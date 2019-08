Stiri pe aceeasi tema

- Prima etapa din Liga a II-a a adus și primul meci tare din noul sezon. Rapid a primit vizita celor de la Farul Constanța pe stadionul din Regie. Cele doua formații au încheiat la egalitate, fara gol marcat. Oaspetii au ramas în inferioritate numerica spre final, când a fost eliminat…

- Reunit in sedinta extraordinara, Consiliul Local al municipiului Pitesti a decis astazi transferul echipei de fotbal de la clubul Primariei la asociatia sportiva Campionii FC Arges. In acest fel, au motivat autoritatile locale, se creeaza premisele juridice necesare pentru ca FC Arges sa poata promova…

- SSC Farul Constanta si-a asigurat prezenta si in viitoarea editie a Ligii a II-a la fotbal, dupa ce a castigat, cu scorul de 2-0 (0-0), meciul cu Dacia Unirea Braila, sustinut sambata, in deplasare, in cadrul etapei a 37-a. Golurile formatiei antrenate de Petre Grigoras au fost marcate de Moise (min.…

- In primele opt meciuri din etapa a 36 a a Ligii a 2 a la fotbal s au inregistrat rezultatele: FC Arges UTA 2 1, ASU Poli Timisoara CS Balotesti 4 3, Luceafarul Oradea SSC Farul 5 0, Daco Getica Bucuresti Dacia Unirea Braila 5 2, Aerostar Bacau Academica Clinceni 0 3, CS Mioveni Ripensia Timisoara 4…

- * Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de japoneza Naomi Osaka, liderul mondial, cu 6-3, 6-3, joi, in optimile de finala ale turneului WTA de la Roma, dotat cu premii totale de de 3.452.538 dolari. * Academica Clinceni a remizat pe teren propriu cu Universitatea…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta sustine joi, 9 mai, meciul din etapa a 34 a a Ligii a 2 a, intalnind in deplasare, de la ora 19.00, CS Mioveni.In clasament, SSC Farul se afla pe locul 14, cu 39 de puncte la patru lungimi deasupra liniei retrogradarii , in vreme ce echipa argeseana ocupa pozitia…