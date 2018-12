Stiri pe aceeasi tema

- Repartizata in Grupa F, alaturi de Spania, Suedia, Norvegia, Insulele Feroe și Malta, Romania are șanse minime de calificare crede Basarab Panduru. Fostul internațional roman a explicat și motivul. "Eu, daca as fi putut alege, as fi ales primul meci sa-l joc acasa cu Suedia. Mi-as fi dorit primul meci…

- Repartizata in Grupa F, alaturi de Spania, Suedia, Norvegia, Insulele Feroe și Malta, Romania are șanse minime de calificare crede Basarab Panduru. Fostul internațional roman a explicat și motivul. "Eu, daca as fi putut alege, as fi ales primul meci sa-l joc acasa cu Suedia. Mi-as fi dorit primul meci…

- Repartizați in Grupa F, alaturi de Spania, Suedia, Norvegia, Insulele Feroe și Malta, "tricolorii" și-au aflat in aceasta seara și programul meciurilor din preliminarii. Selecționata lui Contra va juca primul meci in Suedia, pe 23 martie 2019, de la ora 19:00, urmand ca apoi Romania sa joace pe teren…

- Romania și-a aflat azi adversarele din preliminariile pentru EURO 2020. "Tricolorii" au fost repartizați in Grupa F, alaturi de Spania, Suedia, Norvegia, Insulele Feroe și Malta. Jurnaliștii suedezi nu o vad pe Romania printre favoritele la calificare. Publicația Aftonbladet a radiografiat grupa "nordicilor",…

- Romania și-a aflat azi adversarele pentru tragerea la sorți pentru EURO 2020. "Tricolorii" au fost repartizați in grupa F, alaturi de Spania, Suedia, Norvegia, Insulele Feroe și Malta. Gica Popescu, fostul mare jucator al echipei naționale, a analizat grupa Romaniei și crede ca selecționata lui Contra…

- Gabriela Firea a participat, la Dublin, alaturi de presedintele FRF, Razvan Burleanu, si de Florin Sari (managerul Grupului Operativ de Lucru pentru organizarea turneului final UEFA Euro 2020 la Bucuresti), la ceremonia de extragere a grupelor de calificare pentru Campionatul European de fotbal Euro…

- Romania a fost extrasa in grupa F. Adversarele "tricolorilor" sunt Spania, Suedia, Norvegia, Insulele Feroe și Malta. Doar primele doua locuri duc la EURO. Cosmin Contra crede ca "tricolorii" au șanse reale de calificare. AICI ai grupele complete! "Nu mi se pare cea mai grea grupa in care puteam pica.…

- Romania va gazdui patru meciuri la EURO 2020 (unul din optimi), insa drumul pana la o calificare va fi unul infernal. Tricolorii au fost repartizați in Grupa F, alaturi de Spania, Suedia, Norvegia, Insulele Feroe și Malta. Se actualizeaza.