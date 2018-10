Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul Mircea Rednic a declarat, sambata, ca este convins ca Dinamo se va califica in play-off-ul Ligii I si ca el va ramane la echipa indiferent de parcurs.“Raman sigur, asta nu e in functie de play-off sau de play-out. Sunt convins ca vom prinde play-off-ul”, a spus Rednic intr-o conferinta…

- Tehnicianul Mircea Rednic a declarat, luni seara, ca este dezamagit de evolutia unor jucatori straini in meciul pe care Dinamo l-a incheiat la egalitate, scor 1-1, pe teren propriu, cu Dunarea Calarasi, in etapa a XII-a a Ligii I.

- Jean Vladoiu crede ca Mircea Rednic este omul potrivit pentru a duce Dinamo in play-off-ul Ligii 1. "Am mare incredere in el. Este singurul care poate sa faca o echipa competitiva la Dinamo. Suporterii il cunosc foarte bine. Este un tip care strange in jurul lui jucatorii si toata lumea este multumita.…

- FC Botosani a obtinut o victorie importanta pe teren prorpiu, impotriva celor de la Dinamo, scor 2-0, si urca pe locul 11 in clasamentul Ligii 1 Betano, cu 12 puncte. Tehnicianul gazdelor, Costel Enache, si-a laudat elevii dupa prestatia din aceasta partida, in urma careia au...

- Claudiu Niculescu este noul antrenor antrenor al lui Dinamo, fostul mare atacant al ros-albilor revenind la echipa de suflet dupa o pauza de opt ani. "Clau - gol" il inlocuieste pe Florin Bratu, care a rezistat doar noua etape, iar Nicolae Dica, tehnicianul vicecampioanei Ligii 1 Betano,...

- Gheorghe Multescu a fost numit, duminica, in functia de antrenor principal al echipei de fotbal Astra Giurgiu, in locul lui Marius Maldarasanu, a anuntat clubul pe site-ul sau oficial. Multescu (66 de ani) revine pe banca echipei giurgiuvene, la care a activat si in play-off-ul sezonului trecut. Multescu…

- Gigi Becali, patronul FSCB-ului, vicecampioana Ligii 1 Betano, e convins ca metodele sale de a conduce un club de fotbal sunt cele mai bune si a dat un exemplu in privinta celor de la Dinamo. In plus, finantatorul ros-albastrilor a dezvaluit de ce a pierdut titlul sezonul trecut.