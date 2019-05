Stiri pe aceeasi tema

- CRAIOVA- STEAUA (FCSB) LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Meci extrem de important in aceasta seara in Banie. Cele doua echipe au neaparata nevoie de victorie pentru a mai ramane in obiectiv. Daca pentru olteni este importanta victoria in prisma ocuparii poziției secunde in clasament,…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova, Corneliu Papura, a fost foarte mulțumit dupa Victoria obținuta luni seara, scor 1-0, pe stadionul „Ion Oblemenco“, cu Sepsi Sf. Gheorghe, a doua consecutiva din campionat. Tehnicianul, care a debutat astfel in fața publicului craiovean, a ...

- Edward Iordanescu, antrenorul lui Gaz Metan, e mandru de elevii sai dupa victoria cu Concordia Chiajna, scor 2-0, in condițiile in care medieșenii nu și-au mai primit salariile din luna ianuarie. Tehnicianul a aruncat cateva „sageți" și spre fostul antrenor al medieșenilor, Mihai Teja, in locul caruia…

- Editia 2018 2019 a Cupei Romaniei se indreapta spre o finala FC Viitorul Astra Giurgiu, dupa ce ambele echipe s au impus in deplasare in mansa tur a semifinalelor. Astra a invins campioana CFR Cluj cu 3 1, iar echipa lui Hagi a trecut de U Craiova cu 2 1. FC Viitorul este aproape de calificarea in premiera…

- Antrenorul formației FC Viitorul, Gica Hagi, s-a declarat foarte mulțumit de victoria obținuta ieri seara, scor 2-1, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in fața Universitații Craiova, din manșa intai a semifinalelor Cupei Romaniei. „Regele“ a admis ca gruparea din Banie a ...

- FCSB (STEAUA) - CSU CRAIOVA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 2019. Unul dintre cele mai importante meciuri din actuala stagiune se joaca duminica, pe Arena Nationala. De la ora 20:30, in direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 3 Look TV si LIVE text pe RomaniaTV.net, FCSB si Universitatea Craiova se vor…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca spera ca jucatorii sai sa-si mentina nivelul de concentrare si la partida cu FC Hermannstadt, dupa victoria reusita in fata campioanei CFR Cluj (2-0). ''Sambata trebuie…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Antonio Conceicao, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la stadionul din Gruia ca liderul va face totul pentru a castiga la Craiova. ''Importanta este victoria in meciul de duminica, vom face totul pentru a castiga. Avem strategia noastra…