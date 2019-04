Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul austriac Oliver Glasner va antrena echipa germana de fotbal VfL Wolfsburg incepand din sezonul viitor, urmand sa-l inlocuiasca pe Bruno Labbadia, relateaza EFE. Glasner, 44 ani, ex-international austriac, a pregatit-o in acest sezon pe LASK Linz, iar cu Wolfsburg a semnat un…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Mihai Teja, a afirmat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca i s-a transmis de catre patronul Gigi Becali ca poate pleca oricand de la echipa si ca nu s-a hotarat inca daca va continua si in sezonul viitor. "Din discutia pe care am avut-o cu domnul…

- Cristina Laslo, componenta nationalei de handbal a României, va evolua din sezonul viitor la formatia Corona Brasov, dupa doi ani petrecuti la Buducnost Podgorica, transmite News.ro. Corona Brasov a anuntat, luni, transferul jucatoarei.”Suntem onorati ca am reusit sa o convingem…

- Gigi Becali a anunțat ca nu-l mai intereseaza soarta echipei in acest sezon, insa se gandește deja la campionatul urmator. Patronul FCSB a anunțat ca la anul Olimpiu Moruțan (19 ani) va fi folosit meci de meci. „Ianis va ajunge la o cota mare si nu am sa-l pot lua. E un playmaker foarte bun, e inteligent,…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa, ca actualul lot pe care il are la dispozitie nu ar putea castiga titlul de campioana sezonul urmator, dar ar intra fara probleme in play-off-ul Ligii I. "Ne mai gandim la faptul ca am ratat…

- Finantatorul echipei de fotbal FCSB, Gigi Becali, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ca nu vrea sa influenteze decizia antrenorului Mihai Teja in ceea ce priveste alcatuirea echipei si ca nu cunoaste motivele pentru care mijlocasul Adrian Stoian nu este folosit. 'Nu stiu de ce nu joaca…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo Bucuresti, Mircea Rednic, a declarat, vineri, ca patronul echipei FCSB, Gigi Becali 'a luat tepe' in privinta unor jucatori, iar formatia sa se lupta acum pentru a ocupa locul doi sau trei in Liga I. 'A luat ceva tepe Gigi. Eu nu vorbesc de jucatori, vorbesc…

- Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Eugen Neagoe, a declarat vineri, inaintea partidei cu Gaz Metan Medias, ca inceputul de an nu a adus echipei sale rezultatele asteptate, dar spera ca meciul de duminica sa se incheie cu o victorie pentru covasneni. "Suntem in fata unui joc important,…