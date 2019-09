Stiri pe aceeasi tema

- Argentinianul Lionel Messi, portughezul Cristiano Ronaldo si olandezul Virgil Van Dijk sunt cei trei finalisti ai premiului FIFA The Best, care va fi acordat pe data de 23 septembrie la Milano, a anuntat, luni, Federatia Internationala de Fotbal, citata de AFP.

- Virgil van Dijk, fundasul olandez al echipei engleze Liverpool, a fost desemnat de UEFA cel mai bun fotbalist al sezonului trecut, joi, la Monaco, dupa tragerea la sorti a fazei grupelor editiei 2019-2020 a Ligii Campionilor. Van Dijk, ce obtine in premiera aceasta distinctie, a fost preferat…

- Alisson Becker, portarul brazilian al echipei de fotbal Liverpool, a fost desemnat cel mai bun portar din sezonul trecut al Ligii Campionilor, trofeul fiind decernat inaintea tragerii la sorti a grupelor editiei 2019-2020 a competitiei, organizata la Monaco. Contracandidatii lui Alisson…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a vorbit, într-un interviu difuzat miercuri de televiziunea portugheza, despre rivalitatea "sanatoasa" de multi ani cu Lionel Messi si a declarat ca "admira mult cariera" fotbalistului argentinian, relateaza AFP."Admir mult…

- Lionel Messi, Cristiano Ronaldo si Virgil Van Dijk sunt nominalizarile UEFA la titlul de cel mai bun jucator al anului, premiu care va fi decernat pe 29 august la Monaco, scrie AFP. Messi (Barcelona), Ronaldo (Juventus Torino) si olandezul Van Dijk, care a castigat Liga Campionilor cu…

- FC Liverpool, detinatoarea trofeului Ligii Campionilor la fotbal, a debutat cu o victorie in noua editie din Premier League, impunandu-se pe teren propriu, cu scorul de 4-1, in fata nou promovatei Norwich City, intr-o partida disputata vineri seara. "Cormoranii" au deschis scorul in urma…

- Nu lipsesc 3 jucatori de la Liverpool și nici duetul Ronaldo - Messi. La antrenori, favorit e Jurgen Klopp, caștigatorul Ligii Campionilor cu același Liverpool. Astazi, forul mondial a dezvaluit nominalizații pentru premiul The Best. Cei mai buni jucatori și antrenori ai anului. Caștigatorii vor fi…

- Spaniolul Pep Guardiola (Manchester City), germanul Jurgen Klopp (FC Liverpool) si argentinianul Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur) se numara printre cei zece candidati nominalizati la premiul The Best pentru cel mai bun antrenor din lume in sezonul 2018/2019, a anuntat FIFA. Guardiola a castigat…