Croatul Luka Modric, castigator al Balonului de Aur 2018, a fost recompensat dupa un an ''minunat'' pe care l-a avut, a declarat antrenorul sau de la Real Madrid, Santiago Solari. "Este anul lui, reflectoarele trebuiau sa fie pe el si pe ceea ce a realizat. A avut un an minunat, a oferit totul pentru Real Madrid si pentru nationala sa", a declarat tehnicianul argentinian intr-o conferinta de presa. "In plus, acest premiu i-a fost acordat intr-un moment de maturitate in cariera sa. Mi se pare ca aceste recompense, la aceasta varsta, sunt chiar mai frumoase. El iti pot incununa anul…