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins echipa Maltei cu scorul de 4-0 (3-0), luni seara, pe Stadionul National din Ta'Qali, in Grupa F a preliminariilor EURO 2020. Tricolorii au castigat primul lor meci cu Malta din palmaresul nationalei prin golurile marcate de George Puscas (7,…

- Nationala Romaniei intalneste astazi, de la ora 21.45 (Pro TV), in deplasare, reprezentativa Maltei, in etapa a 4-a din grupa F a preliminariilor Campionatului European din 2020. Articolul Fotbal / Victoria in Malta este obligatorie! apare prima data in GAZETA de SUD .

- Selectionerul Cosmin Contra a declarat, duminica, într-o conferinta de presa, ca se asteapta la meciul cu Malta la aceeasi seriozitate ca la confruntarea cu Insulele Feroe, câstigata cu scorul de 4-1, scrie News.ro. “Ma astept la acea seriozitate pe care am avut-o la meciul…

- olgheterul Ligii I, cu 18 goluri, atacantul lui CFR Ckuj, George Tucudean, spune ca este apt sa evolueze pentru nationala Romaniei impotriva Norvegiei, vineri, de la ora 21.45, la Oslo, si Maltei, tot in deplasare, luni, de la ora 21.45, partide din cadrul preliminariilor Euro 2020. Articolul Fotbal…

- Romania se plaseaza pe locul 26 din 28 de tari ale Uniunii Europene in ceea ce priveste infrastructura feroviara, pentru ca urmatoarele doua tari din clasament, Cipru si Malta, nu au cai ferate, a declarat marti presedintele onorific al Club Feroviar, Octavian Udriste, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Selecționata feminina a Romaniei a caștigat astazi, cu 5-0, al doilea amical disputat in compania Maltei. In partida de la Mogoșoaia au marcat Vatafu (19, 90+2), Dușa (36, 51) și Olar (45). Tricolorele și-au impus jocul din primul minut, Cosmina Dușa ratand cele mai clare ocazii pana la deschiderea…

- Selectionata Romaniei a surclasat formatia Maltei cu scorul de 19-4 (5-0, 6-1, 6-2, 2-1), vineri, in Grupa B a preliminariilor Campionatului European de polo pe apa Under-15 din 2019, ale carei jocuri au loc la Koper (Slovenia), informeaza Agerpres.Citește și: Echipele calificate in semifinalele…

- Corriere della Sera și agențiile italiene de știri au transmis ca 108 persoane au fost preluate de nava de marfa Elhiblu 1 iar aceștia au deturnat nava cand a devenit clar ca intenționeaza sa le aduca inapoi in Libia. "Aceștia nu sunt migranți aflați in primejdie, sunt pirați, vor vedea Italia…