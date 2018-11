Ministrul italian de interne, Matteo Salvini, a cerut marti sanctiuni aspre pentru jucatorii ce agreseaza arbitri, dupa o discutie pe care a avut-o cu presedintele Asociatiei italiene a arbitrilor, Marcello Nicchi.



''Incepand de azi cei care vor gresi vor plati si vor plati scump'', a spus Salvini.



Intalnirea cu Nicchi a avut loc in contextul in care un tanar arbitru a fost agresat intr-un meci dintr-o liga de amatori, iar atacantul lui AC Milan, Gonzalo Higuain, a vazut cartonasul rosu in partida cu Juventus (0-2) dupa ce a inceput sa tipe la ''centralul''…