- Campionatul European de fotbal – U21 CONVOCATI… Vasluienii Alex Pascanu (fundas, Leicester City) si Andrei Ciobanu (mijlocas, Viitorul Constanta) merg la Campionatul European de fotbal sub 21 de ani din Italia si San Marino. In primul meci, pe 18 iunie, “tricolorii” vor intalni Croatia. Selectionerul…

- Selecționerul echipei de tineret a Romaniei, Mirel Radoi, a nominalizat ieri cei 23 de jucatori cu care va merge la Campionatul European U21, programat in perioada 16-30 iunie 2019, in 5 orașe din Italia și in San Marino: Bologna, Reggio ...

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a caracterizat drept ''complicata'' situatia in care se afla mijlocasul Razvan Marin, care nu este lasat de noul sau club Ajax Amsterdam sa participe cu nationala de tineret a Romaniei la Campionatul European, precizand ca gruparea olandeza…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat, marti, ca nu se pune problema ca selectionerul echipei nationale U21 a Romaniei, Mirel Radoi, sa plece la Universitatea Craiova nici dupa Campionatul European din Italia si San Marino.

- Naționala de tineret a Romaniei a incheiat cu o victorie cantonamentul efectuat in Spania. Tricolorii lui Mirel Radoi și-au masura forțele cu naționala Danemarcei U21, iar romanii au ieșit caștigatori, potrivit news.ro.Presa de specialitate di Romanian atribiuie insa aceasta victorie asupr…

- Selectionerul nationalei under 21 a Romaniei, Mirel Radoi, a apelat la jucatorul echipei Universitatea Craiova, Stephan Draghici, pentru partidele amicale cu Spania si cu Danemarca, dupa ce Dennis Man, care se afla in lot, a fost convocat de Cosmin Contra la prima reprezentativa. Man a fost chemat…

- Selectionerul nationalei Romaniei, Cosmin Contra, i-a convocat de urgenta pe mijlocasii Dennis Man si Dan Nistor, dupa ce Gheorghe Grozav s-a accidentat si a devenit indisponibil pentru partidele cu Suedia si Insulele Feroe, din preliminariile EURO 2020, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal.In…

- CONVOCAT… Mirel Radoi a anuntat lista finala a “stranierilor” convocati pentru cantonamentul nationalei de tineret din Spania. Printre acestia se numara si vasluianul Alex Pascanu, fundasul echipei engleze, Leicester. Selectionerul nationalei U21 a Romaniei, Mirel Radoi, a anuntat lista finala a jucatorilor…