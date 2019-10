Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea generala a clubului FC Barcelona a votat duminica propunerea de retragere a distinctiilor oferite de gruparea catalana lui Francisco Franco in perioada in care Spania s-a aflat sub dictatura acestuia, informeaza AFP.

- Ema Prisca, o romanca din Spania relateaza intalnirea lui Dan Barna, prezidentiabilul USR-PLUS, cu romanii din Barcelona. Romanca relateaza momente jenante petrecute in compania lui Barna, intr-o atmosfera de masa campeneasca, cu prezidentiabilul USR-PLUS mancand in loc sa raspunda intrebarilor celor…

- Federația de Fotbal din Spania a decis amendarea Barcelonei cu 300 de euro in cazul transferului lui Antoine Griezmann de la Atletico Madrid. Mundo Deportivo scrie ca Barcelona este obligata sa achite aceasta suma pentru ca l-a contactat pe atacantul francez de 28 de ani fara acordul lui Atletico Madrid.…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat ca germanul Deniz Aytekin (41 de ani) va arbitra partida Romania - Spania, joi, 5 septembrie, ora 21:45. Meciul Romaniei cu Spania se va juca pe 5 septembrie, pe Arena Naționala, de la ora 21:45, in timp ce partida cu Malta are loc la Ploiești, pe 8 septembrie, de…

- Cupra, brandul de performanța al Seat, a anunțat la inceputul acestei saptamani un parteneriat cu clubul de fotbal FC Barcelona, care se va derula pe parcursul urmatoarelor 5 sezoane ale campionatul de fotbal din Spania. Astfel, Cupra a devenit Partenerul Auto Oficial și Partenerul de Mobilitate al…

- Starul brazilian Neymar nu a fost inclus in lotul echipei Paris Saint-Germain pentru partida cu FC Toulouse, programata duminica seara pe stadionul Parc des Princes, in cadrul etapei a 3-a a a campionatului de fotbal al Frantei., informeaza AFP. Neymar nu a disputat niciun meci oficial…

- Argentinianul Lionel Messi, atacantul campioanei en titre FC Barcelona, accidentat la pulpa piciorului de pe data de 5 august, a revenit la antrenamentul colectiv miercuri, in timp ce clubul catalan, invins in meciul de debut al sezonului la Bilbao de Athletic (0-1), va intalni duminica Betis Sevilla,…

- Fundasul englez Kieran Trippier, de la echipa engleza de fotbal Tottenham Hotspur, este aproape de un transfer la Atletico Madrid, relateaza presa din Spania si Marea Britanie. Trippier, 28 ani, a ajuns la Madrid pentru a face vizita medicala, sustine Daily Telegraph, care evalueaza transferul la 22…