Fundasul roman Bogdan Mitrea a inscris un gol pentru Spartak Trnava, joi, in meciul castigat pe teren propriu cu 3-1 in fata bulgarilor de la Lokomotiv Plovdiv, dar slovacii au ratat calificarea in turul al treilea preliminar al Europa League la fotbal. Filip Dangubic (16), Mitrea (53 - penalty) si Tavares Dos Santos (71) au marcat golurile gazdelor, in timp ce golul oaspetilor, care le-a adus calificarea a fost reusit de Alen Ozbolt (74). Spartak a jucat mai bine de o repriza in zece oameni, dupa eliminarea lui Timotej Zahumensky (35). Mitrea, venit in vara la Spartak, a fost capitanul echipei…