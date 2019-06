Stiri pe aceeasi tema

- Romania s-a calificat in semifinalele Campionatului European de Fotbal U21, invingand in grupa Croația și Anglie și facand un egal frațesc cu Franța. La interviul de dupa meci, Radoi a afirmat ca Romania a meritat sa castige grupa si sa se califice in semifinale de pe primul loc. „Istoria continua si…

- Romania U21 infrunta luni Franta, de la 22:00, in ultimul meci din Grupa C a Campionatului European U21. Un rezultat pozitiv le asigura elevilor lui Mirel Radoi prezenta in semifinale si implicit calificarea la Jocurile Olimpice din 2020." target="_blank">Meciul poate fi urmarit LIVE VIDEO…

- Selectionerul echipei Romaniei, Mirel Radoi, a operat cinci modificari in formula de start fata de meciul cu Anglia pentru partida cu Franta, care are loc luni seara, in Grupa C a Campionatului European de...

- Romania - Franța U21 | Rezultat LIVE TEXT EURO 2019 | ROMANIA U21 intalnește Franta U21, rezultat in ultima partida din Grupa C a Campionatului European de Fotbal U21, meci transmis in format LIVE TEXT pe dcnews.ro.

- Nationala de juniori a Romaniei este deja cu un picior in semifinala Campionatului European de Fotbal. Dupa ce a invins fara drept de apel Croația și Anglia, echipa antrenata de Mirel Radoi poate juca in etapa superioara chiar si daca va pierde ultimul meci din grupa.

- Romania U21 joaca, azi, meciul cu Franța U21, capital pentru calificarea in semifinalele Campionatului European. Dupa ultimele partide disputate in Grupa B (Danemarca - Serbia 2-0 și Germania - Austria 1-1), tricolorii au aflat care sunt scenariile care ii duc in penultimul act al competiției.Citește…

- Dupa prima etapa din grupa C a Campionatului European de fotbal tineret din Italia si San Marino, Romania este pe primul loc, cu trei puncte dupa victoria senzationala cu 4 1 contra Croatiei . In clasament, urmeaza Franta 3p, 2 1 cu Anglia , Anglia si Croatia fara niciun punct . In semifinale se califica…

- Ianis Hagi este "un jucator cu un potential urias", estimeaza site-ul goal.com cu cateva zile inainte de startul Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino. "Calificarea in semifinale va fi extrem de dificila, tinand cont de forta adversarelor, dar echipa lui Mirel…