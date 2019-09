Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Mitrița (24 de ani) a marcat golul de 2-1 pentru echipa sa, New York City FC, in partida cu San Jose Earthquakes, din MLS, liga profesionista nord-americana. Mitrita a reusit un gol care i-a cutremurat pe oaspetii de pe Yankee Stadium - lansat excelent de Ismail Tajouri, romanul a tasnit printre…

- Alexandru Mitrița (24 de ani, extrema stanga) a reușit din nou sa puncteze pentru New York City, in meciul care se disputa chiar la aceasta ora impotriva celor de la San Jose Earthquakes. Mitrița a marcat golul al doilea pentru formația sa in minutul 43, dupa o pasa foarte buna primita de la Ismael…

- Internationalul roman Alexandru Mitrita a marcat al optulea sau gol pentru New York City FC in Liga profesionista nord-americana de fotbal (MLS), miercuri, in meciul terminat la egalitate, 1-1, pe teren propriu cu Toronto FC. Mitrita a deschis scorul dintr-o lovitura libera de la circa…

- Internationalul roman Alexandru Mitrita a marcat un gol si a dat o pasa de gol pentru New York City FC, care a castigat cu scorul de 3-1 meciul jucat in deplasare cu Vancouver Whitecaps, sambata, in Liga profesionista nord-americana de fotbal (MLS). Newyorkezii au deschis scorul prin brazlianul Heber…

- Fotbalistul roman Alexandru Mitrita a marcat un gol pentru New York City FC, care a invins-o cu 3-2 pe Houston Dynamo, joi, pe teren propriu, intr-un meci din liga profesionista nord-americana - Major League Soccer (MLS).Mitrita a deschis scorul in min. 16, dupa o combinatie cu Jesus Medina, texanii…

- Fotbalistul roman Alexandru Mitrita a marcat un gol pentru New York City FC, care a invins-o cu 3-2 pe Houston Dynamo, joi, pe teren propriu, intr-un meci din liga profesionista nord-americana - Major League Soccer (MLS). Mitrita a deschis scorul in min. 16, dupa o combinatie cu Jesus Medina, texanii…

- Internationalul roman Alexandru Mitrita a marcat golul victoriei echipei New York City FC, cu scorul de 2-1, in deplasare cu Colorado, sambata, intr-un meci din liga profesionista nord-americana de fotbal - Major League Soccer. Gazdele au deschis scorul prin Sebastian Anderson (6), dar…

- Atacantul roman Alexandru Tudorie a marcat primul sau gol pentru Arsenal Tula, sambata, in meciul castigat cu scorul de 3-2 pe terenul echipei Krilia Sovetov Samara, in etapa a doua a campionatului de fotbal al Rusiei.